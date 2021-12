[Ulat] International students kasama sa mahaharap sa pinaigting na patakaran sa Canada

Malapit na ang pagbubukas ng winter term sa mga kolehiyo at unibersidad sa Canada. Kaya asahan na muling sisigla ang biyahe ng libo-libong international students mula sa iba't ibang panig ng mundo bago ang pasukan sa Enero.

Tinatanggap ang fully-vaccinated travellers sa Canada na naturukan ng 2 dosis ng Sinovac, Sinopharm at Bharat Biotech vaccines (archives). Litrato: La Presse canadienne / David Kawai

Si Chrysan Marbas, isang international student, lilipad mula sa Pilipinas patungong Canada kasama ang kanyang asawa at 4 na taong gulang na anak.

Nag-worry din po kasi hindi po naman talaga namin alam kung sino po 'yung makakasalamuha namin [sa biyahe] especially may baby po kami, sabi ni Chrysan sa panayam sa telepono ng Radio Canada International.

Itutuloy ni Chrysan sa Canada ang pag-aaral upang maging isang guro. Mag-uumpisa sa Enero 4 ang kanyang klase sa Early Childhood Education program sa isang community college sa lalawigan ng Ontario.

Nag-aalala ako kasi worst case scenario baka magsara ang border. Hindi namin alam ano ang gagawin. Nagpaplano kami na baka mag-rebook ng ticket kung talagang wala ng ibang choice, sabi ni Chrysan.

Paghihigpit sa biyahe

Dahil sa banta ng coronavirus Omicron variant, na itinuring ng World Health Organization (WHO) na isang variant of concern, idinagdag ng gobyerno ng Canada ang mga bansa ng Nigeria, Egypt at Malawi sa mga listahan ng sampung bansa na may ipinapatupad na travel restriction.

Listahan ng mga bansa na may travel restriction ang Canada: Botswana

Egypt;

Eswatini;

Lesotho;

Malawi;

Mozambique;

Namibia;

Nigeria;

South Africa; at

Zimbabwe.

Simula Disyembre 1 pinagbabawalan na makapasok sa bansa ang mga foreign nationals na nakapunta sa mga bansang ito sa loob ng 14 na araw. Habang sasailalim sa pinahigpit na pre-entry, pagte-test, pag-screen, at pagku-quarantine ang mga bumibiyahe na mamamayan ng Canada, permanent residents at mga tao na may status sa ilalim ng Indian Act ayon sa pahayag ng Public Health Agency.

Ang ating gobyerno ay patuloy na gumagawa ng mabilis na aksyon para protektahan ang kalusugan at kaligtasan ng mga Canadians habang ipinapakilala natin ang mga pinalakas at science-based measures para pigilan ang COVID-19 variants na kumalat sa Canada, pahayag ni Minister of Transport Omar Alghabra.

Sa ikalawang linggo ng Disyembre aalis mula Cagayan de Oro City at bibiyahe ang pamilya ni Chrysan mula sa Laguindingan Airport. Mula sa Ninoy Aquino International Airport ay sasakay naman sila ng eroplano, bababa sa South Korea bago tumungo sa Canada sakay ng isang connecting flight.

Kaya naghahanda na umano ang kanyang pamilya para protektahan ang kanilang mga sarili sa magiging mahabang biyahe.

Magma-mask, magdadala kami ng alcohol para protektahan ang aming sarili.

Parehong bakunado ng dalawang dosis ng Sinovac si Chrysan at ang kanyang asawa.

Bilang ng mga nagpositbo sa coronavirus Omicron variant

Kinumpirma ng Public Health Agency sa bansa na anim na ang kumpirmado na nagpositibo sa coronavirus Omicron variant sa Canada magmula ng matukoy ng isang eksperto sa South Africa ang panganib nito noong Noyembre 9.

Gumagawa kami ng mabilis na aksyon sa mga border para labanan ang pagpasok ng Omicron variant. Habang gumagana ang ating sistema sa pagmo-monitor, alam natin na nasa Canada na ang Omicron variant. Kailangan natin na manatiling mapagmatyag sa ating mga ikinikilos. Ang pagpapabakuna at mga simple na pagsunod sa public health measures gaya ng pagsusuot ng mask, at paglilimita sa mga tao na ating makakasalamuha ay pinapabagal ang transmission, pinapaliit ang bilang ng mga naoospital at namamatay, at pinoprotektahan ang ating health systems na hindi mapuspos, pahayag mula kay Minister of Health Jean-Yves Duclos.

Sa pahayag na inilabas ng Public Health Agency, nakikipag-ugnayan na umano ang gobyerno ng Canada sa mga probinsya, mga teritoryo at sa Canadian COVID Genomics Network at Canadian Institutes of Health Research para sa surveillance, sequencing at scientific efforts upang matukoy ang mga kilala at bagong COVID-19 virus variants.

Tanging mga bakunado na lang ang pinapayagan ng gobyerno ng Canada na bumiyahe palabas at sa loob ng bansa. Hindi na tinatanggap ang COVID-19 molecular test bilang alternatibo sa pagpapabakuna maliban kung ang isang tao ay kasama sa listahan ng mga limitadong exceptions gaya ng kondisyon sa kalusugan. Ang mga bumibyahe naman mula sa labas ng bansa pero bumalik sa loob ng tatlong araw ay hindi na hihingan ng COVID-19 molecular test sa kanilang pag-uwi simula nitong Nobyembre 30.

Ang mga international students at kanilang dependents

Sa kasalukuyan, para ma-exempt sa paghihigpit at payagan na makabiyahe patungong Canada, kailangan ng isang international student na ipakita na valid ang study permit nito o may letter of introduction na aprubado ang hawak na study permit bago payagan na makapasok sa bansa. Kailangan din na may aprubado na COVID-19 readiness plan ang eskwelahan o designated learning institution (DLI) kung saan ito mag-aaral. At may nakahanda na 14 araw na quarantine plan ang international student batay sa panuntunan ng gobyerno.

Kung sasapat, pinapayagan na makabiyahe ang international students kasama ang kanilang mga dependents o pamilya.

Ang lahat ng bibiyahe mapa-himpapawid, sa lupa o dagat na papasok sa bansa ay kailangan magsumite ng impormasyon gamit ang mobile app o ang website ng ArriveCAN. Dito isusumite ang patunay ng pagbabakuna at ang plano sa pagku-quarantine sa oras na dumating sa bansa.

Dagdag na aprubadong bakuna

Simula noong Martes, Nobyembre 30, kinikilala na ang Bharat Biotech, Sinopharm at Sinovac sa listahan ng mga aprubadong bakuna sa Canada para sa mga bibiyahe. Ito ay alinsunod sa mga otorisado na bakuna ng World Health Organization.

Tinatanggap na bakuna Pfizer-BioNTech (Comirnaty, tozinameran, BNT162b2) Moderna (Spikevax, mRNA-1273) AstraZeneca (Vaxzevria, COVISHIELD, ChAdOx1-S, AZD1222) Janssen/Johnson & Johnson (Ad26.COV2.S) Bharat Biotech (Covaxin, BBV152 A, B, C) Sinopharm (Beijing) BBIBP-CorV (Vero Cells) Sinovac (CoronaVac, PiCoVacc)

Para ikonsidera na fully vaccinated ang isang biyahero, kailangan naturukan siya ng 2 dosis o mix ng alinman sa mga tinatanggap na bakuna o kaya ay naturukan ng isang dose ng Janssen/Johnson & Johnson vaccine na hindi bababa sa 14 na araw bago ang biyahe.

Ayon kay Chrysan nakalatag na ang plano ng biyahe ng pamilya mula sa airport diretso sa siyudad kung saan sila magku-quarantine.

Pagdating namin diyan 'yung bus ng school ang susundo tapos diretso na sa area namin.

Isasailim sa molecular test ang pamilya Marbas sa kanilang pagdating at sa ika-walong araw ng kanilang pagku-quarantine.