Mga ‘di bakunadong biyahero edad 12 pataas bawal na sumakay ng eroplano at tren

Ang polisiya ay ipinatupad noong Oktubre 30, ngunit pinahintulutan ng gobyerno ng Canada ang maikling transition period para sa mga hindi bakunadong pasahero na maaaring sumakay basta’t may negative molecular COVID-19 test na kinuha sa loob ng 72 oras bago magbiyahe.

Ang mahigpit na requirement ay naging epektibo habang umaksyon ang Canada sa pagsulpot ng bago at highly mutated na omicron variant ng coronavirus.

Ang pagkakadiskubre ng bagong variant ay nagbunsod ng pagsasara ng mga border at mas mabigat na screening sa Canada at ibang bansa dahil sa takot na maaaring mas transmissible ang naturang variant.

Ang panganib na kaugnay ng omicron variant ay napakataas, ayon sa World Health Organization, ngunit marami pa ring public health officials at scientists ang hindi nakakaalam tungkol dito.

Habang ang sinuman na papasok sa Canada o sasakay ng eroplano o tren sa loob ng bansa ay dapat bakunado. Sa kasalukuyan, wala pa ring quarantine measures na ipinapatupad maliban sa mga tao na kamakailan lang ay nag-transit sa southern Africa.

Samantala maraming airlines ang nagsasagawa ng random spot checks upang siguraduhin na ang mga biyahero ay bakunado. Ngayong araw, kinumpirma ng Air Canada at WestJet na hihingi sila ng pruweba mula sa lahat ng sasakay sa Canada.

Ibang public health measures ipinapatupad pa rin

Ang measures, tulad ng masks at health screenings, ay mandatory pa rin.

Kung sasabihin mo sa airline o railway company na eligible ka na mag-board, ngunit nabigong magbigay ng proof of vaccination o valid COVID-19 test result, hindi ka papayagan na magbiyahe at maaaring maharap sa penalties o mga multa, ayon sa website ng gobyerno.

Ang mga panuntunan na ito ay hindi nag-a-apply sa commuter trains.

Nag-isyu ng warnings ang gobyerno sa social media na kahit ang mga Canadians at permanent residents abroad ay hindi makakauwi sa Canada at malalaktawan ang quarantine ng walang kumpletong bakuna na naaprubahan.

May ilang exceptions dito, kabilang ang valid medical exemptions, pagbibiyahe sa remote na komunidad na accessible lang by plane, at ang mga nagta-transit sa Canada papunta sa ibang destinasyon.

Ang mga tao na nag-qualify para sa exemption ay mangangailangan ng recent COVID-19 test.

Ang vaccine mandate ay nakakuha ng positibong reaksyon mula sa airline industry ng Canada nang una itong inanunsyo noong Oktubre, ngunit ang ilang kompanya ay nangamba na hindi sila makakapaghanda sa tamang oras.

Mula noon inanunsyo ng gobyerno ng Canada ang isang standardized proof-of-vaccination document na ipinamahagi sa mga probinsya at teritoryo para sa domestic at international travel.

Isang artikulo ni Laura Osman (bagong window), The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.