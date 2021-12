Rasismo sa isang hockey game ipinakita na ‘marami pang dapat gawin’ ang Canada: Expert

Sinabi ni Orlando Bowen, isang ex-CFL player na nagpapatakbo ng youth leadership organization na One Voice, One Team, na ang karanasan ni Mark Connors ay ebidensya ng mas malaking problema sa labas ng sports.

Marami pa ang dapat gawin, ani Bowen. Sa tingin ko may mga saloobin at paniniwala na nagbibigay daan sa ganitong klase ng pag-uugali na talagang buhay pa rin. At sa tingin ko nakita natin ang ebidensya sa loob ng nakalipas na mga taon.

Sinabi ni Connors tinawag siya ng N-word ng maraming beses habang nagaganap ang isang hockey game sa Charlottetown noong nakaraang linggo.

Sinabi ng goalie ng Halifax Hawks U-18 AA team na kasunod ng larong ito, ang mga miyembro ng P.E.I. team ay sinabihan siya na ang hockey ay isang white man’s sport. Sinabi naman ng P.E.I. na ang insidente ay nasa ilalim na ng imbestigasyon.

Sinabi ng Hawks na ibo-boycott nila ang lahat ng laro sa Isla hangga’t hindi tinutugunan ang isyu.

Sinabi ni Bowen na ang komunidad ay dapat gawin ang lahat ng kanilang makakaya upang siguraduhin na ang ganitong uri ng mga insidente ay hindi na mangyayari muli.

Kailangan natin isabatas ang kayang isabatas, aniya. Ang mga Halifax Hawks ay… ibo-boycott ang mga tournament hangga’t may bagay na gawin ukol dito, ang mga tao sa komunidad ay nais manindigan, magsalita.

'Be better'

Ang ama ni Mark na si Wayne Connors ay sinabi na kinausap niya si Premier Dennis King noong Miyerkules tungkol sa insidente at kakausapin naman niya ang Hockey P.E.I. sa susunod na linggo.

Hindi kabilang ang rasismo sa laro ng hockey, aniya. I-educate mo ang iyong sarili at isaalang-alang ang nararamdaman ng ibang tao. Ang mga bagay na ito ay nakakasakit at hindi ito kasama sa ating laro.

Sinuportahan din ni NHL star P.K. Subban si Mark.

Kailan ba ito hihinto? Maniwala ka o hindi ang mga ganitong kuwento ay ipinapadala sa akin araw-araw, ani Subban sa social media. Magpakatatag ka, Mark. Nandito kami para sa ‘yo.

Sinabi ni Bowen na kailangan magkaroon ng willingness mula sa Hockey P.E.I. na tugunan ang ganitong pag-uugali, at ang organisasyon ay hindi lang dapat puro salita sa paglaban sa rasismo.

Kailangan ng internal willingness at lakas ng loob upang harapin ang hamon, aniya. “Ang mga tao ay umako lang ng mga gawain at aktibidad, kung minsan ito ay parang check-box activities lang, at hindi nakatuon sa totoong systemic o totoong institusyonal na pagbabago.

Iyon ang kailangan natin. At hindi madali ang trabaho na iyan. Magulo itong trabaho, ngunit kinakailangan na trabaho.

Sinabi niya na nagsisimula ito sa pagkilala at pag-acknowledge na may mga challenges. Ang pagkilala na may mga gap tungkol sa kung ano ang posible tungkol sa race-relationship perspective na sa palagay ko ay magandang lugar para magsimula.

Isang artikulo ni Arturo Chang (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula sa Island Morning.