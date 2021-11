[Ulat] "Nakikipaglaban tayo sa isang mabigat na kalaban, manatiling kalmado": Dr. Moore

Ang pinakahuli

Sa pagharap ni Dr. Moore sa isang news conference ngayong Lunes, kinumpirma nito na may apat pang katao ang hinihintay ang sequencing result para malaman kung ano'ng COVID-19 variant ang dumapo sa kanila. Dalawa ay nasa Ottawa habang dalawa naman ang nakatira sa Hamilton.

Sa isinagawang contact tracing, 375 katao na kakauwi pa lang sa Canada ang kinokontak. Pinapayuhan ang mga ito na mag-quarantine at magpa-test sa pinakamalapit na testing center. Mayroong mahigit limang daan na testing centers sa buong probinsya ng Ontario ayon kay Dr. Moore.

Ang Omicron variant ang pinakabagong natukoy na COVID strain sa grupo ng B.1.1.529 at pinangalanan ng World Health Organization na variant of concern noong Nobyembre 26.

Paano kumilos ang Ontario

Para labanan ang banta ng COVID-19, iniutos sa lahat ng international travellers mula sa pitong bansa na dumating sa Ontario na sumailalim sa mandatory test.

Nais lang natin makasiguro na 'yung 375 katao ay makontak, maalok at mabigyan ng testing sa malapit na testing center, at mabigay natin sa kanila ang resulta at ng maprotektahan ang mga taga-Ontario sa pagkalat ng virus na ito, sabi Dr. Moore.

Proseso sa pagsubaybay sa mga bumabiyahe

Makakatanggap ang lalawigan ng listahan kung sino ang mga indibidwal at kung saan sila galing sa pitong bansa na may travel restriction. Mula sa pagkokontak at pagte-test, ang ugnayan sa pagitan ng gobyerno ng Ontario at ng gobyerno ng Canada ay tuloy-tuloy.

Kung may nagpositibo sa test gaya ng Omicron o Delta, ipinapasa ang impormasyon sa mga taong iyon sa gobyerno ng Canada. Iimbestigahan ng gobyerno ng Canada ang manifesto ng mga pasahero at ipagbibigay-alam ang risk sa mga [kompanya ng] eroplano.

Inaabisuhan ang mga indibidwal at ang kani-kanilang local public health unit ukol sa resulta. Sinasabi ni Dr. Moore na patunay ito na gumagana ang monitoring sa health system dahil natukoy ang mga nagpositibo na bagong dating sa lalawigan.

Nilinaw ni Dr. Moore na responsibilidad ng gobyerno ng Canada na ipaalam sa World Health Organization ang natukoy na kaso ng Omicron sa loob ng Canada. Ipinaparating din ang impormasyon mula sa pinanggalingang bansa, gaya ng Nigeria, kung saan nagmula ang pasahero.

Inaalam pa kung mabisa ang mga bakuna na itinurok sa mga taga-Canada laban sa bagong variant. Maraming katanungan ukol sa bagong Omicron variant ang hinahanapan pa ng kasagutan ngayon.

Kailangan pa namin ng karagdagang impormasyon kung gaano kabisa ang ating bakuna laban sa strain na ito. Kailangan pa ng impormasyon kung gaano nilalabanan ng mono-chlono anti-bodies, ilan sa therapeutics na meron tayo, laban dito. Kinailangan din nating malaman kung gaano kagrabe ang sakit na maidudulot ng virus, sa pagpapaospital at sa mga nangangailangan na maidala sa intensive care unit. Kasalukuyan pang kinukuha ang mga impormasyon sa mga oras na ito. Gusto rin namin malaman kung ang maiinom na anti-viral na parating na at makukuha sa Ontario ay mabisa rin ba laban dito, dagdag pa ni Dr. Moore.

Nasa 90 porsyento pa ng mga kaso sa lalawigan ay Delta variant pa rin. Kahit mapa-Omicron man o Delta variant ay pinapayuhan ang lahat na patuloy na sumunod sa ipinapatupad na public health measures. Binigyang-diin ni Moore na subok na nakakatulong sa pagpigil sa anumang variant ng COVID ang paghugas ng kamay, pagsunod sa social distancing, at pag-iwas sa malaking pagtitipon. Hinihikayat ang lahat na magpabakuna o kaya ay alamin kung pwede nang tumanggap ng booster dose. Patuloy na nirerebyu ang mga health measures na ito na napatunayan na nakakatulong para labanan ang pagkalat ng virus.

68,722 ang nabakunahang mga bata sa Ontario

Inanunsyo na mahigit 68,000 na mga bata sa Ontario edad 5 hanggang 11 ay naturukan na ng unang dose ng Comirnaty vaccine base sa pinakahuling tala nitong Lunes. Nasa 6.4 porsyento ito ng populasyon ng mga nasa edad na ito na nakatira sa Ontario.

Umaasa ako na patuloy na tataas ang bilang ng mga indibidwal na naturukan para higit silang maprotektahan ngayon na magpa-Pasko na. Asahan na makikita ulit natin ang pagtaas na naman ng kaso. Ang magandang balita ay ang epekto nito sa health system, kaya natin sa puntong ito.Tinututukan natin ang ating kapasidad sa intensive care unit ICU . Gaano katagal ang mga indibidwal na ginagamot sa intensive care unit ICU . Mayroong mga bata sa intensive care unit, nakakalungkot na hindi pa nababakunahan ang karamihan sa kanila pero ang kanilang pagrekober ay mabilis at ang bilang ng namatay ay lumalabas na mababa, pahayag ng hepe ng mga doktor sa Ontario.

Paano ang mga hindi pa bakunado

Tinataya na nasa mahigit 350,000 katao pa sa Ontario edad 50 pataas ang hindi pa bakunado ng kahit isang dose. Naghahanap umano ang gobyerno ng Ontario ng paraan para akitin ang grupo na ito na sumuri sa alternatibo na pamamaraan. Ayon kay Dr. Moore, hinihintay nila ang resulta sa rebyu ng Health Canada para sa Novavax vaccine. Ito ay hindi mRNA o viral vector vaccine. Ito ay mas tradisyonal na vaccine, aniya.

Nobyembre 9 nang matukoy sa South Africa ang strain ng Omicron variant. Patuloy ang pagbabahagi ng mga impormasyon at pagtutulungan ng mga eksperto para sa karagdagang impormasyon ukol dito.