Canada napabayaan ang misyon na lipulin ang childhood poverty, babala ng bagong ulat

Ang bagong report ng grupong Campaign 2000 ay nakita na mahigit 1.3 milyon na batang Canadian, o 17.7 per cent, ang nabubuhay sa ilalim ng poverty line. Ang impormasyon na ito ay ginagamit ng Statistics Canada.

May makabuluhang bilang ng mga bata na nagdurusa mula sa mga pasakit at epekto ng hindi pagkain, ng hindi pagkakaroon ng tamang kasuotan at ng pagtatrabaho ng kanilang mga magulang sa loob ng mahabang oras, ani Leila Sarnagi, national director ng Campaign 2000.

Ang koalisyon, na may mahigit 120 miyembro, ay kinuha ang pangalan mula sa 1989 House of Commons resolution na wakasan ang child poverty pagsapit ng taong 2000.

Ang report na lumabas noong Miyerkules ay nakita rin na ang low-income, single-parent na mga pamilya ay mas malayo na ngayon sa poverty line kaysa sa kahit anong punto mula 2012. Ang average ng ganitong pamilya na may dalawang anak ay $13,262 mula sa pag-abot sa poverty line. Ang gap ay $9,612 noong 2015.

Ang poverty line na ginamit sa report ay kilala bilang Low Income Tax Measure After Tax (bagong window), na tinukoy ng Statistics Canada bilang 50 per cent ng median income ng Canadian households.

Ang report ay batay sa pinakahuling available tax data mula 2019.

Si Leila Sarnagi, ang national director ng Campaign 2000. Litrato: Leila Sarnagi

Sinabi ni Sarnagi na ang pagkagambala sa ekonomiya dulot ng COVID-19 pandemic ay nangangahulugan na mas lumala ang kahirapan mula noon.

Sa palagay namin magiging mas malala pa ito, na ipapakita sa atin ang worse outcomes at mas mataas na rate ng kahirapan sa pandemya, aniya.

Ang pinakamataas na child poverty rate sa Canada ay nasa Nunavut, 34.4 per cent. Ang Manitoba, na may rate na 28.4 per cent, ang pinakamataas sa anumang probinsya.

Pagbabawas sa child poverty ‘natigil’

Sinabi ni Sarnagi na ang mga polisiya na ipinakilala sa mga unang taon ng pag-upo ni Trudeau sa gobyerno - pangunahin ang child benefit - ay nagkaroon ng positibong epekto sa child poverty levels.

Ang mga gains na iyon ay bumabagal, aniya, dahil ang gobyerno ay hindi na pinalawak ang benefit programs, o ginawang madali para sa mga magulang na i-access ang mga programa.

Ang mga pamilya na nasa mas malalim na kahirapan, hindi umaabot ang Canada Child Benefit sa kanila, hindi sila inaangat nito mula sa low income measure, ani Sarnagi. Ang pagbabawas ay natigil.

Binigyang-diin ng report na ang kasalukuyang pace ng pag-ahon ng mga bata mula sa kahirapan - 24,200 na mga bata ang naiahon sa itaas ng poverty line noong 2019 - ay aabutin ng 54 taon bago tuluyang matanggal ng Canada ang child poverty.

Kabilang sa mahigit 60 rekomendasyon sa report, nananawagan ang Campaign 2000 sa federal government na itaas ang Canada Child Benefit sa susunod na budget, ngunit hindi nagpahiwatig ang Canada kung plano nila itong gawin.

Si Neesha Rao, executive director ng Yellowknife Women's Society, ay hinikayat ang federal government na lumikha ng bagong financial support para sa mga pamilya, at kung posible ay isama ang isang guaranteed income program.

Oras na para sa atin bilang bansa na tingnan ang isang uri ng national guaranteed income para sa mga tao, dahil sa bandang huli malaki ang benepisyo nito sa mga bata, ani Rao, na hindi involved sa Campaign 2000 report.

Marami sa pandemic response na nakita natin mula sa Canada ang nakapokus sa tinatawag ng gobyerno ni Trudeau na middle class at sa palagay ko kailangan mas tingnan natin ang mga tao na malapit sa poverty line.

Governor General GG : ang child benefit ay ‘susunod sa cost of living’

Sa kanyang throne speech noong Martes, nabanggit ni Gov. Gen. Mary Simon ang benepisyo at iminungkahi na tataas ito kasabay ng rate ng inflation.

Prime Minister Justin Trudeau tumingin kay Gov. Gen. Mary Simon bago niya i-deliver ang Throne Speech sa Senado sa Ottawa noong Martes. Litrato: The Canadian Press / Sean Kilpatrick

Ang Canada Child Benefit ay nakatulong sa pag-angat ng daang libong mga bata mula sa kahirapan at patuloy na tataas upang sabayan ang cost of living, ani Simon.

Ang kasalukuyan na maximum annual payment para sa benepisyo ay $6,833 para sa bawat bata anim na taong gulang pababa at $5,765 para sa bawat bata na edad anim hanggang 17.

Ipinakilala ng Liberal government ang unang national poverty reduction strategy ng Canada noong 2018.

Ang pag-angat sa mga bata sa kahirapan ay top priority. Ipinapakita ng ebidensya na ang mga bata na lumaki sa kahirapan ay malamang mas mananatiling mahirap habang sila ay tumatanda, ayon sa report.

Sinabi ni Sarnagi na ang kawalan ng aksyon at urgency ng Canada ay nagsa-suggest na hindi nito kinokonsidera ang child poverty bilang top priority.

Hindi natin ito nakikita sa ibinibigay nila sa mga tao, aniya.

Ang mga nakakatanggap ng Canada Child Benefit ay nakakuha ng ekstrang $300 ngayong buwan.

Isang artikulo ni Nick Boisvert (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.