Pagkuha ng Canada sa Afghan refugees aabutin ng hanggang dalawang taon

Matapos mangako noong Setyembre na dadalhin ang mga refugee dito, binabanggit ngayon ng federal government ang isang malabong timeline para sa kanilang resettlement. Sinabi ni Immigration Minister Sean Fraser sa CBC News na makakarating ang mga refugee sa bansa sa susunod na dalawang taon.

Hindi nagbigay ng eksaktong petsa si Fraser para sa pagdating ng huling refugee sa kanyang panayam sa mga mamamahayag.

Kapag sinusubukan mong i-move ang 40,000 katao palabas ng pinaka-challenging na environment, at isa sa pinakamapanganib na lugar sa buong mundo ngayon, hindi ito madali, aniya. Ang nagpapalakas sa aking loob ay iyong makita ang simula ng isang regular pace.

Bago ang halalan ngayong tag-araw, nangako ang gobyerno ni Trudeau na kukunin ang 20,000 Afghan refugees pagsapit ng 2023.

Sinabi ng spokesperson ni Fraser na si Alex Cohen na maraming factors ang nagpapabagal sa proseso - ang kakulangan ng imprastratura sa Afghanistan, the fact na ang partner organizations tulad ng United Nations High Commissioner for Refugees ay inaayos pa rin ang kanilang mga operasyon, at ang kakulangan ng Canadian diplomatic presence sa Kabul.

Wala sila sa mood para tulungan ang gobyerno ng Canada, ani Fraser tungkol sa Taliban.

Isang refugee ang nagwagayway ng bandila ng Canada sa labas ng St. John's International Airport sa Newfoundland noong Oktubre 26, 2021. Litrato: (Ritche Perez/Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada)

Ngunit nananatili pa rin ang mga katanungan ukol sa refugee project ng gobyerno - tulad ng bakit walang klarong numero kung ilang refugees ang inaasahan na kukunin ng federal government at private sponsors, at bakit mabagal ang pag-usad ng mga aplikasyon mula sa mga kandidato na nakarating ng ligtas sa third countries.

Nabubuhay sa takot

Humingi ako ng humanitarian visa, ani Nelofar Akbari, na kasalukuyang nakatira sa United Arab Emirates kasama ang kanyang asawa na si Zekria Elhan, ang kanilang anak, ang kanyang biyenan at mas nakababatang kapatid.

Sinabi ni Akbari na nakipag-ugnayan na siya sa bawat pribadong sponsorship organization na nakalista sa website ng Immigration, Refugees and Citizenship Canada ngunit hindi pa rin nakakakuha ng positibong response.

Sinabi ni Akbari na bilang defence lawyer na ipinaglalaban ang mga karapatan ng mga kababaihan at humahawak ng domestic violence cases, siya ay tinarget ng Taliban.

Isang gabi nandoon ako sa bahay ng aking ama at ina, isang gabi sa aking bahay, isang gabi sa bahay ng kamag-anak, aniya habang binabalikan ang ginawa upang makaiwas sa Taliban sa Kabul.

Ang kanyang asawa ay isang Hazara Shia Muslim. Tinatarget ng Taliban na i-cleanse ang lahi na ito, ani Zekria Elhan.

Natatakot ang dalawa na baka ang kanilang pansamantalang humanitarian arrangement sa Abu Dhabi ay magwakas bago sila makarating ng Canada.

Private sponsors naghihintay na tumulong

Sinabi ng dating NATO strategic adviser at political analyst na si Zobair Deen na ito ay isang valid fear. Sinabi ni Deen na may contact siya sa dose-dosenang Afghans ngayon upang dalhin sila sa Canada bilang privately sponsored refugees. Sinabi niya na marami sa kanila ang nakarating sa third countries na hindi alam kung hanggang kailan sila magtatagal doon.

Ang gobyerno ng third countries ay itinutulak ang refugees palabas ng kanilang sariling bansa o nais silang i-deport pabalik sa kanilang country of origin, aniya. “Kaya ang asahan na ang mga indibidwal na ito na nasa mataas na peligro ay magiging ligtas ay hindi makatarungan.

Sila ay magdadaan sa lubos na paghihirap kapag bumalik sa Afghanistan. Kung saan walang batas, walang karapatang pantao.

Sinabi niya na siya ay nasorpresa na marinig na binanggit ng Canada ang kakulangan sa diplomatic presence bilang dahilan para sa delays.

Hindi natin inaasahan na muling magbubukas ang Canadian embassy sa Kabul, aniya. Bakit natatagalan ang pagpoproseso ng aplikasyon mula sa Abu Dhabi? Bakit natatagalan ang pagpoproseso ng aplikasyon mula sa Pakistan? Bakit natatagalan ang pagpoproseso ng aplikasyon mula sa India?

Sinabi ni Deen na alam niyang dose-dosenang private sponsors ang nakipag-ugnayan sa Canada upang mag-alok ng tulong ngunit hindi sila nakakuha ng malinaw na direktiba.

Sa isang pahayag na inisyu sa CBC News, sinabi ni Kaylee Perez, chair ng Sponsorship Agreement Holders Association Council ng Canada, na hiniling ng Canada sa private sponsors na akuin ang 7,000 sa initial 20,000 refugees na pinangakuan nitong dadalhin sa Canada. Humigit-kumulang 3,000 ang inaasahan na darating sa Canada pagsapit ng Disyembre 2023.

Dumating ang Afghan refugees sa Toronto Pearson International Airport noong Agosto 24. Litrato: Reuters / MCpl Genevieve Lapointe

Sinabi rin niya na wala pang plano para sa karagdagang 20,000 refugees na sinang-ayunan na akuin ng federal government pagkatapos ng halalan. Sinabi ni Perez na nagpapatuloy pa rin ang mga diskusyon sa gobyerno.

Noong nakaraang Huwebes, inanunsyo ng Canada na pinapasok nito ang 250 privately sponsored refugees sa Toronto Pearson International Airport.

Sa question period sa House of Commons noong Martes, sinabi ni Fraser na may humigit-kumulang 520 pang refugees ang inaasahan na darating sa Canada sa pagtatapos ng linggo.

Isang artikulo ni Raffy Boudjikanian (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.