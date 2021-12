Unang COVID-19 vaccine na gawa ng Canada nagpakita ng high efficacy

Ang Medicago, isang biopharmaceutical company sa Quebec City, at ang British-American vaccine giant na GlaxoSmithKline (GSK) ay naghahanda na para sa kanilang final regulatory submission sa Health Canada.

Ang overall efficacy rate ng bakuna laban sa lahat ng virus variants na pinag-aralan ay 71 porsyento, at may higher efficacy rate na 75 porsyento laban sa COVID-19 infections gaano man kalubha mula sa dominanteng delta variant, ayon sa press release ng mga kompanya.

Sumunod ang resulta sa isang global, Phase 3, placebo-controlled study ng two-dose vaccine na inilunsad noong Marso. Ang bagong nadiskubre na omicron variant - na kamakailan lang ay nakumpirma sa iba’t ibang bansa sa buong mundo, kasama ang Tsina - ay hindi pa laganap noong trial period.

Kung mabibigyan ng lisensya sa Canada, ang bakuna ang magiging kauna-unahang COVID-19 vaccine na gumagamit ng virus-like particle technology at ang unang plant-based vaccine na maaaprubahan para sa human use, ani Brian Ward, isang medical officer para sa Medicago, sa kanyang interbyu sa CBC News.

Ito ay magiging una para sa mundo, dagdag pa niya, hindi lang para sa Quebec at Canada.

Ang mga bakuna ay gumagamit ng plant-derived, virus-like particles (bagong window) - na kamukha ng coronavirus na sanhi ng COVID-19 ngunit hindi naglalaman ng genetic material nito - naglalaman din ito ng isang adjuvant (bagong window) mula sa GlaxoSmithKline GSK na tumutulong na palakasin ang immune response.

Sa Phase 3 trial ng bakuna, walang severe cases ng COVID-19 ang naiulat sa vaccinated group, ayon sa release. Wala ring seryosong adverse events ang naiulat, at ang reaksyon sa bakuna ay generally mild hanggang moderate at lumilipas, ang mga sintomas ay nagtatagal, on average, ng isa hanggang tatlong araw.

Sa tingin ko magkakaroon ng pangangailangan para sa aming bakuna, upang madagdagan ang bilang ng doses na available para sa mga hindi pa nababakunahan ng kahit anong vaccines, ngunit posible rin para sa mga tao na nangangailangan ng booster dose, ani Ward.

Ang unang homegrown COVID-19 vaccine ng Canada ay nagpapakita ng high efficacy laban sa infection sa Phase 3 clinical trials, ulat ng drugmakers sa likod ng plant-based na bakuna ngayong Martes. Litrato: CBC / Turgut Yeter

Ang mga resulta ay promising, ayon sa immunologist

Ang National Advisory Committee on Immunization working group member na si Matthew Miller, isang immunologist sa McMaster University sa Hamilton na nagtatrabaho upang makapag-develop ng ibang uri ng bakuna para sa COVID-19 ay sinabi na ang Medicago trial results ay promising pareho sa efficacy at safety.

Binigyang-diin niya na ang public information ay limited sa news release sa ngayon, tulad ng mga naunang anunsyo mula sa ibang vaccine manufacturers.

Ang trial mismo ay nagkaproblema dahil sa time constraints at hindi partikular na inisa-isa ang lebel ng proteksyon laban sa malubhang karamdaman. Ito ay dahil kaunti lang ang seryosong COVID-19 cases sa placebo arm at wala sa vaccine arm, kaya nalilimitahan ang abilidad na magkaroon ng malakas na konklusyon, ani Miller.

Gayunpaman, sa tingin ko maaari nating asahan sa 75 porsyento na proteksyon laban sa anumang impeksyon, na makakaasa ka na may mas malakas na proteksyon laban sa malubhang karamdaman; ito ay universally true para sa bawat bakuna, aniya.

Ang tibay ng response na iyon, sa palagay ko, ay isang tanong na kailangan nating maghintay para masagot.

PANOORIN | Ang long-term plan ng Canada para sa homegrown vaccines:

Kasama sa Phase 2 portion ng trial sa maraming lugar sa Canada at Estados Unidos ang mix ng mga malulusog na tao, ang mga may comorbidities at ang seniors edad 65 pataas, habang ang Phase 3 portion ay pinalawak sa mahigit 24,000 participants sa iba’t ibang bansa.

Kapag naaprubahan para gamitin, ang bakuna ay makakatulong na simulan muli ang mabagal na vaccine production sector ng Canada, ani Miller, na walang kasalukuyang affiliation sa Medicago ngunit dating umupo sa panel na nagpapayo sa kompanya ukol sa influenza vaccines.

Nawala ang vaccine manufacturing capacity ng Canada sa paglipas ng panahon, ngunit ito ay maaaring magbago dahil sa ilang Canadian COVID-19 vaccines na kasalukuyang dinidebelop, ani Lakshmi Krishnan, director general ng human health therapeutics sa National Research Council of Canada.

Umaasa kami na pagdating ng tamang panahon, lahat iyan ay mag-a-align at makakagawa tayo ng mga bakuna sa Canada, aniya.

Trial tiningnan ang range ng variants

Ang Medicago ngayon ang isa sa mga unang nagbahagi ng trial results kung gaano kahusay ang bakuna laban sa range ng variants, ani Ward, hindi tulad ng mga nauna sa pandemya na nakapokus sa pinakaunang strain ng SARS-CoV-2.

Ipinakita ng trial ang halos 89 porsyento na efficacy laban sa gamma variant, at walang cases ng alpha, lambda o mu variants na naobserbahan sa bakunadong grupo, habang 12 kaso ang naobserbahan sa placebo arm.

Habang may concern ukol sa omicron variant at kung kaya nitong iwasan ang ibang level ng bakuna - o infection-based immunity, sinabi ni Ward na plano ng kompanya na makakuha ng data para sa kanilang bakuna sa lalong madaling panahon.

Kumilos na ang goalposts, ani Ward.

Ang final results ng Phase 3 study ay ilalabas sa isang peer-reviewed publication, ayon sa release ng Medicago.

Kung bibigyan ng Health Canada ng green light ang bakuna, ito ang magiging ika-limang COVID-19 shot na maaaprubahan para gamitin sa Canada (bagong window), kasama ang mga shots mula Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca at Johnson & Johnson.

Isang artikulo ni Lauren Pelley (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.