Top military lider ng Canada sinabing aayusin ang ‘marupok’ na moral bilang prayoridad

Kapag hindi natin ito naitama, ang abilidad natin na makapag-deliver operationally para sa Canada ay makukumpromiso, ani Gen. Wayne Eyre.

Ang pag-aayos sa mga aspeto na iyon ng ating kultura ang dapat nating pangunahing prayoridad.

Sinabi ni Eyre ang mga pahayag na ito noong Linggo nang siya ay lumabas sa Rosemary Barton Live (bagong window) ng CBC, ilang araw matapos siyang italaga ni Prime Minister Justin Trudeau bilang permanenteng chief of defence staff ng Canada.

Ang titulo na iyon ay hinawakan ni Eyre on an acting basis mula pa noong Pebrero. Kinuha niya ang papel na iyon matapos kusang-loob na bumaba sa puwesto si Admiral Art McDonald matapos malaman na siya ay iniimbestigahan para sa sexual misconduct.

Kinalaunan ay nadetermina ng military police na walang sapat na ebidensya para kasuhan si McDonald (bagong window).

Inulan ng mga alegasyon ng sexual misconduct ang senior ranks ng puwersa.

Simula noong unang bahagi ng Pebrero 2021, 11 senior Canadian military leaders - kasalukuyan at dating nagsilbi - ang tinanggal, inimbestigahan o napuwersang magretiro mula sa pinakamakapangyarihan at prestihiyosong puwesto sa defence establishment.

Sinabi ni Eyre na ang epekto ng patuloy na misconduct crisis ay matinding pininsala ang moral ng militar.

Sa totoo lang, sa pakiwari ko ang estado ng Canadian Armed Forces ay marupok, ani Eyre. Sinabi niya na ang kasalukuyang estado ng moral ang pinakamasama niyang naranasan mula nang siya ay naging senior commander.

Maraming initiative, ngunit ‘walang silver bullet’

Tinukoy ni Eyre ang maraming initiatives at ideya na maaaring magbalik ng tiwala sa rango at gawing mas kanais-nais na employer ang militar sa mga prospective recruits.

Sinabi ni Eyre na gusto niyang makita ang militar na mag-adopt ng mas transparent at thorough na proseso ng pagre-recruit at promosyon, na maaaring pahintulutan ang mga subordinates na magbigay ng input kapag namili ng mga pinuno.

Iginiit ni Eyre na ang mga pagbabago sa dress code ay posible, at iminungkahi na ang Western European dress standards ay maaaring makasama sa inclusion efforts.

Hindi na tayo nagre-recruit sa homogeneous na recruiting pool kung saan ang lahat ng tao ay pare-pareho ang itsura at galing sa pare-parehong background, aniya. Dapat tayong maging mas inclusive sa lahat ng segment ng lipunan ng Canada.

Walang silver bullet para sa pagbabago ng kultura.

Sinabi ni Eyre na mayroong urgent need upang i-modernize ang military justice system.

Kamakailan lang, inanunsyo ng federal government na ang sexual misconduct cases ay ililipat sa civilian justice system (bagong window). Sinabi ng mga kritiko sa loob ng maraming taon na ang mga imbestigador na pulis ay kulang ang abilidad upang wastong imbestigahan ang mga sundalo at pangunahing pinuno.

Sinabi ni Defence Minister Anita Anand na siya ay nagtatrabaho upang tugunan ang misconduct crisis sa militar (archives). Litrato: La Presse canadienne / Cole Burston

Eyre nais ng clarity sa papel ng militar sa climate disasters

Tinukoy rin ni Eyre ang isang hanay ng external challenges na inaasahan niyang gagawing busy ang mga sundalo sa hinaharap.

Inaasahan daw niya na ang militar ay magkakaroon ng importanteng papel sa efforts ng Canada upang maka-recover mula sa mga kalamidad na sanhi ng climate change. Daan-daang mga sundalo ang pinapunta sa British Columbia matapos ang mapinsalang pagbaha at mudslides na sanhi ng malalakas na pag-ulan ngayong buwan.

Sinabi ni Eyre na habang ang militar ay maaaring tumulong pagkatapos maganap ang natural disasters, naghahanap siya ng clarity kung paano gagamitin ang mga sundalo sa ganitong mga scenario.

Going forward nais natin na magkaroon ng mga pag-uusap ukol sa expectations sa Canadian Armed Forces bilang parte ng mas malaking disaster management enterprise ng buong gobyerno, aniya. Nang sa gayon ay talagang maging klaro ang mga roles at expectations.

Sinagot din ni Eyre ang lumalaking tensyon sa Ukraine-Russia border kung saan ang Russian troops ay nagtitipon sa dumaraming bilang.

Ang Canada ay may mga sundalo sa Ukraine. Sinabi ni Eyre na ang militar ay poprotektahan ang kanilang mga miyembro sa lugar, ngunit tumanggi siyang sagutin kung ano ang plano kung sakaling magkaroon ng posibleng conflict.

Magre-require ito ng isang diplomatikong solusyon upang i-de-escalate ang sitwasyon, aniya. Dapat maging maingat tayo of crossing the line mula deterrence patungong escalation.

Isang artikulo ni Nick Boisvert (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula kay Ashley Burke.