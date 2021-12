Canada kailangan ng bagong approach sa mga banta sa national security, sabi ng experts

Naglabas ang Centre for International Governance Innovation (CIGI) ng isang ulat ngayong araw - ang bunga ng mahigit isang taong trabaho - na nagsusuri sa seguridad ng Canada sa harap ng mga bagong panganib tulad ng COVID-19.

Ang 42 pahina na assessment ay base sa pananaliksik, mga interbyu at mga pampublikong pahayag ng senior security officials. Sinasabi nito na ang virus outbreaks at mapanirang climate change events ay kumakatawan sa ibang klase ng national security threats - isang uri na nagdedemanda ng higit pa sa ad-hoc approach ng pederal na gobyerno.

May pinalawak na depinisyon ang national security at dapat tinitingnan natin iyon, ani Vincent Rigby, na hanggang kamakailan lang ay umupo bilang national security adviser ni Prime Minister Justin Trudeau.

Ang tradisyonal na state-to-state threats na nakita natin noong nakaraan ay hindi na eksklusibo. Ang mga bagay tulad ng pandemya at COVID-19, ang mga bagay tulad ng climate change, ang mga ito ay may national security dimensions.

Nanawagan ang ulat sa pederal na gobyerno na bumuo ng isang mas mahusay na strategic framework. Inirekomenda nito ang pagbubuo ng isang bagong komite sa gabinete ukol sa national security na pamumunuan ng prime minister, at may input mula sa mga departamento ng public safety, defence at global affairs.

Mga miyembro ng Canadian Armed Forces na tumulong sa pandemic response sa isang long-term care home sa Montreal noong Mayo 16, 2020. Litrato: La Presse canadienne / Graham Hughes

Papalitan nito ang kasalukuyang ad-hoc Response Group na pinagsasama-sama ang mga ministro ng gabinete kapag mayroong major crisis event.

Isang cabinet committee sa national security ang magkakaroon ng mas focused mandate at forward-looking capacity upang ikonsidera ang strategic at longer-term responses sa mga banta, ayon sa ulat. Ang advance copy ng ulat ay nakuha ng CBC News.

Ang pederal na gobyerno ay may ganitong komite noong Cold War. Tinanggal ito nang bumagsak ang Soviet Union.

Noong Biyernes, kumilos ang Liberal na gobyerno upang tugunan ang alalahanin na ito sa pamamagitan ng paglulunsad ng isang cabinet committee sa kaligtasan, seguridad at emergencies na pamumunuan ni Privy Council President at Emergency Preparedness Minister Bill Blair.

Ang bagong komite ay may mandato na magsagawa ng strategic analysis ng mga banta ngunit, kasabay ng pag-aanunsyo ng pagbabagong ito, sinabi ni Trudeau na ang incident response group ay patuloy pa ring magkikita kung kinakailangan.

'Two sides of the same coin'

Kamakailan lang ang gobyerno ni Trudeau ay nag-set up ng isang cabinet committee ukol sa Canada at ang mundo, na naatasan na suriin ang mga isyu kaugnay ng internasyonal na mga relasyon ng Canada, kabilang ang trade at defence matters.

Sinabi ni Rigby na hindi pa niya nakikita ang kabuuang detalye kung paano nabuo ang dalawang bagong cabinet committee. Sinabi niya na isang pagkakamali ang tratuhin ang lokal at internasyonal na seguridad na magkahiwalay dahil sila ay two sides of the same coin.

Ang Centre for International Governance Innovation CIGI report ay nanawagan din para sa isang major shift sa cabinet-level security analysis sa pamamagitan ng pagbuo ng Canadian version ng U.S. National Security Council, upang mas mahusay na pag-isahin at i-inform ang senior decision making.

Ang National Security Council NSC ay pinagsasama-sama ang mga kinatawan ng military at intelligence services at mga opisyal na sibilyan upang payuhan ang presidente ng Estados Unidos tungkol sa mga lokal at internasyonal na banta.

Ang Canadian National Security Council NSC ay maaaring siguraduhin ang patuloy na diyalogo sa pinakamataas na lebel ng pederal na gobyerno ukol sa umuusbong na mga banta upang mapilitan ang mga opisyal na tingnan ang intelligence assessments at warnings sa mas integrated na paraan.

Hindi ka makakatugon sa national security issues at threats sa case-by-case basis at hindi mo kayang pagsamahin ang mga kinatawan sa huling minuto upang harapin ang bawat national security threat, ani Rigby.

Pangmatagalan na seguridad

Habang ang incident response group ay binabantayan ang imminent threats, aniya, kailangan mo ng mga kinatawan na titingnan ang pangmatagalan na strategic implications ng mga banta na ito. At diyan makakatulong ang mas mahusay na central coordination.

Iminungkahi ng ulat na ang Canada ay hindi binigyan ng atensyon ang national security simula nang magwakas ang Cold War.

Ang huling pagkakataon na naglabas ang pederal na gobyerno ng isang national security strategy ay noong 2004 matapos ang 9/11 terrorist attacks.

Ang mga banta ay talagang nagbago na pagkatapos ng mga taon na iyon, ani Rigby.

Nagbago na ang mundo mula noong matapos ang Cold War, dahil sa panunumbalik ng kompetisyon para sa kapangyarihan at ang kakaibang hamon na ipinipresenta ng pag-angat ng Tsina at ang pagiging mas assertive nito sa mga usapin sa mundo.

Ang lehislasyon na namumuno sa Canadian Security Intelligence Service (CSIS) ay hindi pa nabago sa loob ng 37 taon, ayon sa ulat - ebidensya na ang security framework ng Canada ay outdated na.

Ang cutting edge technology noong 1984 ay ang fax machine at marami na ang nagbago mula 1984, ani Rigby.

Inirekomenda rin ng ulat na mas maging bukas ang pederal na gobyerno sa mga banta na hinaharap ng bansa sa pamamagitan ng pagpapahayag sa annual reports at statements sa Parlamento.

Pinatunayan ng COVID-19 na ang mga banta ay maaaring lumitaw na lang bigla, na may malaking epekto sa mga buhay at kabuhayan ng lahat ng Canadians, ayon sa ulat. Ang prime minister ay dapat magpresenta sa Parlamento ng isang annual statement ukol sa mga pandaigdigang banta na hinaharap ng Canada at ng mga Canadians.

Isang artikulo ni Murray Brewster (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.