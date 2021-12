Ontario ibababa ang eligibility age para sa booster shots sa edad na 50 pataas

Dalawang sources ang nagsabi sa CBC Toronto na ang pagpapalawak ng eligibility ay inaasahan na magsisimula sa kalagitnaan ng Disyembre. Ang balita ay unang naiulat sa Globe and Mail.

Sa kasalukuyan ang mga eligible na tao para makakuha ng booster shot sa Ontario ay ang mga edad 70 pataas, mga health-care workers o essential caregivers sa congregate settings, mga taong naturukan ng dalawang doses ng AstraZeneca vaccine o isang dose ng Janssen, ang mga First Nations, Inuit at Métis na matatanda at ang kanilang non-Indigenous na mga miyembro ng tahanan.

Sinabi ng chief medical officer ng Ontario noong Lunes na nire-review ng probinsya ang kanilang third-dose strategy sa gitna ng pagkakadiskubre ng bagong omicron variant. Maaaring mapabilis ang strategy, sinabi ni Dr. Kieran Moore sa mga reporter.

Ire-review natin ang options at ibibigay natin sa gobyerno sa susunod na mga araw, at aasahan ko ang isang announcement sa pagtatapos ng linggo na ito ukol sa enhanced strategy na poprotektahan ang Ontarians, aniya.

Ang booster shot ay ituturok upang i-improve ang immune response ng regular two-dose vaccine regimen na sa paglipas ng panahon ay bumababa sa rate na hindi na sapat, ayon sa World Health Organization.

Kinuwestiyon ni Dr. Zain Chagla, isang infectious diseases physician sa St. Joseph's Healthcare Hamilton at associate professor sa McMaster University, kung dapat bang babaan ang eligibility age.

Sinabi ni Chagla na ipinapakita ng data na ang vast majority ng breakthrough cases na nagre-require ng hospitalization ay nasa mga tao edad 60 pataas, habang ang hospitalization rate sa mga taong nagkakaroon ng COVID-19 matapos ang dalawang doses ay nasa 50 hanggang 60 na age group at ito ay nasa isa o dalawang porsyento.

Ang pagbaba ng kaunti ay mahuhuli ang ilan sa mga breakthrough cases na iyon at makakapagbigay ng ekstrang immunity para sa vulnerable populations. Maaaring bawasan ang transmission sa mga grupong ito. Ngunit ang health-care demand ngayon ay wala sa mga taong tatanggap o nangangailangan ng third doses. Ang health-care demand ngayon sa Ontario ay dahil sa mga tao na wala pang first doses, ani Chagla.

Sa presence naman ng omicron, sinabi niya na hindi pa sapat ang ating nalalaman tungkol sa variant na ito para malaman kung anong pagkakaiba ang magagawa ng dalawa o tatlong doses.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula kina Lorenda Reddekopp at Jessica Ng.