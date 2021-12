[Ulat] Int’l traveller na darating sa Pilipinas magdadaan sa facility-based quarantine

Inaprubahan ng Inter-Agency Task Force for The Management of Emerging Infectious Diseases o IATF ang pagpapatupad ng facility-based quarantine sa lahat ng international travellers na darating sa Pilipinas. Habang naka-quarantine, sasailalim sa Reverse Transcription - Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) test ang mga bagong dating na pasahero mula sa green country sa ika-limang araw ng pagku-quarantine. Ang mga bibiyahe papuntang Pilipinas mula sa Canada, isang "yellow country," ay sasailalim sa Reverse Transcription - Polymerase Chain Reaction RT-PCR test sa ika-pitong araw pagdating sa bansa. Ang hinigpitang testing at quarantine protocol ay ipinatupad sa likod ng patuloy na banta ng COVID-19.

Noong Nobyembre 11, naglabas ng color-code na green, yellow at red countries ang Task Force para tukuyin ang mga bansa batay sa banta ng Omicron variant. Mahahanap ang listahan ng mga bansa sa inilabas na resolusyon (bagong window) ng Inter-Agency Task Force IATF .

Mga bansa o teritoryo na nakalista bilang red countries:

Faroe Islands

South Africa

Botswana

Namibia

Zimbabwe

Lesotho

Eswatini

Mozambique

Austria

Czech Republic

Hungary

The Netherlands

Switzerland

Belgium

Italy

Hindi pinapayagan na makapasok sa Pilipinas ang sinuman na nakapunta sa mga bansang nasa red list sa loob ng 14 na araw bago ang biyahe patungong Pilipinas. Mananatili ang klasipikasyon hanggang sa Disyembre 15. Nilinaw naman sa inilabas na resolusyon ng Inter-Agency Task Force IATF na hindi kinokonsidera na galing sa bansang nasa red list ang international traveller, Pilipino man o banyaga, kung napadaan lang o kaya ay iyong mga traveller na hindi lumabas sa airport sakali man na tinanggihan na makapasok sa isang bansa.

Dagdag pa sa pinakahuli na resolusyon ng Task Force, ang tanging pinapayagan na makapasok sa Pilipinas mula sa teritoryo o bansa na nasa red list ay ang mga Pilipino na kasamang pinauwi sa pamamagitan ng repatriations o ng Bayanihan Flights. Pero pinapayagan lang ang international travellers na mga ito na makababa sa Ninoy Aquino International Airport o kaya sa Clark International Airport sa Pampanga. Lahat sila ay kinakailangang sumunod sa testing at quarantine protocols sa paliparan.

Hahanapan din ang international traveller ng patunay na negative ang kanyang Reverse Transcription - Polymerase Chain Reaction RT-PCR test sa loob ng 72 oras bago payagan na makasakay sa eroplano mula sa bansang pinanggalingan. Inatasan ng Task Force ang Department of Transportation na siguraduhing masusunod ng mga airlines ang test-before-travel na patakaran. Kabilang sa mga pasahero na kailangan sumunod sa patakarang ito ang galing sa bansa gaya ng Canada at lahat ng mga bansa o teritoryo na wala sa red countries ng Inter-Agency Task Force IATF .

Sa isang recorded online public briefing na Talk to The People na inilabas ng Radio and Television Malacanang iprinisenta ni Rev. Fr. Nicanor Pier Gorgio Austriaco, isang molecular biologist at propesor sa University of Sto. Tomas, ang kanyang assessment sa pandemya sa Pilipinas. Sinabi ni Austriaco na naobserbahan ngayon sa Pilipinas ang pinakamababang bilang ng naitala na kaso ng COVID-19 at ang pinakamababang kaso ng mga naospital sa loob ng 20 buwan. Nasa limandaang kaso ng COVID-19 ang average na bagong kaso na naitala sa Pilipinas ngayon. Dagdag ni Austriaco, kasamang nakalap sa pag-aaral na nangyayari ito habang aktibo ang mga mamamayan sa mga panahong ito.

Nagpapahiwatig ito na naabot na natin ang substantial population immunity mula sa natural infections at vaccinations sa mga urban areas ng Pilipinas, ani Austriaco.

Sa pinakahuling inilabas na epidemiology data nitong Lunes, Disyembre 6, naitala ang 543 na bagong kaso ng COVID-19 sa buong Pilipinas. Habang nasa 13,548 naman ang kabuuang bilang ng mga aktibong kaso ng COVID-19 sa bansa.