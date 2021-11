N.B. trail nasa listahan ng world’s best adventure destinations ng National Geographic

Ang rugged Sentier Nepisiguit Mi'gmaq Trail - ang pinakamahabang backcountry hiking trail sa Maritimes - ay sinusundan ang Nepisiguit River system mula Bathurst, New Brunswick patungong Mount Carleton Provincial Park.

Maraming nakamamanghang landscape ang makikita rito, mula sa isang river delta hanggang sa Appalachian Mountain range. Mayroon ding mga suspendidong tulay, talon, river rapids, cliff lookouts at walang hanggang oportunidad para sa kayaking at canoeing.

Ang trail ay nag-aalok ng maraming encounter sa mga rapids at waterfalls. Litrato: James Donald

Ngunit ang pinaka-importanteng katangian ng trail ay ang paggamit ng Mi'kmaw dito bilang migration route na isang millennia-old heritage.

Sa loob ng mahigit 10,000 taon, ang Mi’kmaw na mga katutubo ay ginagamit ito na pangunahing migration route, naglalakbay sila dito upang manghuli ng moose at caribou sa taglamig at bumalik sa baybayin para manghuli ng isda sa tag-init, ani Jason Grant, trail master para sa non-profit na Sentier Nepisiguit Mi'gmaq Trail Association, na nagde-develop at nangangalaga sa trail.

Bago nagkaroon ng European contact, sinabi ni Grant na ito lang ang pangunahing daan patungong inland, na naa-access lamang sa pamamagitan ng paglakad o paggamit ng canoe.

Ang Sentier Nepisiguit Mi'gmaq Trail ay hindi biro na trail.

Sa laki na 150 kilometres, ito ay isang challenging na trail na aabutin ng 12 araw para akyatin mula simula hanggang matapos, at ang experienced, hard-core hikers ay natatapos ito sa loob ng tatlo hanggang apat na araw.

Inabot ako ng anim na araw para i-hike ito at nagawa ko ‘yun ng dalawang beses, ani Grant.

Wala ring cell service sa humigit-kumulang 85 per cent ng trail. Kaya kapag nandoon ka, you’re really out there, aniya.

Gayunpaman, sinabi niya na maraming inaalok ang trail para sa mga baguhan at casual hikers, pati na rin sa day hikers na nais lang mag-trek ng ilang kilometro at mag-picnic sa tabi ng talon.

Ang website ng trail ay nag-aalok ng maraming safety tips at payo para sa mga nagpaplano na mag-hike sa trail, kasama ang mga description ng iba’t ibang zones at hiking challenges na ipiniprisenta nito, pati na rin mga mapa ng 21 access points ng trail.

Ang listahan ng National Geographic para sa world’s most exciting destinations para sa taong 2022 ay igrinupo ang 25 destinations sa limang kategorya: nature, sustainability, kultura at kasaysayan, pamilya at adventure.

Ang Sentier Nepisiguit Mi'gmaq Trail ay nasa ilalim ng adventure category, kasama ng Costa Rica, Seine River sa Pransya, Rock Islands sa Palau at Arapahoe Basin sa Colorado.

Bahagi ng artikulo ni Marie Sutherland (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.