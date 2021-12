B.C. pinalawak ang booster program, iniulat ang 5 bagong kaso ng omicron variant

Sinabi ni Provincial Health Officer Dr. Bonnie Henry na ang mga immuno-compromised na nakatanggap ng three-dose primary series ng bakuna ay aalukin ng fourth shot. Ang booster na iyon ay ituturok anim na buwan pagkatapos ng third shot, ayon sa bagong rekomendasyon ng National Advisory Committee on Immunization (NACI).

Ang provincial health officer ng British Columbia na si Dr. Bonnie Henry (archives). Litrato: Radio-Canada

Sinabi ni Henry na ang probinsya ay ahead of schedule sa pagbibigay ng third shots sa mga taong edad 65 pataas at kinokonsidera na clinically at risk. Ang parehong grupo ay magsisimulang makakuha ng imbitasyon sa katapusan ng linggong ito hanggang sa umpisa ng susunod na linggo, sabi niya sa mga reporter.

Ang booster invitations para sa mga tao edad 65 pababa ay iro-roll out sa unang bahagi ng Enero.

Nang tanungin kung nakikita niya na kailangan ng bagong bakuna o booster kada anim na buwan, sinabi ni Henry na hindi pa niya alam.

Ang kailangan nating gawin ay magpokus sa pagbabakuna sa ibang parte ng mundo. Doon nata-transmit ang virus sa maraming bilang ng mga tao at doon din nagkakaroon ng mutations.

Kapag marami ang nabakunahan, ang peligro ng pagkakaroon ng maraming mutations ay bababa, aniya.

Ang probinsya ay dati nang nag-set ng goal na bigyan ang lahat ng adults ng third-dose booster sa pagitan ng anim at walong buwan matapos ang pangalawang bakuna.

Mas dumadami ang ebidensya na ang paghihintay ng ekstrang oras, hanggang walong buwan, ay nagbibigay ng ekstrang proteksyon, ani Henry.

Mahigit kalahating milyon ng third-dose boosters ang na-administer na sa probinsya. Humigit-kumulang 81 per cent ng British Columbians over 70 ang nag-book o naturukan na ng booster.

Mga kasong naka-link sa pagbibiyahe

Sinabi ni Henry na lahat ng mga bagong kaso ng omicron variant ay konektado sa international travel, kasama ang Nigeria, Egypt, mga bansang nasa southern Africa at Iran. Ang mga pasyente ay nasa 18 hanggang 60 taong gulang.

Ang tatlo sa lima ay fully vaccinated at nakatanggap ng iba’t ibang kombinasyon ng bakuna. Ang dalawa ay hindi bakunado.

Mas marami pang kaso ang hinihinalang nasa probinsya at naghihintay ng beripikasyon, aniya.

Hindi ito nakakasorpresa, ani Henry. Sinabi na natin minsan na oras na hinanap natin ito talagang makikita natin… Kapag gumagalaw ang mga tao, ang virus strains ay gumagalaw kasama nila.

Sinabi ni Henry na lahat ng mga bagong omicron cases ay mild at asymptomatic, at wala sa mga na-infect ang kinailangang maospital.

Sinabi ni Henry na naiintindihan niya kung bakit ang bagong variant ay nakakabalisa at parang walang katapusan ang uncertertainty, ngunit ang mga tao ay dapat mapanatag dahil mas marami na ang nalalaman tungkol sa COVID-19 kaysa noong una itong lumitaw.

Alam na natin ang dapat gawin para maiwasan ito, aniya. Mayroon tayong mga tools upang panatilihing ligtas ang ating mga sarili.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.