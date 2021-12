Residential school survivors nais ng kongkretong resulta mula sa pagbisita sa Vatican

Ang ilang residential school survivors ay hindi masyadong umaasa na may mangyayaring makabuluhan mula sa pagbisita ng Indigenous groups ng Canada sa Santo Papa sa kalagitnaan ng Disyembre.

Gusto kong magbigay ng plano ang Santo Papa. Ano ang gagawin mo sa mga taong gumawa ng mga bagay na ito sa maliliit na bata? ani Dakota elder Wanbdi Wakita.

Si Wakita, na mula sa Sioux Valley Dakota Nation na nasa 240 kilometro kanluran ng Winnipeg, ay pumasok sa dalawang residential schools sa Manitoba sa loob ng walong taon at dumanas ng pang-aabuso sa kanyang pananatili roon.

Ang residential schools sa Canada ay mga paaralan na pinondohan ng gobyerno at pinatakbo ng simbahan para turuan ang mga katutubong First Nations, Métis at Inuit na mga bata na maging bahagi ng lipunan ng Canada. Ang First Nations, Métis at Inuit ang mga katutubong tao sa Canada na may sariling wika, kultura, paniniwala at paraan ng pamumuhay.

Dalawang linggo na lang at ang mga delegado mula sa First Nations, Métis at Inuit organizations ay magkakaroon ng oportunidad na makipagkita kay Pope Francis sa Vatican, ang bawat grupo ay magkakaroon ng isang oras.

Ang ilang residential school survivors, tulad ni Wakita, ay hindi interesado sa pakikipagkita sa Santo Papa o ang pagkuha ng paumanhin mula sa kanya, mas gusto nilang makulong ang mga abusero sa simbahan.

Ito ang lahat ng naging pagkakamali, paano mo ito itatama? Isulat mo ‘yan sa papel at pirmahan, ani Wakita.

Nais kong makita… ang isang malinaw na plano, isang bagay na talagang visible, isang bagay na magkakaroon ng impact sa akin.

Sinabi ni Mi'kmaw Elder Dorene Bernard na masaya siya para sa Indigenous Catholics na tututok sa naturang event, ngunit nais din niya ng aksyon.

Sinabi ni Dorene Bernard na gusto niyang pabulaanan ng simbahan ang Doctrine of Discovery. Litrato: Marian Nicholas

Maraming dapat magbayad-sala, ani Bernard, na galing sa Sipekne'katik First Nation, nasa 30 kilometro hilaga ng Halifax, at gumugol ng apat na taon sa nalalapit na Shubenacadie Indian Residential School.

Noong nakaraan, sina Pope Benedict at Pope Francis ay parehong nagpahayag ng kalungkutan para sa pang-aabuso na naganap sa residential schools, ngunit biglang huminto sa paghingi ng paumanhin sa survivors sa Canada.

Marahil pinag-iisipan ng simbahan ang lahat ng mga bagay na dapat nilang ihingi ng tawad, at ang pagiging malungkot ay hindi uubra. Nalulungkot din kami, ani Bernard.

Kung magkakaroon nga ng eventual apology, sinabi ni Bernard na nais niyang pabulaanan ng Santo Papa ang Doctrine of Discovery, isang konsepto na ginagamit upang bigyan ng katwiran ang soberanya ng Europa sa mga lupain at mga taong katutubo, at nais niyang makita ang pangako na tutulong sila sa pagtatayo ng kung ano ang nawala sa Indigenous people na pumasok sa mga eskuwelahan na ito.

Tulungan nila kami na mag-rebuild, pasiglahin ang aming mga wika at i-revitalize ang aming kultura at mga tradisyon at ang aming ispiritwalidad na nagpoprotekta sa aming lupain at tubig at lahat ng aming tao at lahat ng buhay, lahat ng mga bagay na kinuha ng Kristiyanismo nang dumating sila sa aming pangpang, ani Bernard.

Plano niyang ipagdasal ang lahat ng mga taong dadalo sa mga pagpupulong sa Santo Papa.

Maliit ang pananampalataya sa rekonsilyasyon

Si Karen Chaboyer ay mula sa Rainy River First Nations at pumasok sa St. Margaret's Indian Residential School sa Fort Frances, Ontario, mula 1957 hanggang 1966.

Sinabi ni Karen Chaboyer na hindi siya naniniwala na makikita ang rekonsilyasyon sa kanyang lifetime. Litrato: CBC / Rhiannon Johnson

Sinabi niya na nawalan na siya ng pag-asa na may isang impactful na bagay na magmumula sa napipintong pagbisita sa Santo Papa, at duda siya na may mangyayaring rekonsilyasyon sa kanyang lifetime.

Hindi ko nakikita ang anumang rekonsilyasyon, hindi sa edad ko, ani Chaboyer.

Ang dami pa ring nangyayari, na nagpapatuloy pa rin hanggang ngayon.

Si Eddy Charlie, isang miyembro ng Cowichan Nation sa British Columbia, ay nais na diretsong marinig ng Santo Papa ang mga pang-aabuso na naranasan ng residential school survivors.

Si Eddy Charlie ay miyembro ng Cowichan Nation at isang survivor ng Kuper Island Residential School sa silangang baybayin ng Vancouver Island. Litrato: CBC / Ken Mizokoshi

Pumasok si Charlie sa residential school sa Kuper Island na ngayon ay Penelakut Island na at sinabi na siya ay sekswal na inabuso ng staff sa dalawa at kalahating taon niyang pamamalagi roon.

Habang nais niyang makakita ng apology sa isang punto, sinabi niya na nauubos na ang oras.

Habang tumatagal ang pananahimik ng Vatican tungkol sa sakit na dinulot ng residential schools sa Indigenous na mga pamilya at komunidad, mas nakikita na kasabwat ang Vatican at ang simbahan sa mga krimen laban sa 150,000 na bata sa residential schools, aniya.

Ang mga pagpupulong sa Santo Papa ay naka-iskedyul sa Disyembre 20.

Available ang suporta para sa sinumang naapektuhan ng kanilang karanasan sa residential schools at sa mga taong na-trigger ng mga report ukol dito.

Ang national Indian Residential School Crisis Line ay sinet up para magbigay ng suporta sa residential school survivors at sa iba pang naapektuhan. Maaaring ma-access ng mga tao ang emotional at crisis referral kapag tumawag sila sa 24-hour national crisis line: 1-866-925-4419.

Isang artikulo ni Lenard Monkman (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.