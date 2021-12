Canadians, ibang dayuhan kailangan ng COVID-19 test isang araw bago lumipad sa U.S.

Inanunsyo ni U.S. President Joe Biden ang plano ng kanyang administrasyon nang bisitahin niya ang National Institutes of Health sa Bethesda, Md.

Ang bagong travel rule na pagkuha ng negatibong COVID-19 test ay ipapatupad sa Lunes, 12:01 a.m. ET, sinabi ng mga sources na na-brief tungkol sa bagay na ito.

Sa kasalukuyan, ang international air travellers ay required na magpa-test sa loob ng 72 oras bago pumunta sa Estados Unidos. Sinabi ng isang senior White House official sa CBC News na nagsalita sa ilalim ng kondisyon ng anonymity na ang bagong protocol ay hindi mag-a-apply sa mga tatawid ng Canada-U.S. land border.

Ginagawa namin ang lahat para magkaroon ng maximum protection ang mga tao mula sa pandemyang ito, sinabi ni White House press secretary Jen Psaki sa briefing nitong Huwebes bago nag-anunsyo si Biden noong hapon.

Dumating ang mga pasahero sa John F. Kennedy International Airport sa New York City noong Nobyembre 8. Litrato: Reuters / Eduardo Munoz

Ang aming pananaw at paniniwala, at ang paniniwala ng aming medical team, ay mayroon kaming tools upang panatilihing ligtas ang mga tao. Ipinapatupad namin ang isang robust plan batay sa lahat ng aksyon na aming ginawa - hindi kami magsisimula from scratch.

Sa kasalukuyan, ang fully vaccinated travellers na papasok sa Estados Unidos by land mula sa Canada ay hindi kailangan magpakita ng negative COVID-19 test, basta’t may maipapakita silang proof of vaccination o mapapatunayan ang kanilang vaccination status kapag tinanong ng border agent. Ang panuntunan na ito ay ipinapatupad simula nang magbukas ang land border sa non-essential travel noong Nobyembre 8.

Sa Canada, lahat ng papasok sa bansa ay kailangan magbigay ng pruweba ng negative COVID-19 molecular test result na kinuha sa loob ng 72 oras ng pagdating by land o air.

Gayunpaman, mula Nobyembre 30, ang panuntunan na iyon ay binago para sa Canadians na aalis at muling papasok sa Canada sa loob ng 72 oras, ibig sabihin ang mga taong magbibiyahe ng ganoon kahaba o mas maikli pa ay hindi na kailangan magpakita ng pruweba ng negative COVID-19 test kapag umuwi ng Canada.

PANOORIN | Travel insurance, trip planning at ang omicron variant:

Sa ilalim ng plano ng Estados Unidos upang labanan ang pagkalat ng COVID-19 ngayong panahon ng taglamig, ine-extend ng Transportation Security Administration ang mask mandates sa transit hanggang Marso 18. Ang mga pasahero sa domestic flights, mga tren, at pampublikong transportasyon ay ire-require na patuloy na magsuot ng face mask.

Ang iba pang bahagi ng 10-point U.S. strategy (bagong window) ay:

Isang plano na i-extend ang access sa booster shots sa pamamagitan ng komprehensibong outreach effort upang kumbinsihin ang 100 milyon na eligible na mga Amerikano na magpaturok nito.

Bagong family vaccination clinics na magbibigay ng one-stop vaccination stop para sa buong tahanan.

Pagpapabilis sa efforts ng ligtas na pagbabakuna sa mga bata edad lima pababa.

Pagpapalawak ng availability ng at-home test kits.

Rapid response teams na tutulong sa laganap na omicron outbreaks.

Dagdag na 200 million COVID-19 vaccine doses na ido-donate sa buong mundo sa susunod na 100 araw.

Canada kinumpirma na tatanggalin ang COVID-19 test para sa Canadians na may short trips simula Nov. 30 (bagong window)

Inisa-isa ng talumpati ni Biden ang plano matapos kumpirmahin ng Estados Unidos ang unang kaso ng omicron variant ng coronavirus sa isang biyahero na dumating sa San Francisco mula South Africa noong Nobyembre 22.

Ang bagong variant ay dahilan para mag-alala ngunit hindi mataranta, ani Biden.

Bahagi ng artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula sa Reuters, The Canadian Press at The Associated Press.