Canada binalaan ang kanilang mga mamamayan na kaagad umalis ng Ethiopia

Dumating ang advisory ilang araw matapos tawagan ni Prime Minister Justin Trudeau ang kanyang Ethiopian counterpart na si Abiy Ahmed - isa sa maraming tawag na natanggap ng prime minister ng Ethiopia mula sa foreign leaders na nag-aalala tungkol sa kapalaran ng ikalabindalawang bansa na may pinakamaraming populasyon sa mundo.

Binigyang-diin ko ang pangangailangan na kaagad itigil ang labanan, dagdagan ang humanitarian access on an urgent basis at magkaroon ng makabuluhang diyalogo tungo sa mapayapang resolusyon, ani Trudeau (bagong window).

Ngunit ang mga paalala mula sa ibang bansa ay tila balewala sa isang gobyerno na naniniwalang sila ay nasa isang eksistensyal na pakikibaka.

Noong unang bahagi ng buwan na ito, nanawagan si Abiy Ahmed sa mga sibilyang Ethiopian na nasa wastong edad na magpunta sa frontline - 270 kilometres mula sa kapitolyo na Addis Ababa - para makipaglaban upang iligtas ang bansa. Ngayong linggo, nang lumapit ang frontline ng 50 kilometres, inanunsyo niya na siya mismo ay pupunta rito (bagong window), at iniwan ang kanyang deputy prime minister PM na mamahala.

Dumating ang African Union mission sa bansa upang magkaroon ng isang peace deal na magre-require ng mga konsesyon na tila ayaw gawin ng magkabilang panig.

Noong Huwebes, nasa telepono ulit si Trudeau kausap ang representative ng African Union sa rehiyon, ang dating Nigerian president na si Olusegun Obasanjo. Ayon sa readout ng tawag, iginiit niya ang matibay at patuloy na commitment ng Canada upang suportahan ang mga gawain upang magkaroon ng mapayapang resolusyon sa hidwaan.

Bagama’t sa ngayon, ang parehong panig ay committed sa isang militar na solusyon at ang mga baril ang may sinabi.

Malaki ang puhunan ng Canada

Mula 2000, nakatanggap ang Ethiopia ng mas maraming development assistance mula sa Canada - mahigit $3 bilyon - kumpara sa kahit anong bansa bukod sa Afghanistan. Nasa top spot ang Ethiopia sa mga tumatanggap ng Canadian aid noong 2012 at mula noon nanatili sa una o ikalawang puwesto bawat taon.

Ginamit ng Ethiopia ang foreign aid sa magandang paraan at naging maunlad sa mga nagdaang taon.

Ang huling overseas trip ni Trudeau ay naganap bago tumama ang pandemya at kasama rito ang pagbisita kay Abiy Ahmed, na nasa tuktok ng pag-unlad ng ekonomiya at isang Nobel Peace Prize.

Naglakad si Prime Minister Justin Trudeau kasama si Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed habang inililibot siya ng huli sa Unity Park, Addis Ababa, Ethiopia noong Pebrero 8, 2020. Litrato: The Canadian Press / Sean Kilpatrick

Nasa rooftop ng Effoi Pizza restaurant (bagong window)sa Addis Ababa noong Pebrero 9, 2020, katabi ang presidente ng Toronto Raptors na si Masai Ujiri at ang cabinet ministers na sina Ahmed Hussen at Mary Ng, ipinahayag ni Trudeau ang kanyang optimismo sa kinabukasan ng Ethiopia.

Hindi mo na kailangan tumingin sa malayo upang makita na maliwanag ang hinaharap ng bansa, aniya, pinuri niya si Abiy at inanunsyo ang mga plano upang magkasamang i-host ang isang clean tech conference sa Addis sa susunod na taon.

Ang exciting na mga pag-uusap na ginagawa natin sa lumalagong bansa na ito ay tungkol sa mga investment, sa entrepreneurship, sa mas malaking trade ties, sa partnership.

Hindi inaasahan ng gobyerno ni Trudeau o ng karamihan ng mga Ethiopians ang digmaan na darating wala pang siyam na buwan ang nakalipas.

Dumidistansya

Lately, mas kaunti ang pamumuhunan at mas marami ang pagsusumamo na mula sa Canada.

Sa pamamagitan ng direktang diskusyon sa mga opisyal ng Ethiopia, mga konsultasyon sa like-minded partners at mga pampublikong pahayag, sinabi ng Canada sa lahat ng partido na sangkot sa Ethiopian conflict na kaagad itigil ang labanan, magkaroon ng mapayapang resolusyon sa ongoing crisis, itaguyod ang human rights at siguraduhin na walang haharang sa humanitarian access at delivery ng humanitarian assistance para sa mga naapektuhan ng digmaan, ani Grantly Franklin, tagapagsalita ng Global Affairs Canada.

Ang mensahe na ang ating gobyerno ay nakikipagtulungan sa Ethiopia, na inanunsyo ni Trudeau sa Addis noong nakaraang taon ay wala na.

Pakitandaan ang Canada ay walang operational involvement sa training/cooperation sa Ethiopian armed forces. Hindi rin nagbibigay ng direktang budgetary support ang Canada sa Gobyerno ng Ethiopia, ani Franklin.

Aniya, ang mga pondo ay na-redirect sa humanitarian assistance funding sa UN, Red Cross at mga NGO partners upang tugunan ang mga pangangailangan na nagliligtas sa buhay. Inilipat ng Canada ang $43 milyon na aid para sa Ethiopia sa humanitarian assistance ngayong taon.

Pinutol ng gobyerno ni Abiy ang mga telepono at sinarado ang embahada sa Canada. Bumalik si Ambassador Nasise Challi sa Addis at pinangalanang minister of tourism - habang binalaan ng ibang bansa ang kanilang mga mamamayan na huwag bisitahin ang Ethiopia.

Isinara ng Ethiopia ang 30 embahada sa nakalipas na mga buwan.

Bahagi ng artikulo ni Evan Dyer (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.