Tantoo Cardinal, Ryan Reynolds, Catherine O’Hara tinanggap ang Governor General’s award

Ang awards show na brinodkast noong nakaraang Biyernes sa CBC ay itinampok ang recorded statements at performances mula sa lahat ng dako sa bansa.

Si Cardinal, isa sa pinakakilalang Indigenous actors sa Canada, ay kabilang sa mga nanalo ng lifetime artistic achievement award. Kabilang sa kanyang resumé ang ginampanang papel sa mga pelikula tulad ng Dances with Wolves, Legends of the Fall at Smoke Signals, gayundin ang television roles sa North of 60, Moccasin Flats at Stumptown.

Ang comedic icon na si O'Hara ay nakatanggap din ng lifetime artistic achievement award. Miyembro ng original cast ng SCTV, kabilang sa film credits ni O'Hara ang Home Alone at Beetlejuice — ngunit maraming fans ang magbabanggit sa kanyang award-winning role sa Schitt's Creek bilang si Moira Rose na kanilang paborito.

Sa isang recorded statement, kumanta ang Canadian actor at musician na si Noah Reid bilang tribute sa aktor na ipinanganak sa Toronto — tampok ang ilang wig changes bilang pagkilala sa character ni O’Hara sa Schitt's Creek. Si Reid, na lumabas din sa naturang show bilang si Patrick Brewer, ay kumanta ng A Case of You ni Joni Mitchell.

Si Reynolds, na bida sa Deadpool na ang ibang pelikula ay ang Van Wilder, The Proposal at Pokémon Detective Pikachu, ay tinanggap naman ang National Arts Centre Award. Nag-perform si Steven Page ng recorded tribute para sa aktor na ipinanganak sa Vancouver na kilala rin sa kanyang charitable work.

Well, sa palagay ko I made it, sabi ni Reynolds matapos panoorin ang performance.

Ang iba pang lifetime artistic achievement winners ay sina Vancouver-born composer Alexina Louie, na nagsulat para sa entablado at tabing, at ang Quebec-based Innu singer-songwriter na si Florent Vollant, na malimit makatrabaho ang mga Indigenous musicians.

Ang listahan ng lifetime artistic achievement ay kinumpleto ni Montreal-based dancer-choreographer Zab Maboungou, na nagsimula ng contemporary movement technique na kumukuha ng ritmo sa tradisyonal na Central African na musika at sayaw.

Ang tumanggap ng Ramon John Hnatyshyn Award para sa voluntarism sa performing arts ay ang ballroom dancer at human resources consultant na si Lynda Hamilton ng British Columbia.

Nilikha noong 1992, ang awards ay ipinagkakaloob bawat taon sa mga Canadians na ang mga nagawa ay naging inspirasyon at pinagyaman ang buhay kultural ng ating bansa, ayon sa news release. Ang mga nominasyon ay isinumite ng mga miyembro ng publiko.

Ang grupo ng laureates ay unang inanunsyo noong Pebrero 2020, ngunit naantala ang seremonya dahil sa pandemya.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula sa The Canadian Press.