Justin Trudeau bibisita sa Fraser Valley sa B.C. na napinsala ng baha

Lilibot sa siyudad ng Abbotsford ang prime minister sa Fraser Valley, silangan ng Vancouver, na matinding tinamaan ng mga pagbaha.

Naka-iskedyul si Trudeau na makipag-usap sa mga volunteers at first responders doon, kasama sina Matsqui First Nation Chief Alice McKay, Abbotsford Mayor Henry Braun at mga lokal na residente na naapektuhan ng mga pagbaha.

Daan-daang residente sa rehiyon, marami sa kanila mga rancher at farmer, ay hindi pa rin makabalik sa kanilang tahanan dahil sa malawak na pinsala.

Ngayong Biyernes, makikipagkita rin si Trudeau kay Premier John Horgan at Public Safety Minister Mike Farnworth at magbibigay ng update tungkol sa federal aid para sa sakuna.

Sinabi ni Farnworth sa isang news conference noong Huwebes na ang mga residente sa flood-prone areas ng probinsya ay dapat maghanda para sa mas maraming evacuations (bagong window) habang mas maraming bagyo ang darating.

Ang una sa tatlong bagyo ay tinataya na tatama sa Huwebes, isa pa ang inaasahan sa Sabado at ang pinakamalakas at huling bagyo ay tatama sa lupa sa Martes.

Ang public safety minister ng British Columbia na si Mike Farnworth. (Archives) Litrato: The Canadian Press / DARRYL DYCK

Ang bagyo sa Sabado ay magdadala ng hanggang 50 millimetres ng ulan sa mga area na malayo sa baybayin, at hanggang 100 millimetres ng ulan malapit sa kabundukan, ayon sa special weather statement na inisyu ng Environment Canada.

Sinabi ni Farnworth na ang mga crew ay iniinspeksyon na ang 250 culverts sa buong probinsya bago dumating ang mga bagyo, at dumating na rin ang emergency workers mula sa Alberta upang tumulong.

Highway 1 muling nagbukas

Binabantayan ni Abbotsford mayor Braun at ng mga lokal na residente ang forecast. Nakatuon ang kanilang atensyon sa Nooksack River (bagong window) sa may border sa Washington state para tingnan kung babaha ito ngayong weekend.

Ang rehiyon ng Sumas Prairie silangan ng siyudad, na tahanan ng maraming farms at livestock, ay nananatili sa ilalim ng evacuation order (bagong window) at do-not-consume water advisory (bagong window).

Ngunit mayroon ding mga positibong developments.

Muling nagbukas ang Highway 1 noong Huwebes ng hapon, muling kinonekta nito ang Fraser Valley sa Metro Vancouver sa kanluran at ang Interior ng probinsya sa silangan.

Sinabi ni Transportation Minister Rob Fleming na magkakaroon ng speed limits sa ruta, ngunit ang highway ay bukas sa lahat ng transportasyon, kabilang ang non-essential travel.

Nagbigay rin si Fleming ng update sa isa pang importanteng ruta na matinding napinsala ng mga pagbaha: ang Coquihalla (Highway 5), na tumatakbo sa kahabaan ng British Columbia B.C. Interior.

Mahigit 100 kilometro ng highway ang napinsala at naanod ng mudslides, sabi ni Fleming, at maraming tulay ang nawasak.

Ang highway ay maaaring magbukas sa commercial traffic sa loob ng dalawang buwan, ngunit ang ilang bahagi ay magkakaroon ng reduced speeds at isang lane lang ang magbubukas sa bawat direksyon.

Ang rebuilding ay magdedepende sa weather conditions sa mga darating na buwan.

Pinsala sa First Nation

Naapektuhan din ng mga pagbaha ang First Nations, kasama ang Shackan First Nation (bagong window). Ang komunidad nila ay nakatayo sa kahabaan ng Highway 8, ang mga parte nito ay matinding napinsala.

Sinabi ni Chief Arnold (Arnie) Lampreau na ang telephone lines ay natanggal mula sa mga poste at ang bakal na mga tulay ay hinagis na parang toothpick, ng pagbaha, habang ang ilang tahanan ay nilamon ng tubig at binura ng ilog.

Sinabi ni Lampreau na nag-aalala siya tungkol sa mga nakakatanda sa komunidad na baka hindi na sila makabalik sa kanilang ancestral homes.

Sinabi rin niya na matapos ang halos dalawang linggo ng pagbaha na naminsala sa rehiyon, walang sinuman mula sa provincial government ang kumontak sa kanya.

Sinabi ko sa Emergency Management B.C. (EMBC) na umalis na lang kayo dahil hindi niyo naman inalagaan ang aming mga tao - hindi niyo kami pinansin at tinulungan, aniya.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula kay Yvette Brend.