Hindi pa kailangan itaas ang benchmark interest rate, ayon sa Bank of Canada

Ang central bank ay nagkikita walong beses sa isang taon upang pagpasiyahan kung saan ise-set ang trend-setting interest rate, na makakaapekto sa mga umuutang at nag-iimpok at sa rates para sa mortgages, savings accounts at iba pa.

Ibinaba ng bangko ang rate sa record low na 0.25 per cent sa simula ng pandemya.

Sa ilalim ng normal na kalagayan, itinataas ng central bank ang rate upang palamigin ang mainit na ekonomiya at kontrolin ang inflation. Pabababain naman nito ang rate upang i-stimulate ang malamig na ekonomiya sa pamamagitan ng paghihikayat sa mga tao at mga negosyo na umutang at mag-invest.

Karaniwan, ang mataas na inflation tulad ng nangyayari sa Canada at sa buong mundo ngayon (bagong window) ay maaaring itulak ang central bank na patayin ang kanilang stimulus taps. Ngunit nang ianunsyo ang desisyon ngayong Miyerkules, nagpagpasiyahan ng bangko na panatilihin ang rate kung nasaan ito ngayon.

Ang patnubay ng Bangko para sa daan na tatahakin ng overnight rate ay mananatiling pareho, ayon sa bangko. Ang ekonomiya ay patuloy na nangangailangan ng malaking monetary policy support.

Habang ipinapakita ng datos ng Statistics Canada na ang ekonomiya ay lumago ng 5.5 per cent sa third quarter (bagong window), ang GDP ng bansa ay mas mababa pa rin ng 1.5 per cent kumpara sa kung nasaan ito bago maganap ang pandemya, iginiit ng bangko.

Ang inflation din ay nag-skyrocket, ngunit may ebidensya na ang mga problema sa supply chain na nagpaigting sa price surge ay nagsimula ng humupa. Ang presyo ng gas, na naging major factor sa pagtaas ng inflation rate, ay humuhupa na rin. Ang core measures ng inflation ay hindi nagbago simula Setyembre, ayon sa bangko.

Sinabi ng bangko na hindi pa ito handa na taasan ang interest rates hangga’t hindi naa-absorb ng ekonomiya ang economic slack.

Sa October projection ng Bangko, ito ay nangyayari minsan sa mga gitnang quarter ng 2022, sabi ng bangko. Magbibigay kami ng appropriate degree ng monetary policy stimulus upang suportahan ang recovery at makamit ang inflation target.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.