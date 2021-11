Margaret Atwood ipagdiriwang sa isang stamp ng Canada Post

Sinabi ng Canada Post na bibigyang parangal ang Canadian author sa pamamagitan ng bagong stamp na ipapakita sa isang seremonya sa Toronto sa Huwebes.

Isa sa pinaka-prolific at award-winning na manunulat ng Canada, ang bibliography ni Atwood ay sumasaklaw sa mahigit 50 libro ng poetry, fiction, criticism, essays at graphic novels.

Si Atwood ay naglalathala na ng poetry, fiction at nonfiction mula pa noong 1960s. Ang ilan sa kanyang pinakakilalang libro ay ang The Handmaid's Tale (bagong window), Alias Grace (bagong window), Oryx and Crake (bagong window) at The Edible Woman (bagong window). Ang kanyang early poetry collection na The Circle Game (bagong window) ay nanalo ng Governor General's Literary Award para sa poetry.

Dalawang beses din siyang nanalo ng Booker Prize, noong 2000 para sa The Blind Assassin (bagong window) and noong 2019 para sa The Testaments (bagong window). Kahati niya ang British writer na si Bernardine Evaristo sa karangalan na ito. (bagong window) Nanalo rin siya ng Giller Prize noong 1996 para sa Alias Grace (bagong window).

PANOORIN | Margaret Atwood nag-reflect tungkol sa kanyang buhay at trabaho:

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

Siya ay kilala para sa kanyang dystopian depictions ng mga lipunan na winasak ng patriarchal oppression at environmental ruin, gaya ng ipinakita sa 1985 classic novel na The Handmaid's Tale (bagong window).

Ngayong taon, inanunsyo ng Writers' Trust of Canada na babaguhin nila ang pangalan ng kanilang fiction prize at isusunod kay Atwood at sa kanyang long-time partner na si Graeme Gibson. Sina Atwood at Gibson ang ilan sa co-founders ng Writers' Trust.

Pinangalanan si Atwood na companion to the Order of Canada noong 1981. Isa rin siya sa mga nagtaguyod ng Griffin Poetry Prize.

Inaasahan na dadalo si Atwood sa event sa Huwebes kasama ang filmmaker na si Sarah Polley na in-adapt ang 1996 novel ni Atwood na Alias Grace (bagong window) sa isang TV miniseries. Kasama rin ang Canadian activist at matagal na niyang kaibigan na si Ceta Ramkhalawansingh.

Ang ibang sikat na Canadians na nadagdag sa koleksyon ng stamp ng Canada Post ay ang Indigenous singer-songwriter na si Buffy Sainte-Marie at ang yumaong acting legend na si Christopher Plummer.

Isang artikulo ng The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.