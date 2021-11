Canada nahihirapang abutin ang refugee target number para sa 2021

Ang bilang na ito na ibinigay ng Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) ay nagpapakita na ang departamento ay nasa kalahati pa lang ng refugee intake target nito noong Oktubre 31.

Mula noong petsa na iyon, sinalubong ng Canada ang mahigit 7,800 government-assisted refugees, mas mababa sa target ng federal government na 12,500. Tumanggap lang ang Canada ng 4,500 privately sponsored refugees; ang intake target para sa privately sponsored refugees ay 22,500.

Naitala ng Immigration, Refugees and Citizenship Canada IRCC ang mahigit 32,000 refugees na nag-qualify bilang protected persons - ang mga tao na nag-request ng asylum matapos pumasok sa bansa - na mas mababa kaysa sa target na 45,000.

Ang realidad ay nahaharap tayo sa isang challenging na sitwasyon ngayong taon, ani Immigration Minister Sean Fraser. Kapag sinusubukan mo na kunin ang mga tao papuntang Canada sa panahon kung saan sarado ang border dahil sa public health reasons, may mga hamon kang haharapin dahil sa sitwasyon ngayong pandemya.

Sa isang media statement, sinabi ng Immigration, Refugees and Citizenship Canada IRCC na ang mga refugees ay nahaharap ngayon sa mas mahigpit na travel restrictions sa kanilang home countries - kaya mas mahirap umalis - habang ang international partners tulad ng International Organization for Migration at United Nations Refugee Agency ay nawalan ng oras dahil sa pandemic-related shutdowns.

Sa isang panahon ng kaguluhan, patuloy nating isinasabuhay ang dedikasyon, reputasyon at obligasyon sa pamamagitan ng patuloy na pagtulong sa pinaka-vulnerable na mga tao sa mundo na makahanap ng refuge, wika ng Immigration, Refugees and Citizenship Canada IRCC .

Sinabi ng departamento na 22,770 refugee ang na-resettle noong 2020, humigit-kumulang isang third ang na-resettle sa Canada.

Mga buhay na walang katiyakan

Para kay Bashar Jazmati — na naghihintay na bigyan ng permiso na dalhin ang kanyang sarili at pamilya sa Canada bilang refugees mula 2019 — ang mahabang paghihintay ay nangangahulugan ng maraming taon ng takot at walang katiyakan.

Tinakasan niya ang araw-araw na karahasan sa kalsada ng Syria at nakarating sa Kuwait noong 2015; sumunod ang kanyang pamilya noong 2017. Inilarawan niya ang pagpapalaki sa isang maliit na bata sa gitna ng isang digmaang sibil noong 2015 — tulad ng araw-araw nilang paglalakad ng anak na nagagambala ng malakas na pagputok ng mga armas.

Parang hindi totoo, ang mga bala sa aming lugar, kumakanta ako para hindi niya marinig ang nakakabinging tunog ng mga bala, aniya.

Si Jazmati at ang kanyang pamilya ay namumuhay sa Kuwait ng walang katiyakan. Kailangan niyang i-renew ang kanyang work visa paminsan-minsan at sinabi na bilang isang non-citizen, maaaring mawala ang kanyang karapatan na magtrabaho. Ang mga pangunahing desisyon ng pamilya — tulad ng pagbili ng bagong sasakyan o pagkakaroon ng isa pang anak — ay naka-hold sa loob ng maraming taon, aniya.

Hindi ako nambabatikos. Sinasabi ko lang ang aking perspektibo, mahirap dahil kailangan mo talagang magkaroon ng isang secure na trabaho at alam mo na mananatili ka rito ng dalawa o tatlong taon, aniya.

Isang batang babae hawak ang watawat ng Canada nang siya ay nakibahgi sa IRCC citizenship ceremony sa Parliament Hill sa Ottawa noong April 17, 2019. Litrato: La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Ang huling interbyu ni Jazmati sa Immigration, Refugees and Citizenship Canada IRCC ay noong Marso 1 at mula noon wala na siyang narinig mula sa departamento.

Ang sponsor ng pamilya ay si Heidi Honegger na taga-Chelsea, Quebec. Sinabi niya na ang kanyang efforts upang makakuha ng balita ukol sa refugee application ay tumagilid dahil sa eleksyon noong fall.

Alam ko na mabagal ang gobyerno, aniya. Matapos marinig ang balita mula sa opisina ng kanyang local Liberal MP na si Will Amos na ito ay humahanap ng impormasyon, nalaman niya kinalaunan na hindi na tatakbo muli si Amos (bagong window). At wala siyang nabalitaan mula sa successor nito na si Liberal MP Sophie Chatel.

Stagnant wait lists lalong pinalala ang problema, babala ng grupo

Sinabi ng refugee advocacy groups sa CBC na ang mabagal na pag-usad ng application processing ay pinahahaba ang wait times para sa mga aplikante na wala pa sa wait lists.

Ang applications ay patuloy na isina-submit sa mga nagdaang taon habang kaunting refugees lang ang dumadating, ani Kaylee Perez, chair ng Canadian Refugee Sponsorship Agreement Holders Association council, isang umbrella group na kumakatawan sa karamihan ng 130 private groups na tumutulong sa Canadians na mag-sponsor ng refugee applicants.

Sinabi niya na kamakailan lang sinabi ng Immigration, Refugees and Citizenship Canada IRCC sa kanyang grupo na may mahigit 70,000 tao ngayon ang nasa wait list ng privately sponsored refugees - isang bagay na tinatawag niyang makasaysayang backlog.

Sa palagay ko karamihan ng sponsorship agreement holders sa ground ay ginagawa ang lahat ng kanilang makakaya upang makasabay sa demand, aniya.

Sinabi ni Perez na sa palagay niya hindi dapat babaan ng Canada ang intake targets nito para sa hinaharap, sa kabila ng posibilidad na hindi nito maaabot ang kanilang 2021 target.

Maraming iba’t ibang bagay ang dapat nating tingnan, ani Fraser, habang ang ministry ay umaasa na makakapag-set ng bagong targets sa 2022. Dapat natin ipagpatuloy ang pagmo-modernize sa sistema upang siguraduhin na mayroon tayong kapasidad na iproseso ang aplikasyon ng mga tao sa timely na paraan.

Isang ‘politikal’ na target

May politikal na aspeto sa target na ito, ani Perez, dagdag pa niya ang intake targets ay ipinapaabot ang malakas na commitment sa resettlement ng mga refugees sa panahon kung saan maraming bansa sa buong mundo ang hindi tumatanggap ng mga refugees.

Sinabi sa kanya ng Immigration, Refugees and Citizenship Canada IRCC na umaasa ito na muling mabubuhay ang semi-private program upang i-cut ang resettlement fees ng mga aplikante sa early 2022.

Ang blended visa office-referred program (BVOR) ay tinitingnan na hatiin ang resettlement fees ng refugee applicants sa pagitan ng Canada at private sponsors sa loob ng isang taon. Bagama’t ang blended visa office-referred program BVOR ay nasuspinde ngayong pandemya, mayroon pa rin itong target na 1,000 applications para sa 2021.

Si Sean Fraser, Minister ng Immigration, Refugees and Citizenship ng Canada. Litrato: The Canadian Press / Justin Tang

Hindi naglabas ang Immigration, Refugees and Citizenship Canada IRCC ng kahit anong numero sa CBC ukol sa mga tao na darating sa Canada sa ilalim ng blended visa office-referred program BVOR program ngayong taon.

Kung ito ay isang oportunidad para sa Canadians na tumugon sa mas maraming refugees at makahanap ng mga solusyon para sa mas maraming refugees, siyempre gusto natin ibalik ang blended visa office-referred program BVOR program at maging matagumpay ito, ani Janet Dench, executive director ng Canadian Council for Refugees.

Sina Perez at Dench ay parehong nanawagan upang magkaroon ng mas magandang komunikasyon sa pagitan ng federal government at refugee applicants.

May mga dahilan kung bakit sa ibang cases gagalaw ang aplikasyon tapos hihinto, ani Dench, “Ngunit hindi ito alam ng mga tao kaya marami silang katanungan.

At least kung bibigyan mo sila ng rason kung bakit kailangan maghintay at kung kailan nila maaasahan na ito ay matatapos, mas madali para sa kanila na tanggapin ito.

Sinabi ni Jazmati na siya ay kumakapit sa pag-asa — para sa kanya at sa kanyang pamilya, na hanggang ngayon ay pinagmumultuhan ng mga alaala ng digmaan.

Sinabi niya na binisita siya ni Honegger sa Kuwait noong 2019. Matapos sabihin ni Jazmati na ang kanyang anak na babae ay binabangungot pa rin tungkol sa mga police checks sa Syria, nagdala si Honegger ng isang dream catcher para sa pamilya.

Na-excite siya doon, ani Honegger. Parang ganito siya, ‘Oh isasabit ko na ito ngayon din,’ at alas-kuwatro iyon ng hapon at sabi niya, Matutulog na ako ngayon.”

Sinabi ni Jazmati na ang dream catcher ay nakasabit pa rin sa kama ng kanyang anak hanggang ngayon.

Isang artikulo ni Raffy Boudjikanian (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.