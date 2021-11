2 kaso ng omicron variant sa Ottawa kinumpirma ng gobyerno ng Ontario

Ngayong Linggo, ang probinsya ng Ontario ay kinukumpirma ang dalawang kaso ng omicron variant ng COVID-19 sa Ottawa, ang parehong indibidwal na naiulat at nagbiyahe kamakailan lang sa Nigeria. Ang Ottawa Public Health ay nagsasagawa ng case at contact management at ang mga pasyente ay nasa isolation, ayon sa pahayag.

Dumating ang balita matapos ipatupad ng Canada ang ban sa foreign nationals na magbibiyahe patungo sa Canada na galing sa ilang bansa sa katimugang Africa sa susunod na dalawang linggo. Ang ban ay ipinatupad noong Biyernes. Ang omicron variant ay unang na-identify ng mga South African researchers at nagbunsod ng pag-aalala sa buong mundo.

Ang pinakamagandang depensa laban sa omicron variant ay pigilan ito sa ating border. Dagdag sa mga measures na inanunsyo kamakailan lang, patuloy naming hinihikayat ang federal government na gawin ang mga kinakailangang hakbang upang imandato ang point-of-arrival testing para sa lahat ng biyahero saanman sila nagmula upang maprotektahan tayo mula sa pagkalat ng bagong variant, nakasaad sa pahayag ni Health Minister Christine Elliott at Chief Medical Officer of Health Dr. Kieran Moore.

Hinimok din ng provincial government ang mga residente na magpabakuna, kasama ang booster doses.

Handa ang Ontario na tumugon sa bagong variant na ito.

Kaunti pa lang ang nalalaman tungkol sa bagong variant, na pinangalanan na omicron ng World Health Organization at tinawag na variant of concern. Iniuugnay ito sa mabilis na pagtaas ng mga kaso sa South African province.

Hindi pa alam sa mga panahong ito kung ang variant ay mas transmissible o mas mapanganib sa kalusugan ng mga makakakuha nito kaysa sa ibang coronavirus variants.

Noong Biyernes, pinagbawalan ng Canada ang lahat ng foreign nationals na bumiyahe sa South Africa, Namibia, Zimbabwe, Botswana, Lesotho, Eswatini o Mozambique sa naunang 14 na araw na pumasok sa bansa.

World Health Organization WHO hinimok ang mga bansa na panatilihing nakabukas ang borders

Naglabas ng pahayag ang World Health Organization (WHO) noong Linggo na nagsa-summarize ng kanilang nalalaman tungkol sa variant. Sinabi nito na pinag-aaralan ng organisasyon kung ang variant ay mas transmissible kaysa sa mga kasalukuyang kumakalat, tulad ng delta, at kung tinataasan ng omicron ang peligro ng pagkakaroon muli ng impeksyon, na iminungkahi ng naunang ebidensya.

Ang ideya ng travel ban bilang pagtugon sa bagong variants ay matagal nang binabatikos (bagong window) ng ilan bilang hindi epektibong hakbang upang pigilan ang pagkalat ng virus. Sinabi ng South Africa na ang travel measures ay hindi makatwiran.

Sinabi ni Dr. Matshidiso Moeti, ang regional director para sa Africa ng World Health Organization WHO , na ang nakakainsultong travel bans na tina-target ang southern Africa ay mga pag-atake sa pandaigdigang pagkakaisa.

Patuloy na pinagsasamantalahan ng COVID-19 ang ating pagkakawatak-watak. Mas mananaig tayo sa virus kung sama-sama tayong maghahanap ng solusyon, ani Moeti.

Sa interbyu sa Rosemary Barton Live (bagong window) na umere bago nag-anunsyo ang gobyerno noong Linggo, sinabi ni World Health Organization WHO special adviser Dr. Peter Singer na naniniwala ang United Nations na ang travel restrictions ay dapat base sa peligro at limitado ang oras, bahagi ng komprehensibong package, kaysa isipin na ito ang tanging hakbang na puwedeng gawin upang bawasan ang panganib na dala ng bagong variant.

Hindi talaga ito ang silver bullet, aniya.

Sinabi ni Singer na ang dapat gawin ng mga Canadians upang protektahan ang kanilang mga sarili ay nananatiling pareho sa panahon ng COVID-19 pandemic: magpabakuna at sundin ang public health measures.

Ito ay isang panawagan upang maging mapagmatyag ang mga indibidwal. May mga puwedeng gawin ang mga tao na makakatulong laban sa anumang variant o anumang bersyon ng virus na ito, kasama ang omicron.

Hinikayat niya ang Canada at iba pang mga bansa na doblehin ang efforts upang makapagbigay ng resources sa global vaccination campaign, sinabi rin niya na ito ang pinakamagandang paraan upang ihinto ang pagkalat ng omicron at potential future variants.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.