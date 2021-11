‘Mas marami pa tayong dapat gawin,’ ani Trudeau habang kumakalat ang omicron variant

Kausap ang mga reporter bago ang kanyang cabinet meeting sa Parliament Hill, sinabi ni Trudeau na ang gobyerno ay binabantayan ang omicron very, very closely.

Alam natin na kahit na ang Canada ay may napakalakas na border measures ngayon — kailangan natin na dumating ang mga bakuna sa Canada, kailangan natin ng pre-departure tests, kailangan natin ng testing sa arrival — mas marami pa tayong dapat gawin at titingnan natin iyan very carefully, ani Trudeau.

Hindi malinaw kung sina-suggest ni Trudeau na ang COVID-19 arrival tests ay magiging new norm para sa mga nagbabalik na biyahero. Sa ilalim ng kasalukuyang travel regime, ang inbound travellers ay kailangan magpakita ng negative molecular COVID-19 test na kinuha bago dumating sa Canada — ngunit maliit na bilang lang ng mga biyahero ang pinipili randomly para sa take-home tests.

Ang ilang provincial premiers — tulad ni Doug Ford ng Ontario — ay nakiusap sa gobyerno na ipakilala ang point-of-arrival testing para sa lahat ng pasahero na dadating sa Canada, hindi alintana kung saan man sila manggagaling.

Simula ngayong araw na ito, magkakaroon na ng pre-departure molecular testing requirement para sa Canadian citizens at permanent residents na magsasagawa ng short trips pagtawid ng Canada-U.S. border. Kung ang eligible na biyahero ay umalis sa Canada sa loob ng hindi hihigit sa 72 oras, ang test ay hindi required para makapasok muli sa Canada mula Estados Unidos. Hindi malinaw kung magpapatuloy ang permissive approach na ito ngayong nasa sirkulasyon na ang omicron.

Sa kabila ng pressure mula sa ilang business at tourism groups, ipinapatupad pa rin ng Canada ang pre-departure molecular testing requirement para sa lahat ng iba pang biyahero.

Nang tanungin kung magkakaroon ng mas maraming restrictions, sinabi ni Health Minister Jean-Yves Duclos sa mga reporter na wala pa siyang masasabi hangga’t hindi pa nakikita ang kanyang mga katrabaho sa gabinete.

Kakausapin namin kayo tungkol sa lahat pagkatapos, ani Duclos.

Malaking bilang ng mutations

Kapansin-pansin ang omicron variant dahil may malaking bilang ito ng mutations na maaaring makaapekto sa transmissibility at pagka-epektibo ng COVID-19 vaccines.

Sa interbyu sa U.K.-based Financial Times, hinulaan ni Moderna CEO Stéphane Bancel na ang existing vaccines ay magiging much less effective pagdating sa omicron.

Walang mundo, sa palagay ko, kung saan ang effectiveness ay nasa parehong level… ng nakita natin sa delta variant, ani Bancel.

Sa palagay ko ito ay magiging material drop. Hindi ko lang alam kung gaano dahil kailangan natin hintayin ang data. Ngunit lahat ng scientists na nakausap ko… ay parang, ‘Hindi ito magiging maganda.’

Habang ang lider ng Moderna ay tila nangangamba ukol sa pagka-epektibo ng mga bakuna laban sa omicron variant, ang co-founder ng BioNTech — ang kompanya na nag-co-develop ng Comirnaty vaccine kasama ang Pfizer — ay sinabi ngayong araw na habang ang bagong variant ay maaaring mauwi sa mas maraming infections, mas likely na ang fully vaccinated na mga tao ay protektado pa rin mula sa matinding pagkakasakit.

Ang mensahe namin ay, ‘Huwag mag-freak out, ang plano ay nananatiling pareho. Pabilisin ang pagbabakuna ng pangatlong booster shot,’ ani Ugur Sahin sa Wall Street Journal.

Tinuturuan ng mga bakuna ang immune system — parehong kasama ang antibodies at T-cells — upang kilalanin ang parte ng virus. Pinipigilan ng antibodies ang mga tao na maging infected. Ang T cell ay isang uri ng white blood cell na tumutugon sa viral infections at nagpapalakas sa immune function ng ibang cells. Habang maaaring iwasan ng omicron ang vaccine-induced antibodies, sinabi ni Sahin na walang variant sa ngayon ang umiiwas sa T-cell immune response.

Sinabi ni Dr. Isaac Bogoch, isang infectious disease specialist at researcher na nakabase sa Toronto General Hospital, na ang Canadians ay hindi dapat makinig sa bawat salita na bibitawan ng CEO ng isang vaccine company.

Gusto kong marinig ang mga siyentipiko na nagsasagawa ng actual studies, ano ang iniisip nila at nakikita, ani Bogoch. Dagdag pa niya mas magkakaroon ng clarity ukol sa vaccine efficacy sa darating na mga linggo.

PANOORIN | Poprotektahan ba tayo ng mga bakuna laban sa bagong variant?:

Habang inamin niya na teorya lang niya ito dahil patuloy pa rin ang laboratory studies, sinabi ni Bogoch na sa tingin niya ang available vaccines ay useful pa rin sa paglaban sa COVID-19.

Napaka-unusual para sa variant na sumulpot na burahin completely ang protective immunity ng mga bakuna, aniya. Maaaring mabawasan ng kaunti ang pagka-epektibo nito ngunit napaka-unusual na ang mga bakuna natin, o ang vaccine programs, ay wala nang silbi ngayon.

Nanawagan naman si New Democratic Party NDP Leader Jagmeet Singh kay Trudeau na magkaroon ng posisyon sa pagwawaksi ng intellectual property rights para sa COVID-19 vaccines nang sa gayon mas maraming bansa ang makapag-produce ng bakuna tulad ng Pfizer at Moderna locally.

Hindi sapat na suportahan lang natin ang mga Canadians at gawin ang ating parte dito sa Canada. Kailangan din natin tulungan ang mga bansa sa buong mundo, partikular ang mas kaunti ang means na bumili ng mga bakuna, ani Singh.

Sinabi ng New Democratic Party NDP leader na ang pagpoprotekta sa kinikita ng pharmaceutical companies ay hindi dapat manaig sa layunin na mabakunahan ang lahat ng tao. Ang Canada, ika niya, ay dapat itulak ang ideya na ito kaagad.

PANOORIN | Singh sinabi na kailangan pahintulutan ng Canada na maging publiko ang vaccine patents:

Habang ang ilang Western countries ay sinabi na bukas sila na pag-usapan ang intellectual property IP waivers, sinabi ng mga eksperto sa industriya na hindi lang ang mga pagbabagong ito ang magpapalakas sa vaccine availability sa developing world — kung saan ang supply chain bottlenecks at ang kakulangan sa raw materials ay nakakaapekto rin sa availability ng mga bakuna.

Sa South Africa, kung saan maraming vaccine doses, ang vaccine hesitancy ang naging hadlang (bagong window) sa immunization campaign.

Kinuwestiyon ni Singh ang desisyon ng gobyerno na limitahan ang pagbibiyahe mula sa pitong bansa sa southern Africa, at sinabi na datapwat bukas siya na mapakinggan ang mas mahusay na ebidensya, ang testing at quarantining ang tila mas magandang approach.

Ang flight bans at measures upang limitahan ang pagbibiyahe ay hindi ang pinakakapaki-pakinabang na tools sa paglaban ng mundo sa pandemya, ani Singh.

Ito ay talagang mapupunta sa numero uno at pinaka-epektibong tool na mayroon tayo… ang mabakunahan ang mga tao. At para gawin iyon, kailangan magkaroon ng papel ang Canada na itulak ang waiver para sa vaccine patents, aniya.

Isang artikulo ni John Paul Tasker (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.