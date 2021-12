Drake nag-withdraw mula sa 2021 Grammy consideration matapos makakuha ng 2 nominasyon

Sinabi ng isang kinatawan para sa Recording Academy na hiniling ni Drake na siya ay tanggalin mula sa dalawang kategorya kung saan siya ay nominado.

Ang taga-Toronto na rapper ay nominado sa best rap album category para sa Certified Lover Boy, at ang kanyang track kasama ang mga rapper na sina Future at Young Thug na Way 2 Sexy ay nominado para sa best rap performance.

Sinabi ng kinatawan na inurong ng academy ang mga nominasyon sa request ni Drake at ng kanyang management. Ang dahilan sa likod ng request ay hindi malinaw. Tumanggi na magkomento ang mga representatives ni Drake on the record.

Ang 35 taong gulang na R&B singer na ipinanganak bilang Aubrey Graham ay may away-bati na relasyon sa Grammys.

Noong nakaraang taon, binatikos ni Drake ang Grammys dahil hindi nasama sa nominations list ang kapwa Toronto recording artist nito na si The Weeknd. Noong 2019, tumangging mag-perform si Drake sa seremonya at pagkatapos binatikos ang awards show mula sa entablado.

Gusto kong malaman niyo na kami ay naglalaro sa isang opinion-based sport, at hindi sa isang factual-based sport, aniya habang tinatanggap ang Grammy para sa kanyang single na God’s Plan.

Ito ay isang negosyo na kung minsan ay may mga tao na maaaring hindi maintindihan kung ano ang gustong sabihin ng isang mixed-race kid mula sa Canada o isang Espanyol na babae mula sa New York o kahit sino pa, dagdag ni Drake.

Ang Grammy nominations ay pinipili ng mga miyembro ng Recording Academy at pinagbobotohan ng mga miyembro. Nanguna ang jazz musician na si Jon Baptiste ngayong taon na may 11 nominations, kasunod ang Canadian pop singer na si Justin Bieber, Doja Cat at H.E.R.

Ang mga mananalo ay iaanunsyo sa isang seremonya sa Los Angeles sa Enero 31.

Isang artikulo ng The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula sa Reuters.