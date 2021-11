Bagyo inanod ang ilang area ng Trans-Canada Highway sa Newfoundland

Iniulat ng departamento ang sumusunod na road closures:

Trans-Canada Highway limang kilometro timog-kanluran ng Doyles intersection, parehong lane ang naanod.

Trans-Canada Highway 16 kilometro timog-kanluran ng Doyles intersection, isang lane ang inanod.

Trans-Canada Highway 25 kilometro hilagang-kanluran ng Port aux Basques.

Route 406-11, Doyles Station Road, isang alternate route ang available.

Route 413-01, St. Andrews Road, isang alternative route ang available.

Loch Lomond Road, isang lane ang sarado.

Upper Ferry Road, isang lane ang sarado.

Sinabi ng Environment Canada na bumuhos ang 128 millimetres ng ulan sa Port aux Basques as of 9:30 a.m. NT noong Miyerkules.

Sa isang pahayag sa CBC News, sinabi ng Royal Canadian Mounted Police RCMP na ang pagsasara ng highway malapit sa South Branch ay dahil na-wash ang isang buong tulay. Sinabi ng Royal Canadian Mounted Police RCMP na ang westbound off-ramp ng highway papuntang Port aux Basques ay sarado rin dahil sa pagbaha. Hinihiling ng pulisya sa mga motorista na huwag dumaan sa Trans-Canada Highway sa pagitan ng Cape Ray at North Branch dahil sa matinding pagbaha.

Sinabi ni Rodney Barney, isang meteorologist sa opisina ng Environment Canada sa Gander, na ang ulan ay titindi pa ngayong Miyerkules ng umaga, habang inaasahan ng meteorologists na ang weather system ay magdadala ng 150 hanggang 200 millimetres ng ulan sa kabuuan.

Tinitingnan natin ang isa pang 12 hanggang 18 oras na pag-ulan, aniya.

Ngayong araw na ito, ang pinakamabigat na parte ng shower activity ay magaganap sa umaga at unti-unting hihina sa hapon patungo sa gabi.

Sinabi ni Barney na ang isa pang 50 hanggang 80 millimetres na pag-ulan ang maaaring bumuhos, kasama ang 150 millimetres sa high-elevation areas.

Ang lakas ng hangin ay nasa excess ng 130 km/h sa Wreckhouse area, ngunit humina ng kaunti Miyerkules ng umaga na umabot sa humigit-kumulang 90 km/h, ani Barney. Sinabi niya na ang hangin ay inaasahan na lalakas muli Miyerkules ng umaga.

Ang mabigat na pag-ulan ay nasa timog-kanlurang bahagi ng isla, ibig sabihin ang Port aux Basques area hanggang sa silangang bahagi na La Poile ay patuloy na babagyuhin ang mga komunidad.

Sa isang news release, sinabi ng Royal Canadian Mounted Police RCMP na ang mga crew ng Department of Transportation ay nasa Codroy Valley upang i-assess ang pinsala.

Tumaas ang tubig sa Red Rocks malapit sa Port aux Basques. Litrato: (Troy Turner/CBC)

‘Ang naririnig ko lang ay ang pagbibitak ng kalsada’

Si Ryan Moore na nakatira sa Doyles ay nagmamaneho sa highway noong Martes ng gabi nang bumigay ang aspalto sa ilalim ng kanyang trak.

Nagulat ako. ‘Yung mga airbags at lahat ng bagay ay basta na lang sumabog at tumalon ako, aniya.

Tumingin ako sa likod at ayun mayroong black hole… ang naririnig ko lang ay ang pagbibitak ng kalsada, napakadilim kaya hindi ko makita kung ano ang nangyayari.

Sinabi ni Moore na ibinenta niya ang kanyang trak ng umaga na iyon. Ngayon balewala na lahat ng ito.

Minamaneho ni Ryan Moore ang kanyang trak sa isang daan malapit sa Doyles nang bumigay ang aspalto sa ilalim ng kanyang sasakyan. Litrato: Ryan Moore

Sinabi niya na halos nakatawid na siya sa alkantarilya nang bumigay ito, ang kanyang front wheel ay nasira kaya tumalbog ang kanyang trak pabalik sa matigas na lupa sa kabilang gilid.

Buong buhay ko, nagmamaneho ako sa kalsadang iyon at parang may mukhang hindi tama, aniya.

Ligtas na si Moore. Ginamit niya ang telepono sa kalapit na bahay upang tumawag ng susundo sa kanya. Sinabi niya na makukuha na ng tow truck ang kanyang abandonadong sasakyan sa daan ngayong Miyerkules ng umaga.

Samantala, ang Marine Atlantic ferry crossings sa pagitan ng Port aux Basques at North Sydney, N.S., ay nakansela ngayong Miyerkules dahil sa bagyo, na-stranded ang ilang pasahero na sinusubukang umuwi sa kanilang bahay.

Si Jason Caron ay isang linggo na sa Newfoundland, nagtatrabaho siya sa construction sa Walmart stores sa isla. At nang matapos na ang trabaho, pauwi na sana siya sa kanyang tahanan ngunit ang pagkakakansela ng ferry ang sumira sa kanyang plano.

Ngayon hindi siya sigurado kung kailan siya makakauwi.

Sa palagay namin baka puwede na sa Martes, ngunit hinihintay pa rin namin ang sagot ng Marine Atlantic, aniya.

Ayon sa website ng Marine Atlantic, ang ferry crossings sa Huwebes ay maaari pa ring maapektuhan ng bagyo. Sinabi ng kompanya na patuloy nilang imo-monitor ang forecast at aabisuhan ang mga customer kung may mga pagbabago sa iskedyul.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.