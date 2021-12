Immigration-processing delays iniwan sa limbo ang mga aplikante sa Canada at overseas

Matapos ang mahigit dalawang taon ng pagkontak sa Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) sa pamamagitan ng online forms, emails, at mga tawag, nakakatanggap pa rin siya ng boilerplate responses mula sa departamento.

Noong 2017, nagpaalam na si Talwar sa kanyang matatag na negosyo, ibinenta ang kanyang bahay sa New Delhi, India at lumipat sa Saskatoon. Ang 51 taong gulang ay may-ari na ngayon ng isang cabinet-manufacturing business sa siyudad.

Deepak Talwar, pangalawa mula kaliwa, ay hindi pa nakikita ang kanyang anak na babae na nagtatrabaho sa Estados Unidos sa loob ng dalawang taon. Litrato: (Submitted by Deepak Talwar)

Isinumite ni Talwar ang PR applications para sa kanyang sarili at pamilya sa pamamagitan ng Provincial Nominee Program (PNP), isang immigration stream kung saan ang probinsya ay ninonomina ang kandidato.

Ngunit wala pa rin progreso sa kanyang file mula Enero 29, 2020. Ngayon pinagsisisihan niya kung bakit isinadlak ang pamilya sa sitwasyon na walang katiyakan.

Mayroon kaming komportableng buhay sa India. Ako ang nagdesisyon na pumunta sa Canada para magkaroon ng mas magandang buhay, ani Talwar. Ngayon, hindi ako makatulog sa gabi. Nagigising ako ng alas-tres, iniisip ko kung ano ang mangyayari.

Sinabi ng Immigration, Refugees and Citizenship Canada IRCC na nakakaranas ito ng processing delays sa gitna ng COVID-19 na pandemya. Ngunit sa halos dalawang taon na ito, ang karamihan sa in-person offices (bagong window)ng departamento ay nananatiling sarado. At maraming aplikante na nagsabi sa CBC News na sila ay nasa limbo, na walang malinaw na paraan upang itsek ang kanilang files.

Ayon sa data na nakuha mula sa Immigration, Refugees and Citizenship Canada IRCC , ang Canada ay may backlog na halos 1.8 milyon immigration applications mula Oktubre 27, kasama ang:

548,195 permanent residence applications, kabilang ang 112,392 refugee applications.

775,741 temporary residence applications (study permits, work permits, temporary resident visas at visitor extensions).

468,000 Canadian citizenship applications.

Bago ang pandemya, ang processing times para sa PR applications ay nag-a-average ng anim ba buwan.

Sinabi ni Talwar na noong isinumite niya ang kanyang aplikasyon, sinabi ng website ng Immigration, Refugees and Citizenship Canada IRCC na ang maximum wait time ay 18 na buwan na para sa kanya ay lumipas hanggang Abril 23 ngayong taon.

Ang delay ay nangangahulugan na si Talwar ay hindi magawang mapalawak ang kanyang negosyo o bisitahin ang panganay na babaeng anak na nagtatrabaho sa Estados Unidos. Kailangan niyang magbayad ng mataas na international tuition fees para sa kanyang bunsong babae na nag-aaral sa University of Saskatchewan.

Kahit ang pagbili ng kotse ay mahirap. Ang mga tao ay nagbabayad ng 2.9 per cent na interes para sa kanilang kotse; ngunit kami ay may quote na 7.9 dahil sa temporary status, aniya.

Dagdag pa riyan, sinabi ni Talwar na gumastos na siya ng $12,000 sa visa renewals para sa mga miyembro ng kanyang pamilya.

Kung pag-uusapan naman ang transparency at communication ng Immigration, Refugees and Citizenship Canada IRCC , sinabi ni Talwar na sa level na isa hanggang 10, ito ay isa.

Matapos tumawag sa Immigration, Refugees and Citizenship Canada IRCC at i-hold ng maraming oras, sasabihin nila na ang computer nila ay hindi gumagana o kaya down ang system. Kahit ang pagkontak sa mga MP ay walang nagagawa, aniya.

EXCLUSIVE Canada nahihirapan na abutin ang refugee target number para sa 2021

May hindi pagkakapantay-pantay, maraming excuses: experts

Kadalasan ang immigration process ng Canada ay unpredictable at arbitrary, ayon kay Candy Hui, isang licensed immigration consultant sa Regina.

Ang processing times ay medyo sporadic at ang nakalahad na processing times sa webiste ng Immigration, Refugees and Citizenship Canada IRCC ay hindi maaasahan, aniya. Ang mga delay na ito ay nakakasira sa reputasyon ng Canada bilang isang ideal country kung saan dapat mag-immigrate.

Ang hindi pagkakapantay-pantay ay nakakaapekto rin sa mga tao mula sa southern hemisphere, aniya.

Sinabi ni Lou Janssen Dangzalan, isang immigration lawyer sa Toronto, na kahit ang urgent cases ay napupunta sa deaf ears.

Ang Immigration, Refugees and Citizenship Canada IRCC ay hindi makatarungan na ginagamit ang pandemya bilang justification para sa delays, aniya, at ngayon nag-switch na sila at ginagamit ang Afghan crisis. Kamakailan lang ang departamento ay nangakong pabibilisin ang 20,000 na karagdagang aplikasyon para sa vulnerable Afghans.

Hindi ka puwedeng sumakay sa pandemic horse na ito forever. Ang excuse na ito ay pagod na sa halos dalawang taon na mayroong pandemya. It’s a dead horse na pinapalo pa rin nila ng stick, ani Dangzalan.

Sinabi ni Dangzalan na naniniwala siya na ang delays ay sanhi ng shortage sa staff at resources, outdated na immigration infrastructure at technology, at kakulangan sa political action.

Ang gobyerno ay lumikha ng isang sistema kung saan hindi ka maaaring makipag-communicate sa mga opisyal; puwera na lang kung magha-hire ka ng representatives at gumastos ng libo-libong dolyares. Ito ay naging napaka-opaque at unfair, aniya.

Noong Mayo, naglabas ang Information Commissioner ng Canada ng isang report (bagong window) na nagsasabi na ang Canada ay binaha ng access-to-information requests mula sa mga aplikante na naghahanap ng impormasyon tungkol sa kanilang immigration files, dahil naramdaman nila na wala ng ibang paraan upang makakuha ng direct updates.

Sa 2019-20 fiscal year, ang Immigration, Refugees and Citizenship Canada IRCC ay nakakuha ng 116,928 access requests (bagong window) - tumaas ng 42 per cent mula sa nakalipas na taon - at 98.9 per cent ng mga request na iyon ay tungkol sa immigration application files.

Ngunit sinabi ni Dangzalan na ang gibyerno ay hindi pa rin naglalabas ng kahit anong kongkretong plano kung paano tutugunan ang backlog.

Sa isang email, inamin ng Immigration, Refugees and Citizenship Canada IRCC ang ongoing delays at sinabi na pinahusay na nila ang kanilang teknolohiya at dinigitize ang mga operasyon.

Ang patuloy na international travel restrictions, border restrictions, limitadong operational capacity sa ibang bansa at ang inability sa parte ng mga kliyente na makakuha ng documentation dahil sa epekto ng COVID-19 ang lumikha ng mga barrier sa loob ng processing continuum. Ito ang balakid sa abilidad ng Immigration, Refugees and Citizenship Canada IRCC na i-finalize ang mga aplikasyon, na lumilikha ng delays sa labas ng kontrol ng Immigration, Refugees and Citizenship Canada IRCC , sinabi ng departamento sa kanilang pahayag.

Alam natin na ang ilang aplikante ay nakakaranas ng considerable wait times sa pagpoproseso ng kanilang mga aplikasyon, at patuloy kaming nagtatrabaho nang husto upang bawasan ang processing times.

Study permits delayed din

Ang overseas students na naghihintay ng permit upang pumasok sa Canadian universities ay nahaharap din sa parehong delays.

Si Hadi Hosseinionari, isang PhD candidate sa mechanical engineering sa University of British Columbia, ay nagdaan sa 27 buwan ng emails at phone calls bago natanggap ang kanyang permit. Noong panahon na iyon, ang buhay niya sa Tehran, Iran, ay natigil, aniya. Naramdaman niya na nag-aksaya siya ng tatlong taon ng kanyang buhay at halos sumuko sa isang pangarap.

Sinabi rin ni Melissa Ensandoost, na ang kanyang pangarap ay naging parang malayong realidad. Matapos ang dalawang taon ng paghihintay sa Iran, hindi pa rin niya nakukuha ang kanyang student visa. Hindi na rin ako nakakakuha ng anumang template emails ngayon, aniya.

Dapat ay mag-aaral siya sa University of Saskatchewan para sa kanyang PhD sa fall ng 2019, ngunit kailangang i-defer ang kanyang admission ng dalawang beses, at nakansela na kinalaunan dahil sa delays.

Mag-a-apply ako para sa posisyon ulit, ngunit parang suntok sa buwan, sabi ng 34 taong gulang.

Mayroon daw halos 20 estudyante na personal niyang kakilala sa Iran na nahaharap din sa parehong delays.

Delays sa buong Canada

Sa maraming kaso, ang delays sa pagpoproseso ng mga aplikasyon ay pinaghihiwalay ang mga pamilya.

Isinumite ni Kalash Gera, isang software engineer sa Saskatoon, ang kanyang PR application isang taon na ang nakalipas sa pag-asang madadala niya ang kanyang asawa dito mula sa India. Ang plano niyang bumili ng bahay at magsimula ng pamilya ay naantala.

Sinabi ni Kalash Gera na mahigit isang taon na mula nang makita niya ang kanyang asawa. Litrato: (Submitted by Kalash Gera)

Sinasabi ng Immigration, Refugees and Citizenship Canada IRCC na ang prayoridad nila ay family reunification, pero mahigit isang taon na mula noong makita ko ang aking asawa, ani Gera. Hindi ako makabalik sa India kasi nag-expire na ‘yung work permit ko.

Matapos magsumite ng limang online forms at maghintay sa linya ng tawag sa loob ng mahigit dalawang oras, na kinalaunan ay nadiskonekta rin, sinabi ni Gera na hindi pa siya nakakatanggap ng anumang kongkretong sagot mula sa Immigration, Refugees and Citizenship Canada IRCC .

Ang 28 taong gulang ay may limang aplikasyon sa sistema. Apat dito ay pending pa rin, kasama ang PR application para sa kanyang sarili at asawa, ang work visa application ni Gera, isang spousal work permit at isang visitor visa application para sa kanyang asawa.

Kamakailan lang inanunsyo ng Immigration, Refugees and Citizenship Canada IRCC na kapag nag-apply ka ng bagong visitor visa application pagkatapos ng Setyembre 7, maaaprubahan ito sa loob ng 14 hanggang 30 business days. Pero ‘yung application na iyon ay delayed pa rin, aniya.

Sinabi ni Gera na iniisip niyang gumastos ng $30,000 para dalhin ang kanyang asawa sa Canada bilang estudyante. Ang pag-uwi sa India ang kanyang last resort.

Namumuhay ako sa isolation sa loob ng mahigit dalawang taon na ngayon, aniya. Ang mental health ko ay nagde-deteriorate na. It’s unfair. Sinisisi ko ang mga policy-maker.

Si Abdul Hafeez Rasheed, isang residente ng Surrey, British Columbia B.C. , ay naghihintay para sa kanyang PR mula Agosto 1, 2020.

Si Abdul Hafeez Rasheed nang binisita ang kanyang pamilya sa Abu Dhabi, UAE. Litrato: (Submitted by Abdul Hafeez Rasheed)

Dumating ako bilang estudyante limang taon na ang nakalipas, at umasa na madadala ko ang aking pamilya sa lalong madaling panahon. Ngunit naghihintay pa rin ako, kuwento ng 40 anyos na ama ng tatlong anak mula sa United Arab Emirates (UAE).

Hindi maaaring lumipat ng trabaho si Rasheed dahil ang kanyang aplikasyon ay nakabase sa kanyang employment. Dagdag pa rito, nagbabayad din siya ng mataas na renta para sa malaking lugar dahil akala niya dito titira ang kanyang pamilya, kailangan din niyang pasanin ang mataas na school fees ng kanyang mga anak sa United Arab Emirates UAE .

Naiwan ko ‘yung bunso kong anak noong sanggol pa lang siya. Ngayon limang taong gulang na siya at hindi niya ako madalas makita. Gusto ko lang naman na bigyan ng magandang kinabukasan ang aking mga anak pero hindi nangyari ‘yun.

Si Amanpreet Singh, isang residente ng Charlottetown, ay nag-apply ng PR Nobyembre 19 noong nakaraang taon. Noong panahon na iyon, sinabi ng website na ang aplikasyon ni Singh ay aabutin ng anim na buwan na processing, ngunit ngayon ay mahigit isang taon na ang lumipas.

Gustong bisitahin ni Amanpreet Singh ang kanyang lolo na may sakit sa India. Litrato: (Submitted by Amanpreet Singh)

Alam niya na may 25 pang aplikante sa Charlottetown ang nasa parehong sitwasyon.

Nakarating si Singh sa Canada mula sa India na may hawak na study permit noong Agosto 14, 2017. Nang mamatay ang kanyang ama, wala sa posisyon si Singh para umuwi sa India. Ngayon ang lolo niya ay may sakit at nais nito na bumisita si Singh.

Ang hindi pagdalaw ay talagang nakakadurog ng puso, ngunit ang 24 anyos ay hindi maaaring umuwi.

Kapag umuwi ako, kailangan kong mag-quit sa trabaho. Kapag nag-quit ako sa trabaho, hindi ako magiging eligible para sa PR, aniya. Gusto akong makita ng aking lolo sa huling pagkakataon.

Isang artikulo ni Pratyush Dayal (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.