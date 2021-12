Ambassador ng Canada sa Tsina bababa sa puwesto sa katapusan ng buwan

Sa isang pahayag na nag-aanunsyo ng kanyang desisyon, sinabi ni Barton na noong tinanggap niya ang appointment noong 2019, ang prayoridad niya ay siguraduhin na makakalaya ang dalawang Michaels at ayusin ang relasyon ng Canada at Tsina.

Ngayon, nasa Canada na muli sina Michael Kovrig at Michael Spavor, at ang gobyerno ay nasa mas magandang posisyon upang makamtan ang iba pang diplomatic priorities sa Tsina, aniya.

Ang pagtatrabaho upang siguraduhin ang paglaya nina Michael Kovrig at Michael Spavor ay isa sa pinakamahalagang pangyayari sa aking buhay at ako ay lubos na naantig sa katapangan at katatagan ng dalawang kalalakihan na ito, gayundin ng kanilang mga pamilya.

Sina Kovrig at Spavor na nakulong sa Tsina ng halos tatlong taon ay nakita na isang malaking paghihiganti para sa pagkakaaresto ni Huawei executive Meng Wanzhou sa Vancouver, na umuwi sa Tsina noong Setyembre, ilang oras lang bago ibinasura ang extradition case laban kay Wanzhou.

Michael Kovrig at Michael Spavor pagdating sa Calgary Airport, kasama ang Canadian Ambassador sa Tsina na si Dominic Barton (archives). Litrato: Twitter/Justin Trudeau

Relasyon ng Canada at Tsina ‘may kritikal na kahalagahan’

Si Barton, na dating nagsilbi bilang chair ng advisory council for economic growth ng finance minister, ay sinabi na ang tulungan na lumaya ang dalawang kalalakihan ang karangalan ng kanyang buhay.

Naniniwala ako na ang relasyon ng Canada at Tsina ay may kritikal na kahalagahan sa ating kinabukasan, aniya.

Sa pag-alis ko sa aking papel, ang papalit sa akin ay nasa matibay na posisyon upang palaguin ang relasyon na ito, buuin ang ating people-to-people relations, trade at investment ties, habang nagpapatuloy na manindigan tungkol sa karapatang pantao at mga alituntunin ng batas at tugunan ang ating consular at market access issues sa kasalukyuan.

Sa kanyang sariling pahayag, pinasalamatan ni Prime Minister Justin Trudeau si Barton para sa kanyang mahusay na trabaho.

Dominic, kaibigan ko, salamat sa iyong pagtatrabaho at dedikasyon sa ating bansa at sa mga mamamayan ng Canada, aniya.

Ang Canada ay mas malakas dahil sa iyong serbisyo, at wala akong ibang hinihiling kung hindi ang pinakamaganda para sa iyo.

Ang resignation ni Barton ay magiging epektibo sa Disyembre 31.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.