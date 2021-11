Global supply chain crunch bibigyan ang local vendors ng boost ngayong Black Friday

Ngayong panahon noong isang taon, sinimulan ni Winnipeg-based entrepreneur Obby Khan ang GoodLocal.ca, isang online portal na pinahihintulutan ang mga mamimili na mag-browse ng iba’t ibang produkto at serbisyo mula sa local businesses (bagong window), i-bundle ito kung paano nila gusto, at i-deliver sa kanilang lugar.

Naging matagumpay ang initiative at dinala niya ang konsepto sa bricks-and-mortar na mundo ng retail ngayong season, nagbukas siya ng physical store sa Exchange District sa Winnipeg.

Perfect ang timing, malapit na ang Pasko, aniya.

Ang sales pitch at motivation ni Khan nang ilunsad niya ang initiative ay simple lang: nais ng mga tao na suportahan ang local businesses kaya gawin natin itong madali sa panahon na kailangang-kailangan nila.

Ang halos $1 milyon na sales ng passion project ni Khan mula nang ilunsad niya ito ay isang welcome lifeline sa local businesses na kailangan ito. Ngunit sinabi ni Khan na na-uncover ng initiative ang hindi inaasahang secret weapon na mayroon ang local firms - na siguro hindi rin nila alam: bumibili sila ng mga lokal na produkto.

Naapektuhan ang mga merkado ng supply chain issues sanhi ng COVID-19 mula toilet paper (bagong window) hanggang semiconductors (bagong window) at lumber (bagong window). Ngunit sinabi ni Khan na karamihan sa mga local businesses na katrabaho niya ay nagawang pagtagumpayan ito, dahil gumagamit din sila ng locally sourced supplies.

Ang pamimili ng maaga ay hinihikayat

Ang kagandahan ng pagsuporta sa local ay hindi massive factor ang supply chain para sa amin. Maraming vendors ang kumukuha ng kanilang produkto locally. Sila mismo ang gumagawa. Bumibili sila pakaunti-kaunti, aniya. Lahat ng tao ay pinag-uusapan ang supply chain at ang mga problema at ang paghakot ng produkto overseas… at hindi natin kailangan ang lahat ng produkto na iyon.

Ang online selling marketplace na Etsy, na nakikipagtransaksyon sa mga maliliit na businesses upang tulungan sila na ibenta ang kanilang produkto lampas sa kanilang lokal na merkado, ay nalaman din ang parehong trend, lalo na ngayong paparating ang Black Friday.

Ang mga sellers namin ay nakaposisyon ng maganda ngayong busy time, kung saan maraming big box retailers ang nahaharap sa supply chain disruptions, dahil marami sa kanila ang nagre-rely sa major manufacturing, ani Dayna Isom Johnson, isang Etsy trend expert.

Dahil dito, mayroon pa ring ilang holiday-season deals na matatagpuan, ani Johnson, sinabi niya na nakakakita siya ng mga discount na umaabot ng hanggang 60 per cent mula sa ilang Etsy vendors.

Gayunpaman, hindi nito sina-suggest na it’s business as usual. Ginawang mas mahaba ng site ang seasonal sales event nito ng tatlong araw ngayong taon, aniya, upang ma-meet ang seasonal buyer demand at hikayatin ang mga mamimili na umpisahan ang holiday shopping ng maaga.

Bagama’t kino-consider nito ang kanilang sarili bilang proud local Canadian business, ang Montreal-based lingerie chain na La Vie en Rose ay sinabi na hindi sila immune sa supply chain crunch na naramdaman ng kanilang mas malalaking kalaban.

Noong pandemya, ang demand para sa swimwear ay bumagsak at hindi pa nakaka-recover, ani Mirna Saffouri, ang bise-presidente ng marketing ng chain. Ngunit na-offset ito ng pagtaas sa sales ng loungewear, at ngayon ang retailer ay nakakita ng malaking surge sa bras at lingerie muli.

Sinabi ni Mirna Saffouri ng La Vie en Rose na ang supply chain issues ay pinwersa ang retailer na baguhin ang kanilang promotional strategy ngayong holiday season. Litrato: CBC / Simon Martel

Habang masayang makita na booming ang demand, mayroon din mga problema rito.

Ipinagmamalaki namin na kami ay isang Canadian company at dine-design lahat in-house… ngunit ang mga design na iyon ay pino-produce offshore, ani Saffouri. May mga problema sa supply chain habang naghahanda kami para sa holidays - tulad ng maraming retailers.

Habang paparating ang holiday shopping season, ang ilang retailers ay nagiging strategic ukol sa kanilang Black Friday sales dahil sa global supply chain issues. Litrato: La Presse canadienne / Justin Tang

Sa panahong ito, na-ship na dapat ng La Vie en Rose ang kanilang buong seasonal stock - mga 150 containers worth of goods - at dumating na dapat noong Oktubre. Ngunit ang supply chain crunch ay sobrang talamak ngayon na hindi pa dumadating ang 18 containers, ibig sabihin ang chain ay may 12 per cent less na ibebenta ngayon.

Wala pa namang empty shelves, ngunit sinabi ni Saffouri na binago talaga ng problema ang selling strategy ng retailer. Sa halip na doorcrasher deals para sa Black Friday, nakapokus sila sa pagbibigay sa mga kostumer ng sapat na selection ng goods na puwede nilang pagpilian.

Hindi kami masyadong nagpo-promote nitong mga huling buwan, at mas nagbebenta kami sa regular price bilang paraan ng pagkokontrol sa inventory levels, aniya.

Normally, ang chain ay maaaring mag-roll out ng dagdag na deals sa Cyber Monday, kapag nag-move na online ang seasonal promotions. Ngunit hindi rin nila ito gagawin ngayong taon dahil sa problema sa kanilang inventory.

Ang ayaw naming mangyari ay magpunta ang mga tao rito at makita na walang laman ang mga istante… kung ang ibig sabihin noon ay mas magbenta kami sa regular price, iyan ang gagawin namin na strategy, ani Saffouri.

Buy local movement may mga galamay

Sa Winnipeg, sinabi ni Khan na hindi niya masyadong iintindihin ang empty shelves ngayong weekend, dahil ang pagsisiguro sa sustainability para sa long term ang importante sa kanya. Sinabi niya na hindi niya gusto ang Black Friday - at ang paghihikayat sa mga tao na gumastos ng pera sa mga bagay na hindi naman nila kailangan.

Isang araw lang iyon, aniya. Hindi iyon nakakatulong sa mga maliliit na negosyo… kailangan nating maging mindful sa mga negosyo na ito at suportahan sila buong taon.

Isang artikulo ni Pete Evans (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.