[Ulat] Ilan sa residenteng Pinoy sa Abbotsford nangangamba sa muling pagtaas ng tubig

Ayon kay Janeto Diaz, isang livestock farm supervisor, unti-unting nilamon na naman ng tubig baha ang paligid ng pinagtatrabahuhan niyang farm.

Sa bidyo na kanyang ipinadala sa Radio Canada International, makikita na napapaligiran na sila ng tubig. Ang dating mga kalsada at sakahan nagmistulang lawa dahil sa tubig baha.

Dalawa sa limang Pilipino na kasama niya sa trabaho ay makikita sa bubungan ng gusali sa farm at patuloy sa kanilang mga ginagawa. Kailangan daw nilang gawin ito dahil "no work, no pay" sila bilang mga temporary residents at work permit holders sa pinagtatrabahuhan na farm.

Ang Abbotsford ay matatagpuan malapit sa border ng Canada at Estados Unidos. Hindi kalayuan sa pinagtatrabahuhan ni Janeto at ng limang kasamahan na Filipino farm workers makikita ang ilog na naghihiwalay sa state ng Washington sa United States U.S. at sa bahagi ng Abbotsford sa Canada.

Unang naidokumento ni Janeto noong Lunes, Nobyembre 29, ang sitwasyon sa paligid ng farm bago tumaas na naman ang tubig sa kanilang lugar.

Ang siyudad ng Abbotsford na may 162,000 na residente ang isa sa nakaranas ng matinding pagbaha nitong nakaraang linggo. Ito ay matapos maranasan ang walang tigil na mga pag-ulan sa Lower Mainland at southern Interior ng British Columbia.

Ayon sa residente na si Jazel Solano, isang Pilipino na nagtatrabaho sa ospital bilang medical booking clerk at nakatira sa Zanatta Place sa Abbotsford, muling tumaas ang tubig sa Delair Park ng siyudad.

Inakala niya na babalik na sa normal ang sitwasyon pero bumaha na naman sa mga lugar na dating naapektuhan ng sunod-sunod na pag-ulan.

"Naka-contribute 'yung United States U.S. river kasi nasa border na kami ng United States U.S. , only 7 minutes away. Ang isa sa mga river sa United States U.S. side, sa State ng Washington, at saka ibang creek doon, nag-overflow na sila, tuloy-tuloy hanggang sa border ng Canada," ani Jazel.

Makikita sa mga larawan na kuha ni Jazel ang muling pagtaas ng tubig sa bahagi ng Delair Park at Old Yale Road sa Abbotsford.

1/3 Bahagi ng Delair Park at Old Yale Road sa Abbotsford, BC. Litrato: Jazel Solano/BC

Napilitan si Jazel na huwag munang papasukin sa eskwela ang kanyang 6 na taong gulang na anak dahil sa banta ng baha.

Hindi pa tuluyang bumaba ang tubig, 'yung mga naging damage before sa Watcom area, Sumas area, marami pa ang nasa evacuation sa ngayon. Una akala namin huhupa na ang baha. Akala namin magiging okay na kasi inaayos na din 'yung ibang mga kalsada, ang laki kasi nung epekto sa nangyari na flooding sa lahat, ngayon may warning na naman ng water [level], nalulungkot na sabi ni Jazel.

Mataas at ligtas ang lugar kung saan nakatira ang pamilya ni Jazel. Hindi inabot ng baha ang kanilang bahay. Pero sa kasagsagan ng mga pagbaha noong nakaraang linggo matapos ang walang tigil na pag-ulan mula Nobyembre 14-16, apat na araw na hindi nakalabas sa kanilang tinitirhan si Jazel at ang kanyang pamilya. Binaha ang bahagi ng kalsada na siyang nag-iisang lagusan palabas sa kanilang kinaroroonan. Pero kampante umano si Jazel dahil may sapat silang imbak na pagkain. Nakaantabay rin ang mga emergency responders sa paligid kung kinakailangan.

Paglikas iniutos sa delikadong lugar

Ipinag-utos naman ng lokal na pamahalaan ng Abbotsford ang agaran na paglikas ng mga residente sa Lower Florence drive at Lower Sumas Mountain. Naobserbahan na nalalagay sa peligro ang buhay ng mga residente sa bahagi ng Lower Sumas Mountain Road dahil sa panganib na posibleng bumigay ang isang slope.

Isang evacuation alert ang inisyu para sa mga residente ng lugar. Pinapayuhan ang mga pinalilikas na residente na patayin ang kanilang gas (ginagamit sa pagluluto at pagpapa-init ng bahay) at umalis sa mga tirahan agad-agad.