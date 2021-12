Trudeau inanunsyo ang diplomatic boycott laban sa Beijing Olympics

Walang opisyal ng gobyerno ng Canada ang dadalo sa palaro. Ang mga Canadian na atleta ay pahihintulutan pa rin na mag-compete.

Ang United States U.S. , United Kingdom U.K. at Australia ay nag-anunsyo na hindi sila magpapadala ng mga opisyal na delegasyon sa palaro - isang collective attempt upang magpadala ng mensahe sa Tsina na ang human rights abuses ay 'di hahayaan na hindi mapansin.

Sa loob ng maraming buwan, itinutulak ng mga MP, mga senador at civil society groups ang gobyerno ni Trudeau na panagutin ang Tsina para sa pag-crackdown nito sa democratic rights sa Hong Kong at ang patuloy na pang-aabuso sa Uyghur Muslim minority.

Noong unang bahagi ng taon, nagpasa ng mosyon ang House of Commons na nagsasabi na ang karahasan laban sa religious minorities sa Xinjiang province ng Tsina ay isang genocide. Sumunod ang mosyon pagkatapos madiskubre ng Commons subcommittee report na inaapi ng Tsina ang Muslim minority sa pamamagitan ng mass detention sa concentration camps, forced labour, state surveillance at population control measures — mga polisiya na dinisenyo upang burahin ang kultura at relihiyon ng Uyghur ayon sa report.

Sa mosyon na ito, nanawagan din ang mga MP sa pederal na gobyerno na gamitin ang impluwensiya nito upang i-pressure ang International Olympic Committee na alisin ang games mula sa Tsina kung ipagpapatuloy ng gobyerno ng Tsina ang genocide.

Isang visitor ang nagpahinga malapit sa mga logo na nagpo-promote ng Beijing 2022 Winter Olympics at Paralympics sa China Beijing International High-Tech Expo sa Beijing noong Setyembre 25, 2021. Litrato: Associated Press / Mark Schiefelbein

Pumait ang relasyon ng Canada at Tsina nang makulong ang dalawang Canadians - sina Michael Spavor at Michael Kovrig - sa isang akto ng retribusyon para sa pagkakaaresto ng Huawei executive na si Meng Wanzhou noong 2018 dahil sa fraud charges ng Estados Unidos. Noong Setyembre, ang dalawang kalalakihan ay pinalaya ng communist regime ng Tsina matapos bahagyang naresolba ng U.S. prosecutors ang legal dispute na kinasasangkutan ni Meng.

Ang relasyon ng western world sa Tsina ay unti-unting nasira sa nakaraang dalawang taon. Inakusahan ang Tsina ng pagtatakip sa naunang COVID-19 outbreaks at ng pagtutulak sa mga opisyal ng World Health Organization (WHO) na purihin ang kanilang pandemic response sa halip na siyasating mabuti ang kanilang mga aksyon.

Isang artikulo ni John Paul Tasker (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.