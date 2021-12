Quebec inihayag ang $3.9B plan upang akitin ang 170,000 workers sa probinsya

Inihayag ni Premier François Legault ang action plan, na pinangalanan na Opération main-d'oeuvre, kasama si Labour Minister Jean Boulet at Higher Education Minister Danielle McCann sa isang news conference noong Martes.

Halos 80 measures na tina-target ang anim na area ng aktibidad ang ipapatupad, kasama ang allowance na $475 kada linggo para sa mga unemployed na tao kung mag-aaral sila sa mga sector kung saan may shortage ng mga manggagawa, pati na rin ang scholarships para sa mga estudyante sa higher education.

Sa mga measures na prinisenta ngayong araw (Martes), nais namin na mabilis na makapag-supply ng mas maraming manggagawa sa mga pangunahing sektor para sa Quebec, ani Legault.

Para sa essential public services, partikular ang health at social services sector - kasama ang mental health at youth protection, ang education sector at childcare sector - ang espesyal na efforts ay gagawin upang subukan na i-integrate ang dagdag na 60,000 na kwalipikadong tao.

Ang mga measure na inanunsyo ngayong araw (Martes) ay gagawin na posible na taasan ang hiring ng personnel bukod sa pagpapaganda ng organisasyon ng trabaho at working conditions upang i-promote ang employee retention, ayon sa pahayag ng probinsya.

Pinili ng gobyerno ang tatlong sektor — information technology, engineering at construction — kung saan ang probinsya ay umaasa na makakapagdagdag ng 110,000 skilled workers.

Sinabi ni Legault na naniniwala sila na ang pagpapatupad sa mga measures ay kinakailangan dahil sa tumatandang populasyon ng Quebec, na sinamahan ng masiglang paglago ng ekonomiya.

Scholarship incentives para sa pangunahing fields

Tutulungan din ng gobyerno ang Quebecers na i-develop ang kanilang skills sa pamamagitan ng financial support at work-study programs.

Sinabi ni Legault na ang kanyang gobyerno ay maglulunsad ng isang major incentive scholarship program sa higher education, isang bagay na inaasahan niyang magdadagdag sa bilang ng mga gradweyt sa essential public services at strategic sectors sa General and professional teaching college CEGEP at university levels.

Kasama sa targeted professions ang analysts, programmers, engineers at engineering technologists, clinical at auxiliary nurses, respiratory therapists, psychologists, social workers, preschool, elementary at secondary school teachers, at pati rin ang special education technicians at early childhood educators.

Ang lahat ng estudyante sa Quebec na naka-enroll ng full time sa priority areas ay magiging eligible para sa total na $9,000 sa scholarships para sa three-year program sa General and professional teaching college CEGEP level, $15,000 sa scholarships para sa three-year program sa university level at $20,000 para sa four-year program.

Maski ang mga estudyante ay nasa umpisa, kalagitnaan o katapusan ng kanilang pag-aaral, magsisimula silang maging eligible sa fall ng 2022.

Mas maraming estudyante ang dapat maakit sa fields na in high demand, upang siguraduhin na may mas magandang match sa pagitan ng career choices ng young adults at sa maraming oportunidad na inaalok sa job market, ayon kay Higher Education Minister McCann.

Walang plano na dagdagan ang imigrasyon, ani Legault

Dumating ang anunsyo habang lumalakas ang corporate pressure sa Coalition Avenir Quebec government na palakasin ang imigrasyon sa probinsya, isang bagay na sinabi ng mga Quebec manufacturers (bagong window) na may kritikal na epekto sa labour shortage.

Madali lang — doblehin lang ang mga tao na pumapasok at gagawin namin ang aming makakaya upang makapasok ang mga tao. Babayaran namin iyan, ani Louis Veilleux, CEO ng Metal Bernard sa St. Lambert-de-Lauzon, malapit sa Lévis.

Sinabi ng Quebec manufacturers na ang pagdaragdag sa imigrasyon ay may kritikal na impact sa labour shortage. Litrato: La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Ngunit tinanggihan ni Legault ang ideya na dagdagan ang bilang ng mga imigrante na papasok sa Quebec mula 50,000 — isang numero na tinaasan muli ng gobyerno noong nakaraang buwan matapos bumaba ng 20 porsyento ng unang nahalal ang Coalition Avenir Quebec noong 2018.

Sa ngayon, nakakakuha kami ng 50,000 na imigrante bawat taon, na [proportionately] ay mas higit kaysa sa Estados Unidos, Pransiya, at karamihan sa mga bansa, aniya sa news conference nang tanungin kung dadagdagan ang imigrasyon sa gitna ng mga panawagan ng business leaders.

May hamon din sa Quebec sa integration na matuto ng Pranses. Palaging magkakaroon ng ganitong hamon, kaya sa palagay namin, ang integration capacity na 50,000 ay nasa maximum na.

Ngunit sinabi ni Veilleux, founder ng Groupe Mundial na pinagsasama-sama ang ilang manufacturing companies sa Quebec na nagse-specialize sa industrial subcontracting, na tumatanggap siya ng mas maraming foreign workers upang tulungan ang kanyang kompanya, kung saan kulang sila ng 20 team members.

Sinabi niya na ang labour shortage ay hindi lang problema ngayon, ngunit isa na makakaapekto sa paglago sa hinaharap. Dahil walang sapat na manggagawa sa ngayon, sinabi niya na ang mga kompanya ay mag-aalinlangan bago gumawa ng expansion plans.

Ang problema ay hindi ngayon, ito ay nasa hinaharap dahil kapag ang mga kompanya ay may shortage ng tao, hihinto sila sa paggawa ng bagong produkto, hihinto sila sa paggawa ng bagong research, hihinto sila na maghanap ng bagong market. Maraming bagay ang hindi na magagawa ng mga kompanya dahil sa shortage, aniya.

Sa bandang huli, magiging malaking problema ito para sa atin.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula sa Quebec AM ng CBC.