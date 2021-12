[Ulat] Bagyong tumama sa Antigonish County, N.S. nag-iwan ng danyos sa imprastraktura

Matindi ang idinulot na pinsala sa ating probinsya, sa ating mga tao at sa mga imprastraktura sa transportasyon, lalo na sa Inverness, Victoria and Antigonish counties sa linggong ito, pahayag ni acting Public Works Minister Allan MacMaster na inilabas ng gobyerno ng Nova Scotia.

Makikita sa isang bahagi ng Maryvale Road sa Antigonish County na hindi kinaya ang malakas na agos ng tubig sa isang lagusan na culvert kaya dalawang araw na hindi madaanan noon ang bahagi ng inaayos na kalsada ayon sa isang residente na si Gerard Macdonald.

Napakaraming tao ang hindi makauwi dahil sa mga natibag na kalsada. May lawak na 20 o 30 ft ang na-wash out. At may mga bata na pauwi galing sa eskuwela sakay ng school bus sa Maryvale, hilagang bahagi ng Antigonish, ang hindi nakauwi hanggang kinagabihan. Dahil kailangan nilang dalhin ang mga bata pabalik sa eskuwelahan hanggang sa makahanap sila ng ibang paraan para umikot at maihatid sila pauwi, sabi ni Gerard sa interbyu sa telepono ng Radio Canada International.

Mahigit tatlumpong mga residente naman sa binahang trailer park ang napilitan na lumikas matapos malubog sa baha ang kanilang mga tirahan.

Kailangan maisakay sa isang bangka ang ilan sa mga residente na inilikas sa Antigonish, N.S. noong Nobyembre 23, 2021 (archives). Litrato: Photo fournie par Sean Cameron via Reuters

Pito sa mga apektadong kalsada at tulay sa Nova Scotia ay ang mga bahagi na ipinasara sa Antigonish County isang araw matapos ang bagyo.

Apektado na kalsada sa Antigonish County (Nob. 24) Cloverville Road hanggang sa Walsh Road

Old Maryvale Road

Mill Road

Old Beaver Road, Beaver Meadow

North Lakevale Road

School Road, Brierly Brook

Route 316 mula Country Harbour Cross Road hanggang Isaacs Harbour

Naranasan ang mga pag-ulan noong Lunes, Nobyembre 22, pero bumuhos ang ulan noong nakaraang Martes na nagpalala sa baha.

Sa bidyo na kuha ni Catherine Almanzor, isang Pilipino na residente ng Antigonish County, makikita ang pagragasa ng tubig mula sa isang ilog at nagtutuloy-tuloy ang agos patungo sa isang bahagi ng Columbus field.

Malakas na ‘yong ulan niya simula noong mga banda alas-9 na nagkaroon ng malakas na ulan. At nakita ko tumataas na 'yung tubig sa ilog. And then no’ng bumalik ako sa opisina namin rumaragasa na 'yong tubig papunta sa Columbus field at hindi bumababa ang tubig, ayon kay Catherine.

Mababa kasi talaga 'yung lugar na ‘yon. Tapos 'yung river doon nanggaling ang part ng river tapos papunta sa amin. Siguro dahil walang mapupuntahan ang tubig doon kaya tumaas nang tumaas malapit sa Columbus field na katabi namin, dagdag niya.

Sa hiwalay na interbyu sa telepono parehong sinabi ni Macdonald ang obserbasyon ni Catherine.

"Isang pasyalan ang lugar. Kapag tumawid ka sa kabila ng kanto mga negosyo ‘yan. Malimit binabaha diyan kapag panahon ng winter. Mayroong ilog sa likod at sa tuwing mapupuno ng yelo ang ilog ay nahaharangan kapag malakas ang ulan. Napipigilan ng yelo ang agos kaya napupunta ang mga ito (tubig) sa kalsada. Pero hindi namin ito nakita sa mga buwan na hindi winter at walang yelo sa ilog. Kaya ngayon lang nagkaganito sa panahong ito ngayong taon," paliwanag ni Gerard.

Binahang bahagi ng kalsada sa Antigonish na ipinost sa Facebook page ng Antigonish County noong Nobyembre 23, 2021 (archives). Litrato: Facebook / Ville d'Antigonish

Binaha ang Main Street sa sentro ng Antigonish County. Nahirapan ang mga motorista na dumaan sa lugar.

Noong humupa ang tubig ay makikita ang pagkakabitak-bitak sa semento ng isang recreation center malapit sa pinagtatrabahuhan ni Catherine.

Nagkabitak-bitak ang pavement sa isang recreation center dahil sa baha sa Antigonish County. Litrato: Catherine Almanzor/NS

Umabot naman sa 27 na mga kalsada at tulay ang isinara sa anim na counties sa lalawigan ng Nova Scotia isang araw matapos ang bagyo.

Ang pag-aayos sa mga napinsala dahil sa bagyo ay isang malaking trabaho at ang probinsya ay patuloy na magbibigay ng update habang ginagawa ang mga ito. Alam ko na ang Nova Scotians ay gagawin ang parating ginagawa- magkaisa, tulungan ang kapitbahay at malalampasan natin ito bilang isang komunidad, ayon kay MacMaster.

Patuloy pa ang paglilinis at pagsasa-ayos sa maraming apektadong lugar sa lalawigan. Kasama sa malaking trabaho ng Department of Public Works ang magawang i-repair o kaya ay matayuan ng bago ang mga napinsalang tulay dulot ng bagyo sa nakaraang linggo.