Lokal na negosyo at newcomers centre tinulungan ang mga imigrante na magkatrabaho

Kaya ang vice-president of operations ng Crosby Molasses Company, isang negosyo na nakabase sa Saint John, ay nagsimulang makipag-ugnayan sa mga recruitment at settlement organizations upang makahanap ng solusyon.

Ang Crosby Molasses Company, na nakabase sa Saint John, ay nag-o-operate na mula 1879. Habang pinahirapan ng pandemya ang recruitment, nakipag-partner ang kompanya sa local settlement organizations na tumulong para makakuha sila ng mga bagong empleyado. Litrato: CBC / Julia Wright

Labis akong nalungkot sa mga narinig ko at medyo nalito rin dahil ang alam ko palagi kaming nagre-recruit mula noong nagkaroon ng pandemya, ani Howley. Kaya nagtataka ako kung nasaan ang disconnect.

Sinabi ni Samah El Maghlawy, ang pinuno ng employment support services sa Saint John Newcomers Centre, na marahil hindi nag-iisa ang Crosby’s na nahihirapang abutin ang mga newcomers. Newcomers ang karaniwang tawag sa mga imigrante na bagong dating sa Canada.

Kaya nang makipag-ugnayan si Howley, alam ni El Maghlawy na maaari niyang tulungan ang kompanya at ang kanyang mga kliyente sa pamamagitan ng pag-set up ng mga tour sa negosyo, pagtulong sa newcomers sa kanilang mga interbyu at resumes, at pagbuo ng isang employer-worker relationship.

Sa tingin ko ang local businesses ay gustong mag-hire ng newcomers, ngunit baka hindi sila nag-a-advertise sa tamang channels. Hindi nila naaabot ang mga newcomers, aniya, Sa kabilang banda, ang mga newcomers naman ay hindi pamilyar sa local market. Hindi sila sumasali sa networking activities upang makapasok dito.

Mula noon, nag-hire na ang Crosby’s ng tatlong empleyado sa tulong ng Saint John Newcomer Centre. Umaasa ang kompanya na marami pa ang susunod.

So ngayon na mayroon na tayong koneksyon o bukas na linya ng komunikasyon, parang binuksan din nito ang bagong pool ng potential workers para sa aming kompanya, ani James Crosby, presidente ng Crosby’s.

Bilang resulta ng partnership na ito, nakakita ng trabaho si Andre Francisco bilang production operator sa kompanya.

Hindi ako relihiyosong tao, ngunit pakiramdam ko I was meant to be here, ani Francisco na dumating sa Saint John mula sa Recife, Brazil tatlong buwan na ang nagdaan kasama ang kanyang asawa na nag-aaral naman sa New Brunswick Community College.

Naramdaman ko na nadoon ako sa tamang lugar sa tamang oras and I feel very confident about that. Hindi ko pa iyon naramdaman sa ibang lugar.

Si Francisco, na nagtrabaho ng halos dalawang dekada sa mail service ng Recife, ay sinabi na umaasa siya na ang partnership na ito ang magiging simula ng isang magandang buhay sa Canada.

Ang Canada ay napaka-welcoming na lugar, napaka-organisado at napaka-developed na bansa, kaya it’s really good to be here, ani Francisco. Umaasa kami na maninirahan kami dito sa loob ng mahabang panahon at umaasa ako na I can grow bilang isang tao at bilang isang empleyado.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.