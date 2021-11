Canada ipinagbawal ang paglalakbay sa 7 bansa sa Africa dahil sa Omicron variant

Simula ngayong araw na ito, lahat ng foreign nationals na naglakbay sa South Africa, Namibia, Zimbabwe, Botswana, Lesotho, Eswatini o Mozambique sa nakalipas na 14 na araw ay pagbabawalan na pumasok sa Canada.

Mag-i-issue din ng advisory ang Global Affairs Canada ngayong araw na nagbababala laban sa lahat ng paglalakbay sa rehiyon, ani Duclos.

Canadian Health Minister, Jean-Yves Duclos. (Archives) Litrato: La Presse canadienne / Adrian Wyld

Dahil walang direct flight sa pagitan ng rehiyon na ito at Canada, karamihan sa mga biyahero ay magta-transit sa mga paliparan sa Europa, Middle East at Estados Unidos.

Simula ngayon, ang lahat ng biyahero ay dapat kumuha ng molecular test sa bansa na kokonekta sa kanila papuntang Canada.

Mga biyahero sa paliparan ng OR Tambo sa Johannesburg, South Africa ngayong Biyernes. Litrato: (Jerome Delay/AP Photo)

Pagkatapos, kapag nakarating na sa Canada, ang inbound travellers ay dapat kumuha ng arrival test at hintayin ang resulta ng test sa isang designated na hotel. Kung ang test ay negative, ang returning travellers ay palalabasin upang mag-quarantine ng 14 na araw sa bahay. Ire-require din sila na sumailalim sa day eight test sa ika-walong araw ng quarantine.

Ang sinuman na dadating sa Canada mula sa southern Africa sa huling 14 na araw ay dapat magpa-COVID-19 test kaagad - kahit na sila ay asymptomatic. Sila ay required na umuwi at mag-quarantine habang hinihintay ang resulta.

Habang isinara ng mga nasyon ang kanilang airspace sa mga flights mula southern Africa, mas mahirap para sa biyahero ang umalis sa rehiyon na iyon upang mag-transit sa ibang bansa.

Nang tanungin ang gobyerno kung tutulungan nila ang mga taong masa-stranded, sinabi ni Transport Minister Omar Alghabra na ang Canadians ay binalaan na tungkol sa panganib ng pagbibiyahe sa panahon ng pandemya sa loob ng halos dalawang taon.

Sa litratong ito, nasa Toronto Pearson Airport si Transport Minister Omar Alghabra. (Archives) Litrato: Radio-Canada

Hinihiling namin sa kanila na bigyan ng masusing atensyon ang travel measures at ang border restrictions, aniya. “Ngunit kung mayroon mang indibidwal, sinumang Canadian citizen, na nahihirapan na i-figure out kung paano uuwi, hinihikayat ko sila na tumawag sa emergency watch centre (bagong window) at makipag-usap sa isang opisyal. Susubukan nila na tulungan ang mga tao na i-figure out kung paano makakauwi ng ligtas.”

Chief Public Health Officer ng Canada, Dr. Theresa Tam. (Archives) Litrato: (Adrian Wyld/The Canadian Press)

Sinabi ni Dr. Theresa Tam, chief public health officer ng Canada, na ang bagong strain - na tinawag na omicron variant ng World Health Organization (WHO) - ay hindi pa nare-report sa Canada.

Importante na pagtuunan ng pansin ang omicron variant dahil sa malaking bilang ng mutations na maaaring makaapekto sa transmissibility nito. Puwede rin magkaroon ng impact ang mutations sa epekto ng COVID-19 vaccines laban dito.

Hindi unusual para sa virus na mag-mutate sa paglipas ng panahon. Tinatawag ng World Health Organization WHO ang isang particular strain na "variant of concern" kapag ang mutation ay maaaring maapektuhan ang ilang factors tulad ng transmissibility, virulence o effectiveness ng mga bakuna.

Bahagi ng artikulo ni John Paul Tasker (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.