Ekonomiya ng Canada muling lumago sa ikatlong quarter

Sinabi ng Statistics Canada ngayong Martes na ang total value ng lahat ng goods at services ay nasa $2.093 trilyon noong ikatlong quarter, seasonally adjusted batay sa annualized rate.

Mas tumaas mula sa $2.066 trilyon noong nagdaang tatlong buwan bago ang quarter na iyon, nang lumiit ang ekonomiya (bagong window) sa unang pagkakataon sa mga unang araw ng COVID-19.

Ang pagtalon sa consumer spending ang pinakamalaking dahilan ng kabuuang pagtaas, ang mga household ay mas gumastos sa semi-durable goods (tumaas ng 14 porsyento) at mga serbisyo (tumaas ng anim na porsyento).

Ang semi-durable goods ay mga bagay na mas nagtatagal kaysa short-term consumables tulad ng pagkain, ngunit hindi nagtatagal gaya ng durable goods tulad ng appliances.

Ang magandang halimbawa ng semi-durable good ay damit, at ang paggastos sa pananamit ay tumaas ng halos 27 porsyento noong quarter na iyon. Ang paggastos sa footwear ay tumaas din ng mahigit 30 porsyento, ang ibig sabihin nito ang mga Canadians ay mas gumagastos sa mga damit at sapatos kaysa bago dumating ang pandemya.

Tumaas din ang paggastos sa mga serbisyo na inantala ng mga Canadians sa panahon ng pandemya.

Ito ang mga bagay tulad ng transportation services, kasama ang flight tickets, lumobo ito ng mahigit 40 porsyento, habang ang spending sa recreation at cultural activities ay tumaas naman ng 26 porsyento.

Ang paggastos sa pagkain, inumin, at accommodation ay tumaas ng 29 porsyento habang ang grooming services, tulad ng pagpapagupit, ay tumalon ng more than a third.

