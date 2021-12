Plano ng Merck na gumawa ng COVID-19 antiviral drug sa Canada

Ayon sa press release, naabot na ang isang kasunduan kasama ang Thermo Fisher Scientific Facility sa Whitby, Ontario, upang gumawa ng molnupiravir.

Ang produksyon sa Ontario ay para sa distribusyon ng naturang gamot sa Canada at United Kingdom, European Union, gayundin sa mga bansa sa Asya-Pasipiko at Latin America, habang nakabinbin ang approval sa mga bansang iyon, saad sa press release.

Ang pasilidad ay operational na at handa nang mag-supply sa mga bansang magre-request nito, ayon kay Marwan Akar, presidente at CEO ng Merck Canada. Ang imbentaryo ay naroon. Kapag nakuha na ang approval, makakapag-supply na kami sa mga bansang nag-order.

Idinagdag niya na ang pasilidad ng Thermo Fisher ay pinili batay sa kapasidad, kakayahan at bilis nito sa paggawa ng gamot.

Ayon kay Victor Fedeli, ang minister of economic development, job creation at trade ng Ontario, ang investment na $19 milyon sa imprastraktura, bukod sa iba pang mga bagay, ay lilikha ng 50 bagong trabaho na may magandang suweldo sa Whitby area.

Sinusubukan ng molnupiravir, na hinihintay pa rin ang approval ng Health Canada, na maging unang oral treatment para sa COVID-19 para sa mga pasyenteng hindi naospital.

Ayon sa Merck, babawasan ng molnupiravir ng kalahati ang panganib ng pagkaospital o pagkamatay ng mga nahawahan at nasa panganib ng pagkakaroon ng malalang uri ng sakit.

Ito ay isa pang paraan upang labanan ang pandemyang ito, upang makatulong sa pagliligtas ng mga buhay, upang mapabilis ang paggaling ng mga pasyente at upang maiwasan ang mga ospital. Isang quote mula sa Marwan Akar, CEO ng Merck Canada

Noong unang bahagi ng Disyembre, nilagdaan ng pederal na pamahalaan ang isang kasunduan sa Merck na bumili ng 500,000 doses ng molnupiravir, na may option na bumili ng karagdagang kalahating milyon, habang nakabinbin ang pag-apruba ng Health Canada.

Ang pederal na pamahalaan ay pumasok din sa isang kasunduan sa pharmaceutical company na Pfizer upang makakuha ng 1 milyong doses ng antiviral drugs nito.

Noong Nobyembre, ang UK ang naging unang bansang nag-apruba ng molnupiravir (bagong window), kung saan ibinebenta ito bilang Lagevrio.

Isang artikulo ng Radio-Canada na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.