[Ulat] Pamilya ng pumanaw na Pinoy na bagong dating sa Canada, pilit nagpapakatatag

Mag-isa na iginagapang ngayon ni Hazel Velasco, isang international student, ang kanyang pag-aaral para magkaroon ng magandang buhay ang pamilya na sabay nilang pinangarap noon ng asawang si Dino.

Nag-aaral ngayon sa kursong Supply Chain and Operations si Hazel sa Fanshawe College, isang eskwelahan sa London, Ontario. Pero bago pa mag-umpisa ang pasukan sa unang term ng kanyang pag-aaral ay niyanig na ang pamilya ng isang trahedya na bumago sa takbo ng kanilang buhay.

Umalis sa Pilipinas

Dumating sa Toronto sina Hazel at asawang si Dino kasama ang tatlong anak noong ika-4 ng Agosto.

Hindi namin ma-explain kung gaano kasaya noong na-approve kami, noong sumakay kami ng eroplano at lumapag kami sa airport ng Canada po, ani Hazel.

Dahil sa pandemya, patakaran ng gobyerno ng Canada noon na sumailalim sa swab test ang lahat ng bagong dating bago payagan na tumuloy sa isang hotel para makapag-quarantine ng 10 araw. Nag-negatibo sa test noong una ang mag-asawang Velasco at ang kanilang mga anak.

Bago lumipad [papuntang Canada] siniguro [ko] na naka-vitamins [kami] ng tama. Nagpa-vaccine kami. Hindi lang vaccine ng COVID pati 'yung sa pneumonia vaccine, flu vaccine. Kami ay naghahanda talaga pati 'yung mga bata. Tapos required po kami na magpa-swab test bago kami umalis [ng Pilipinas] nagpa-swab test po kami. Negative po kami, sabi ni Hazel.

Pero sa hotel habang naka-quarantine ay isa-isang nakitaan ang lahat ng miyembro ng pamilya ng sintomas ng COVID-19 maliban kay Hazel.

Noong day 8 po, sila ni Dino at mga bata nag-positive na po sila. Bago pa man na-test, nag-manifest na po ang symptoms sa kanila. Kaya nag-isolate na po sila doon sa hotel, aniya.

Nagsimula sa pagbahing hanggang sa nilagnat na si Dino. Nakaramdam din ito ng pananakit ng ulo at katawan.

Kinabukasan diarrhea naman at stomach pain. 'Yung pinakahuli na naranasan niya, nakita ko na nahirapan na siya huminga, kuwento ni Hazel.

Sampung araw matapos dumating sa Canada ay isinugod sa ospital si Dino.

Ayon kay Hazel, bumaba ang oxygen level sa katawan ni Dino. Napansin ko po 'yung kay Dino nag-92, nag-90. So doon po natakot ako. Tapos nakita ko 'yung paghinga niya, hindi na nakakahinga ng malalim. Nahirapan na siya huminga so that is the time na I decided to call 911 na po.

Mabilis na nakarekober ang tatlo nilang anak, 3, 11 at 12 taong gulang. Pero lumalala ang kondisyon ni Dino sa ospital.

Pumanaw si Dino Velasco sa edad na 46. Litrato: Hazel Velasco

Pumanaw si Dino habang ginagamot sa ICU ng ospital noong ika-18 ng Setyembre.

Nangangailangan ng tulong

Isang GoFundMe page (bagong window) ang isinet-up online para tulungan ang pamilya Velasco. Mapupunta ang malilikom na tulong para sa haharaping bayarin sa paggamot kay Dino at sa pangangailangan ng pamilya.

Ilang grupo naman ang nagpaabot ng tulong sa pamilya. Isa na rito ang Filipino-Canadian Community of London and District (FCALD).

I cried and I was very very upset. Sabi ko paano na 'yun. Kaawa-awa naman ang family na ito. Kararating lang tapos namatay naman 'yung kanilang ano, father. Ang sakit sa dibdib lalo pa kaya sa kanila ano? Diyos ko, ang hirap, sabi ni Flordeliza Alambra pangulo ng Filipino-Canadian Community of London and District FCALD .

Tumulong ang Filipino-Canadian of London and District para makalikom ng pondo para sa naulilang pamilya ni Dino Velasco. Litrato: Rodge Cultura/RCI

Ipinaabot ng grupo ang kaunting nalikom na tulong para sa naulilang pamilya ni Dino.

Sabay nangarap

Pareho ang pangarap nina Hazel at Dino noon na madala ang pamilya at subukan na magkasamang maabot ang magandang buhay sa Canada. Una ang path na kinuha namin is international student because 'yung time na nag-apply kami, ito ang pinakamadali na paraan. So with that kami mag-asawa makakuha ng experience muna. Get a credential also. Hindi lang para sa amin mag-asawa but 'yung experience din namin sa trabaho na mai-share din namin sa aming colleagues, at sa mga magiging kaklase ko dito sa Canada, ani Hazel.

Bata pa lang pareho nang nangarap sina Hazel at Dino Velasco na makapunta at mamuhay sa Canada. Litrato: Hazel Velasco

Inaasahan ng mag-asawa noon na hindi magiging madali ang kanilang haharapin. Alam mo 'yung magsisimula ulit kami ng bagong buhay na parang bago kaming kasal. Okay lang 'yun sa amin. Willing kami na mag-umpisa ulit kasi 'yun naman talaga ang simula ng lahat ng pangarap. Simpleng buhay lang po 'yung pangarap namin na mag-asawa dito…. na masaya at magkakasama kami at buong pamilya pati 'yung ibang mga relatives, ani Hazel.

Pero wala na si Dino. At habang pilit na bumabangon si Hazel at nilalabanan ang lungkot, malaki ang kanyang takot.

Financially ang sobra kung ikinatatakot ay kung darating 'yung bill ng ospital. Di ko alam kung ano'ng sasabihin sa amin at paano po 'yun babayaran kasi wala po talaga kaming ganun kalaki na halaga. Kasi nabanggit nila na talagang aabot 'yan ng hundred thousand dollars o sobra. So 'yun po 'yung pinakamalaki kong fears kaya minsan hindi ako makatulog sa gabi, ayon kay Hazel.

Kumuha ang pamilya ng travel insurance bago sila tumungo sa Canada. Ang kanyang ikinatatakot ay tiyak hindi sasapat ang $50,000 na insurance coverage sa aabutin na bill sa ospital. Hinihintay pa ng pamilya ang pinal na bayarin.

Mag-isa na lang na itataguyod ni Hazel ngayon ang tatlong anak na naulila sa ama. Pero sa mga anak humuhugot ng lakas si Hazel.

"Napakahirap po. Sa ngayon, 'yun ang dapat kong gawin. Itinatawid ko lang ang daily task ko every day. So kung ano ang gagawin ko na nakasulat sa araw na 'to ‘yun na lang po muna, napakahirap po. Tapos bukas, ipinagdadasal ko na, 'Lord tulungan niyo po ako,'" sabi ni Hazel.

Naging sandigan naman ni Hazel ang ilang kaanak ngayon sa Toronto kung saan nakikituloy ang kanyang pamilya.

Isa sa natutunan umano ni Hazel na gusto niyang ibahagi sa lahat ang kahalagahan ng pagkakaroon ng will.

Gusto ko i-encourage ang lahat na gumawa ng will para sa pamilya para ihanda ang lahat sakaling may mangyayari sa iyo. Para hindi na sila mahirapan. Kasi tulad ko nung nawala si Dino, hindi ko alam [kung] ano'ng gagawin. Dapat lahat nailagay na sa will kung anuman ang maiiwan mo , ani Hazel.

Nawalan man ng ama ang pamilya Velasco, sinisiguro ni Hazel na ilalaban niya ang nasimulan na pangarap ng pamilya sa Canada.