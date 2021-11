Ano’ng alam natin sa Omicron, bagong coronavirus variant na na-detect sa South Africa

Saan at kailan nakita ang bagong variant?

Na-detect ng South African scientists ang maliit na bilang ng variant - na tinatawag na B.1.1.529 - noong Martes, sa mga sample mula Nobyembre 14-16.

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

Noong Miyerkules, ang South African scientists ay nag-sequence ng mas maraming genomes, ipinaalam sa gobyerno na sila ay nag-aalala at hiniling sa World Health Organization na ipatawag ang kanilang technical working group sa virus evolution ngayong Biyernes.

Na-identify ng bansa ang humigit-kumulang 100 cases ng variant, na mula sa kanilang probinsya na may pinakamalaking populasyon, ang Gauteng.

Saan pa ito na-identify?

Sinabi ng South African scientists na ang early signs mula sa kanilang diagnostic laboratories ay iminumungkahi na mabilis itong kumalat sa Gauteng at maaaring nasa walong probinsya na ng bansa.

Ang daily infection rate ng bansa ay halos dumoble noong Huwebes sa bilang na 2,465. Hindi iniuugnay ng National Institute for Communicable Diseases (NICD) ng South Africa ang resurgence sa bagong variant, ngunit suspetsa ng mga local scientists na ito ang sanhi (bagong window).

Na-detect ang apat na kaso sa Botswana, lahat ng dayuhan ay dumating para sa isang diplomatic mission at nakaalis na ng bansa.

Ang Hong Kong ay may isang kaso, na isang biyahero mula sa South Africa, ang Israel ay may isa sa isang biyahero na nagbalik mula Malawi.

Ang variant ay madaling makikilala sa PCR test mula sa delta, ang dominanteng COVID-19 variant at ang pinakanakakahawa sa ngayon. ‘Di tulad ng delta, may mutation ito na kilala bilang S-gene drop-out.

Bakit nababahala ang mga siyentipiko?

Lahat ng mga virus - kabilang ang SARS-CoV-2, ang virus na sanhi ng COVID-19 - ay nagbabago sa paglipas ng panahon. Karamihan sa mga pagbabagong ito ay may kaunti o walang epekto sa kanilang properties.

Gayunpaman, ang ilang pagbabago ay maaaring maapektuhan kung gaano ito kadali kumalat, ang tindi o epekto ng mga bakuna laban dito.

Ang variant na ito ay nakakuha ng pansin dahil mayroon itong 30 mutations ng spike protein na ginagamit ng virus upang pumasok sa human cells, ayon sa U.K. health officials.

Doble iyon ng numero ng delta, at iyon ang pinagkaiba ng variant na ito mula sa original coronavirus kung saan idinesenyo ang kasalukuyang COVID vaccines na labanan.

Sinabi ng South African scientists na ang ilang mutations ay may kaugnayan sa resistance sa pag-neutralize ng antibodies at enhanced transmissibility, ngunit ang iba ay hindi pa nauunawaan, kaya ang full significance ay hindi pa malinaw.

Ang U.K. Health Security Agency Chief Medical Adviser na si Dr. Susan Hopkins ay sinabi sa BBC radio na ang ilang mutations ay hindi pa nakita dati, kaya hindi pa alam kung paano ito mag-i-interact sa iba, kaya naman ito ang naging pinakakumplikado na variant na nakita nila sa ngayon.

Kailangan pa ng mas maraming tests upang kumpirmahin kung mas transmissible, mas nakakahawa o kayang iwasan nito ang bakuna.

Ang trabaho na iyon ay magtatagal ng ilang linggo, sinabi ni Maria van Kerkhove, ang technical lead ng World Health Organization, noong Huwebes. Samantala, ang mga bakuna ay nananatiling critical tool upang ma-contain ang virus.

Walang unusual symptoms ang naiulat kasunod ng infection mula sa B.1.1.529 variant at, tulad ng ibang variants, ang ilang indibidwal ay asymptomatic, ayon sa National Institute for Communicable Diseases NICD ng South Africa.

Ano ang sinabi ng World Health Organization?

Ang UN agency ang magpapasya kung itatalaga ito na variant of interest o variant of concern. Ang huling label ay ia-apply kung may ebidensya na mas nakakahawa ito at ang mga bakuna ay gumagana laban rito, at bibigyan ito ng isang Greek name.

Sa ulat ng CBC News, idineklara na ng World Health Organization ang bagong coronavirus variant na na-identify sa South Africa bilang variant of concern at pinangalanan itong Omicron (bagong window).

Bukod sa omicron, ang WHO ay nag-identify ng apat pang variants of "concern" (bagong window) - ang alpha, beta, gamma at delta.

Ang dalawang variants of interest ay ang lambda, na na-identify sa Peru noong Disyembre 2020, at mu, na na-identify sa Colombia noong Enero.

Ano ang sinabi ng Canada?

Hindi pa malinaw kung ano ang gagawin ng Canadian health officials bilang tugon sa balita ng bagong variant. Sa maikling pahayag noong Biyernes, sinabi ni Transport Minister Omar Alghabra na may mga diskusyon na nagaganap - at hinikayat niya ang mga Canadians na magpabakuna at sumunod sa public health advice.

Ang top doctor ng Canada na si Dr. Theresa Lam at iba pang opisyal ay may briefing sa COVID-19 ngayong araw.

Sa isang media statement, hinikayat ni Conservative Leader Erin O'Toole ang gobyerno ng Canada (bagong window) na i-ban ang lahat ng non-essential travel patungo at mula sa southern Africa.

Isang artikulo ng Thomson Reuters na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula sa CBC News.