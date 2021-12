Omicron variant isa bang malaking banta sa COVID-19 immunity?

Ngunit sinabi ng global scientists na ang mundo ay may importanteng head start sa pinakahuling variant of concern, salamat sa early detection. At may pag-asa na ang highly mutated version na ito ng coronavirus ay hindi ibabalik ang mundo sa "square one" sa pandemyang ito.

Mabilis na na-identify at inalerto ng South African scientists ang mundo (bagong window) ukol sa variant noong nakaraang linggo, nahanap nila ang nakakabahalang bilang ng mutations na maaaring makaapekto sa pagiging epektibo ng mga bakuna, sa transmissibility ng virus at kahit sa kalubhaan ng karamdaman.

Sinabi ng immunologists at virologists na habang kailangan pa ng panahon upang malaman ang real-world impact ng variant, ang immunity natin na galing sa mga bakuna at prior infection ay maaaring tamaan ng matindi kung magiging laganap ito sa buong mundo.

Hindi ko sasabihin na ibabalik tayo nito sa zero, ani Deepta Bhattacharya, isang immunologist sa University of Arizona.

Ngunit sa palagay ko kung kakalat nga ito, magiging malaki itong problema kaysa sa anumang variants na nakita natin noon.

30+ mutations sa spike protein

Ang omicron ay naglalaman ng mahigit 30 mutations sa spike protein pa lang, ang parte ng coronavirus na tumutulong upang makapasok sa human cells.

Sinabi ni Bhattacharya na habang ang mutations sa virus ay nakakabahala, importante na tandaan na ang immune system ay multi-layered, at ang proteksyon mula sa mga bakuna at naunang impeksyon laban sa malubhang karamdaman ay magiging epektibo pa rin laban sa bagong variant.

Sa palagay ko ang makikita natin ay ang malaking pagbaba sa kung paano nagwo-work ang antibodies, aniya. Ngunit kapag nagsimula na tayong makakita ng real-world studies kung ano ang ating kalagayan, ang hula ko ay gagawin pa rin ng mga bakuna ang kanilang trabaho na protektahan ang mga tao mula sa malubhang pagkakasakit.

PANOORIN | Mapoprotektahan ba tayo ng bakuna laban sa omicron variant?

Maaaring ang Canada ay nasa mas magandang posisyon kaysa sa ibang bansa kung mas kakalat ang omicron, ani Bhattacharya, dahil ang naantalang second dose strategy (bagong window) ay nagbigay ng more optimal immune protection sa populasyon.

Ang malinaw dito nagkaroon ng big difference ang delayed spacing in terms of antibodies at proteksyon laban sa delta — at suspetsa ko na ganun din ang mangyayari bago kumalat ang omicron, aniya.

Nakita na natin ang ibang variants na tulad nito dati na nag-aalala rin tayo - beta, sa tingin ko ang pinaka-best example - at hindi naman talaga ito kumalat. Basically, natabunan ito ng delta. At sa tingin ko hindi pa rin natin alam ang kasagutan kung ano ang mangyayari sa omicron.

Inanunsyo ng ilang nangungunang vaccine manufacturers na mahigpit nilang babantayan ang omicron at maaaring magkaroon ng mga bagong bakuna sa loob ng ilang buwan, kung kinakailangan.

Iminungkahi rin ng CEO ng Moderna na ang existing vaccines ay maaaring mas less effective (bagong window) laban sa variant, bagama’t ang mga siyentipiko ay naghihintay pa rin ng hard data.

‘Pinakamasamang features’ na nakita sa ngayon

Sinabi ni Angela Rasmussen, isang virologist sa Vaccine and Infectious Disease Organization (VIDO) sa University of Saskatchewan, na habang ang dating variants ay mayroong parehong nakakabahala na katangian, ang totoong scientific concern sa omicron ay hindi lang ang bilang ng mutations, ngunit kung nasaan sila.

Sa kasamaang-palad, base lang sa mutations, parang taglay ng omicron variant ang pinakamasamang features ng lahat ng mga variants of concern na nakita natin thus far, aniya.

Ngunit napaka-importante na i-note para sa mga tao na hindi natin eksaktong malalaman kung ano ang mangyayari kapag lahat ng mutations na ito ay nagsama-sama, lalo na sa lahat ng ibang mutations na tila nakuha ng omicron variant.

Ang ilan sa mutations ng omicron ay nauugnay sa increased transmissibility, tulad ng sa alpha at delta, aniya, habang ang iba ay nauugnay sa mas mataas na immune evasion, tulad ng sa beta at gamma. Binigyang-diin niya na ang delta pa rin ang nangingibabaw sa lahat ng iba pang variants hanggang ngayon.

Isa sa pinakamalaking concern ko ay hindi ang pagiging mas malala ng omicron, kundi kapag nagsimulang i-outcompete ng omicron ang delta, ani Rasmussen.

Lalo na kung ito ay may kapasidad na maging sanhi ng mas maraming breakthrough infections na maaaring mauwi sa isa pang wave sa maraming bansa, partikular sa northern hemisphere, habang nagsisimula tayong manatili sa loob ng bahay dahil sa mas malamig na winter months at naghahanda para sa holidays.

Gagana pa rin ang precautions laban sa variant

Ngunit habang mabilis na kumakalat ang spekulasyon ukol sa variant kasabay ng pagtaas ng case numbers, importanteng isaisip na ang mga bakuna, public health restrictions at personal precautions ay patuloy na gagana upang pigilan ang pagkalat ng COVID-19.

Ang susi sa ngayon ay mag-stick sa toolbox na na-develop na natin sa nagdaan na halos dalawang taon, ani Dr. Abraar Karan, isang infectious diseases fellow sa Stanford University sa Stanford, Calif.

Ang advantage na mayroon tayo, tuwing makakakita tayo ng bagong variant, kinakaharap pa rin natin ang SARS-CoV-2.

Kung makukumpirma ng research ang early signals na ang omicron ay mas transmissible, mag-a-apply pa rin ang usual principles: pinakamahusay pa rin ang limitahan ang oras sa mataong indoor settings, gumamit ng mask at dagdagan ang ventilation upang pigilan ang airborne spread ng virus.

Huwag pumasok sa isang sitwasyon na marahil ay magiging mapanganib dahil sa high transmission, meaning maraming hindi bakunadong tao na hindi nakasuot ng mask, ani Rasmussen.

PANOORIN | Canada binabantayan ng maigi ang omicron variant, ani Trudeau:

Habang nagsimula na ang holidays, sinabi ni Karan na importante na mag-layer ng precautions kapag makikipagkita sa mga kapamilya, tulad ng pagiging fully vaccinated at pagdaragdag ng ekstrang proteksyon gaya ng pagsusuot ng mask - partikular kapag kasama ang vulnerable groups na nasa higher risk na magkaroon ng seryosong impeksyon.

Kung ikaw ay nasa indoors, kasama ang maraming tao, kailangan mong isipin na: ‘Ako ba ay isang tao na kapag nagka-COVID magiging life-threatening ito para sa akin? ani Karan.

Ang pagsusuot ng high-quality mask (bagong window), tulad ng KN95, ay makakatulong na pigilan ang aerosols o droplets mula sa pagkalat, iginiit ni Karan, kahit na ang omicron ay parang mas mahusay sa pagdikit sa mga human cells.

Pambihira para sa isang variant na gawing ‘obsolete’ ang mga bakuna

Sumang-ayon din ang maraming eksperto na ang importante sa ngayon ay magpabakuna ang mga tao na wala pang shots.

Sa individual level, kung ang mga tao ay hindi pa bakunado, sila ay dapat magpabakuna, ani Dr. Isaac Bogoch, isang infectious diseases physician.

May iba pang paraan upang palawakin ang vaccination coverage, aniya, kabilang dito ang pagiging eligible ng mga bata edad lima pataas para mabakunahan, at ang potential na booster eligibility na i-expand sa mas older adults.

PANOORIN | Ano ang nalalaman natin tungkol sa omicron variant:

Kahit na capable ang omicron na iwasan ang some level of immunity mula sa kasalukuyang mga bakuna at antivirals na tina-target ang original strain ng virus, hindi inaasahan ni Rasmussen na ang variant ay tuluyang babawasan ang proteksyon na mula sa bakuna.

Ang immune system ay binubuo ng hindi lang neutralizing antibodies, at mayroon tayong iba pang antiviral therapeutics na nasa pipeline, aniya. Kaya hindi tayo babalik sa square one.

Hangga’t hindi pa natin alam kung ano ang haharapin natin, sinabi ni Bogoch na hindi natin puwede ipagpalagay na mangyayari ang pinakamasama.

Napaka-unusual para sa variant na sumulpot na burahin completely ang protective benefit ng pagbabakuna, aniya.

Maaaring mabawasan ang protective immunity ng kaunti, at malalaman natin kung ito nga ang mangyayari at kung ano ang extent sa mga darating na araw at linggo. Ngunit ang ilang tao ay nagdidiskusyon na ibabalik tayo nito sa Enero ng 2020 - hindi ito malayo sa katotohanan.

Isang artikulo nina Lauren Pelley (bagong window) at Adam Miller (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.