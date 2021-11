Bagong batas sa caller ID ipinatupad upang labanan ang spam at spoof calls

Sinabi ng Canadian Radio-television and Telecommunications Commission (CRTC) sa isang press release ngayong Martes na ang phone companies ay dapat magpatupad ngayon ng teknolohiya sa kanilang mga network na mas mahusay kumilala sa mga tinatawag na spoof phone calls, mga tawag na kapareho ng pamilyar na Canadian phone numbers na nais mong sagutin ngunit unsolicited spam at nuisance calls pala mula sa mga tusong kompanya.

Ngayong buwan na ito, inanunsyo ni Canadian Radio-television and Telecommunications Commission CRTC chair Ian Scott na ang regulator ay pipilitin ang phone companies na dagdagan ang kanilang ginagawa ukol sa pagka-crack down sa mga ganitong uri ng tawag, na sinasabi niyang halos 25 porsyento ng lahat ng phone calls sa mobile networks sa Canada ngayon.

Simula ngayong araw, ise-certify ng telecommunications service providers kung ang identity ng caller ay dapat pagkatiwalaan sa pamamagitan ng pagve-verify ng caller ID information para sa Internet Protocol-based voice calls, ayon sa Canadian Radio-television and Telecommunications Commission CRTC . Ang bagong teknolohiya ay makakatulong para bawasan ang dalas at epekto ng caller ID spoofing.

Ang teknolohiya, na kilala bilang STIR/SHAKEN — na ang ibig sabihin ay Secure Telephony Identity Revisited/Signature-based Handling of Asserted Information Using toKENs — ay hindi kayang i-block completely ang spoof phone calls dahil gumagana lang ito sa mga tawag na gumagamit ng IP-voice network. Ngunit tutulungan nito na mapabagal ang dami ng mga tawag.

Ang bagong caller ID technology ay bibigyan ng kapangyarihan ang Canadians na kilalanin kung ano ang tawag na lehitimo at dapat sagutin, at kung ano ang kailangan tratuhin nang may pag-iingat, ani Scott. Habang mas maraming providers ang nag-a-upgrade ng kanilang mga network, walang duda na babawasan ng STIR/SHAKEN ang spoofing at tutulungan ang Canadians na magkaroon muli ng peace of mind kapag sumasagot ng mga tawag.

Sa huli, ang phone industry ng Canada ay maaaring lumipat sa isang sistema kung saan ang mga users ay makakakita ng red light o green light katabi ng incoming calls: green para sa mga tawag kung saan ang identity ng caller ay na-verify, at pula kung hindi.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.