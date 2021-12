Magbibiyahe o may holiday gatherings kasama ang pamilya? Narito ang dapat ikonsidera

Ngunit hindi tulad noong nakaraang taon, kung saan ang COVID-19 cases ay namamayagpag at ang vaccine coverage ay halos zero, ang mga pulitiko at public health officials ay hindi ipinagbabawal ang pagbibiyahe at holiday gatherings ngayong taon.

Habang walang dahilan kung bakit dapat kanselahin ang inyong mga plano sa ngayon, sinasabi ng infectious disease experts na ang patuloy na pagkalat sa komunidad at ang uncertainty dahil sa paglitaw ng omicron strain ay nangangahulugan na ang mga tao ay dapat mag-ingat.

Ang mga tao ay may iba’t ibang risk tolerances at… maraming bagay ang puwede nating gawin upang iwasan ang peligro, ani Dr. Sumon Chakrabarti, isang infectious diseases physician sa Trillium Health Partners sa Mississauga.

Dr. Sumon Chakrabarti, isang infectious diseases physician sa Mississauga, Ontario. Litrato: CBC / CBC

Ang pagbabakuna, siyempre, ang pinakamalaki sa lahat. Nariyan din… ang masking, distancing, ang outdoors, pag-improve ng ventilation.

Mas magandang kalagayan kaysa nagdaang taon

Habang nararanasan ng Ontario ang pagtaas ng mga kaso - ang pitong araw na average ay tumalon ng 20 porsyento (bagong window) ngayong linggo kumpara noong nakaraan - at ang mga bagong kaso ng omicron variant ay nakikita araw-araw, ang probinsya ay nasa mas magandang kalagayan kaysa nagdaang taon dahil 77 porsyento ng populasyon ay fully vaccinated na.

Ang bilang ng mga tao sa ospital dahil sa COVID-19 ay mas mababa kaysa 2020 dahil sa pagbabakuna, ayon sa mga eksperto, ibig sabihin ang health-care system ay may available capacity.

Ang peligro ng pagkakasakit ng malubha ay lumiit nang husto, ani Chakrabarti.

Kung ikaw ay bakunado, ang tsansa na maospital ay napakaliit sa puntong ito.

Sa Ontario, ang capacity limit para sa pribadong pagtitipon, tulad ng holiday party sa loob ng bahay, ay 25 katao. Ito rin ang limit para sa indoor public events.

Ang private outdoor gatherings ay maaaring magkaroon ng hanggang 100 katao at ang mga okasyon kung saan ang mga tao ay kailangan magpakita ng proof of vaccination ay walang limit. Ang mga lugar ng pagsamba ay may option na magtsek ng proof of immunization documents at tanggalin ang capacity at physical distancing rules.

Ngunit sinabi ni Dr. Ana Banerji, isang infectious disease specialist sa University of Toronto Dalla Lana School of Public Health, na dahil ang mga Ontarians ay pinahihintulutan na magtipon na may ganoong karaming tao, hindi ibig sabihin ay dapat na nilang gawin iyon.

Dr. Anna Banerji, isang infectious disease specialist sa University of Toronto. Litrato: CBC / CBC

Kung ikaw ay magkakaroon ng gathering, subukan mo na gawin itong maliit, na may reasonable number ng mga tao, ani Banerji.

Basta isang maliit na grupo ng intimate friends o immediate family dahil gusto pa natin makita ang ating mga lolo't lola sa susunod na taon at pagkatapos ng taon na iyon - ayaw natin magkasakit ang sinuman na vulnerable.

Sinabi ni Banerji na mas ligtas ang magtipon kasama ang maliit na grupo ng mga bakunadong tao. Upang i-improve ang ventilation sa indoor spaces, sinabi niya na ang host ay dapat ikonsidera ang pagbili ng HEPA air filtration device o, kung pinapayagan ng panahon, buksan ang bintana para i-improve ang air flow.

Dagdag pa niya, ang sinuman na eligible para sa third dose ng vaccine ay dapat magpaturok sa lalong madaling panahon.

Pabago-bagong travel rules

Sinabi ng mga eksperto na ang mga taong magbibiyahe sa loob ng Canada ay mas makakaranas ng smooth trip kaysa kung pupunta sila sa international destinations. Dahil ito sa travel restrictions at testing requirements na pabago-bago simula nang sumulpot ang omicron variant.

Isang pasahero sa Toronto Pearson Airport (archives). Litrato: La Presse canadienne / Nathan Denette

Kung ikaw ay hindi pa nag-book ng anumang international trips, mas maganda kung gagawin mo na lang ito locally, ani Banerji.

Kasunod ng naunang anunsyo na nagba-ban sa foreign travellers mula sa ilang southern African countries (bagong window), ang gobyerno ng Canada ay nag-anunsyo noong isang linggo ng bagong testing requirements para sa mga tao na papasok sa bansa mula sa labas ng Canada at Estados Unidos.

Ang air travellers ay dapat i-swab paglapag at required na mag-quarantine hangga’t hindi pa nakakakuha ng negatibong resulta. Dagdag pa ito sa kasalukuyang pre-departure requirement ng negative PCR test sa loob ng 72 oras ng arrival sa Canada.

Ang bagong measures ay naging sanhi ng pagkalito at frustration, kaya ang ilang Canadians - kasama ang junior women’s field hockey team (bagong window) ng Canada at iba pa na nais umuwi para sa holidays (bagong window) - ay nagsalita laban sa clashing restrictions na ginawang imposible ang pag-uwi.

Noong weekend, binago ng gobyerno ang travel rules para sa Canadians na uuwi mula sa South Africa, ngunit ang kritisismo sa mas pinalawak na travel ban ay nagpapatuloy.

Inanunsyo ng gobyerno ng Estados Unidos na ang Canadians at iba pang foreign visitors ay dapat magbigay ng negative COVID-19 test na kinuha sa loob ng 24 oras ng departure, anuman ang vaccination status, upang makapasok sa bansa na ipinatupad na noong Lunes.

Sinabi ni Dr. Zain Chagla, isang infectious diseases specialist sa St. Joseph’s Healthcare sa Hamilton, na ang pagbibiyahe sa loob ng Canada ay rasonable kung ang mga tao ay gagawin ang parehong pag-iingat na ginagawa nila sa kanilang tahanan.

Dr. Zain Chagla, isang infectious disease physician sa St. Joseph's Healthcare sa Hamilton, Ontario. Litrato: CBC / Craig Chivers

Sinabi niya na ang sinumang may plano na umalis ng bansa ay dapat isipin na maaari silang maapektuhan ng bagong restrictions.

Babala: kung ikaw ay nagpaplano na bumiyahe internationally, maglaan ng mas maraming oras sa back end in case ilagay ka sa quarantine o magkaroon ng ekstrang testing requirements o mahawa ng COVID-19 habang nagbibiyahe, ani Chagla sa isang interbyu sa CBC News Network.

Napaka-dynamic ng sitwasyon na kailangan mong maghanda na baka hindi masunod ang inyong plano sa pag-alis at pagbalik sa Canada.

Isang artikulo ni Ryan Patrick Jones (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.