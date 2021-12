Booze shortage ngayong holiday season? Mag-stock ng maaga ayon sa LCBO

Sinabi ng LCBO na ang mga isyu sa transportasyon at ang patuloy na mga konsiderasyon tungkol sa COVID-19 - kabilang ang pagbabago sa demand ng consumer - ay nauwi sa isang booze shortage ngayong holiday.

Ang chief supply chain officer ng Crown corporation ay sinabi na ang imported na mga produkto marahil ang maaapektuhan.

Ayon kay Nick Nanos kabilang dito ang champagnes, wines mula sa New Zealand, Australia at South America, ganoon din ang tequila at scotch.

Dagdag pa ni Nanos na patuloy na magkakaroon ang LCBO ng seleksyon ng internasyonal na mga produkto, ngunit ang mga tao na may partikular na alak na iniisip ay dapat mamili ng maaga.

Sinabi ni Nanos na ang ilang supply chain issues ay inaasahan na magpapatuloy hanggang 2022.

Isang artikulo ng The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.