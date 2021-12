Canada nagkulang ang pondo para mapatakbo ng First Nations ang water systems: PBO

Ang First Nations, Métis at Inuit ang mga katutubong tao sa Canada na may sariling wika, kultura, paniniwala at paraan ng pamumuhay.

Iniulat ni Yves Giroux noong Miyerkules na nagtabi ang gobyerno ng sapat na pondo upang maabot ang inaasahan na capital costs ng pagpapatayo ng tubig at wastewater systems sa susunod na limang taon.

Ngunit nagkulang ang gobyerno sa pagtulong sa First Nations na patakbuhin ang mga sistema, ayon sa ulat. Ineestima ng opisina ni Giroux na ang pederal na gobyerno ay kailangang gumastos ng $138 milyon pa bawat taon upang matustusan ang pangangailangang iyon.

Nagbabala ang ulat ng budget officer na ang hindi paggastos ng sapat, at hindi paggastos sa tamang oras, ay maaaring dagdagan ang gastos sa pagbibigay ng water at wasterwater services sa mga reserves kumpara sa non-First Nations na mga komunidad na kapareho ng laki nito.

Ayon sa ulat, ang mababang investment rate o ang significant delay sa investment completion ay maaaring mauwi sa pag-deteriorate ng mga sistema ng mas mabilis kaysa inaasahan, na nagkakahalaga ng mas malaking pera at pagkakaroon ng panganib na maputol ang serbisyo.

Nangako ang mga Liberal sa kanilang matagumpay na 2015 election campaign na wakasan ang lahat ng advisories na nag-uutos na magpakulo ng tubig sa First Nations sa loob ng limang taon ng kanilang pag-upo sa puwesto, isang target na dapat sana ay naabot na ngayong taon.

Ngunit noong nakaraang taon, sinabi ng gobyerno na ang target na iyon ay hindi nila maaabot at tinukoy ang pandemya bilang isa sa iba’t ibang factors kung bakit nagkaganoon.

Ang pinakahuling pederal na numero ay nagpapakita na 119 long-term drinking water advisories ang natanggal na mula Nobyembre 2015, may natitira pang 43 sa 31 komunidad na sinusuportahan ng pederal na gobyerno.

Kailangan natin na maging makatotohanan sa ating timelines sa mga Canadians na naghahanap ng kasagutan, ani Crown-Indigenous Relations Minister Marc Miller. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon ay ang kagustuhan ng gobyerno na ito na patuloy na mag-invest sa essential water at essential assets sa mga komunidad.

Binanggit rin niya ang mga solusyon na i-train ang local Indigenous people na patakbuhin ang mga planta ng tubig at makipagtulungan sa First Nations sa mga plano na kasing importante ng pagpopondo.

Binigyang-diin din ng ulat ng parliamentary budget officer PBO na ang bahagi ng water systems ay tinutukoy na high o medium risk - ibig sabihin malabong makayanan nila ang anumang problema - ay pareho pa rin mula 2015 kahit na ang taunang gastos ng gobyerno ay dumoble noong panahon na iyon.

Sinabi ng gobyerno na kailangan ng oras upang mapabuti ang sistema, maraming taon sa kaso ng pagpaplano, pagdidisenyo at pagpapatayo nito, kaya ang mga pagbabago sa levels of risk ay mas gradual kaysa dramatic.

Isang artikulo ng The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.