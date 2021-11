Throne speech: kontrolin ang pandemya, labanan ang climate change, itayo ang ekonomiya

Inilatag ni Gov. Gen. Mary Simon, ang unang Indigenous governor general ng Canada, ang mga prayoridad ngayong araw sa pamamagitan ng isang talumpati mula sa trono na tinukoy ang progreso sa relasyon sa pagitan ng gobyerno ng Canada at ng Indigenous Peoples.

Nakita ko kung gaano ka-committed ang mga Canadians sa reconciliation. Ang Indigenous na mga tao ay binabawi ang kanilang kasaysayan, mga kuwento, kultura at wika sa pamamagitan ng aksyon, ani Simon sa isang talumpati na ipinahayag sa wikang Ingles, Pranses at Inuktitut.

“Ang non-Indigenous na mga tao ay unti-unting nauunawaan at tinatanggap ang totoong epekto ng nakaraaan at ng sakit na dinanas ng ilang henerasyon ng Indigenous Peoples. Sila ay lumalakad patungo sa rekonsilyasyon na magkasama."

Sinabi ni Simon na para tumibay ang relasyon na ito, ang gobyerno ng Canada ay aaksyunan ang health care at climate change at tutungo sa ugat ng nangyari sa residential schools sa buong Canada.

Simula noong spring, maraming Indigenous na mga komunidad sa buong bansa ang iniulat ang pagkakadiskubre ng mga walang markang libingan sa mga lugar malapit sa dating residential schools.

Ang residential schools sa Canada ay mga paaralan na pinondohan ng gobyerno at pinatakbo ng simbahan para turuan ang mga katutubong First Nations, Métis at Inuit na mga bata na maging bahagi ng lipunan ng Canada.

Ang First Nations, Métis at Inuit ang mga katutubong tao sa Canada na may sariling wika, kultura, paniniwala at paraan ng pamumuhay.

Ang mga paaralan na ito ay nag-operate sa Canada sa loob ng mahigit 160 na taon simula 1883. Mahigit 150,000 na mga bata ang ipinadala para mag-aral dito. Ang karamihan ay hindi na nakabalik sa kanilang tahanan. Ang huling residential school ay nagsara sa Saskatchewan noong 1996.

Pinasalamatan ni Simon ang mga Miyembro ng Parlamento MP at civil servants para sa kanilang trabaho upang labanan ang pandemya, kinilala niya ang mga kawalan at kahirapan sa nakalipas na 18 buwan.

Naantig tayong lahat, kabilang ang mga nasa chamber na nawalan ng isang malapit na katrabaho ilang araw lang ang nakalipas, Sen. Forest-Niesing. Sa kanyang pamilya at sa inyong lahat, pinaaabot ko ang aking taimtim na pakikiramay, aniya.

Ang unang prayoridad ay kontrolin ang pandemya. At ang pinakamahusay na paraan ay sa pamamagitan ng pagbabakuna.

Sinabi ni Simon na ang effort ay magre-require ng pagpapalakas sa health care system sa buong bansa at pagbibigay ng supports para sa mga senior, beterano at mga tao na may disabilities.

Upang siguraduhin na walang maiiwan, ang suporta ay ie-extend o idadagdag sa mga industriyang patuloy na nahihirapan, aniya.

PANOORIN | Gov. Gen. Mary May Simon, prime minister pumasok sa Senate chamber para sa throne speech:

Sinabi ni Simon na ang Liberal government ay nangangako na susuportahan at ipo-promote ang wikang Pranses, sa loob at labas ng Quebec, sa pamamagitan ng pagre-reintroduce ng proposed Act for the Substantive Equality of French and English.

Ngayong taon, sinabi ng Liberal government na dahil hinihikayat ng digital technology ang paggamit ng wikang Ingles kaysa Pranses, ire-reinforce ang posisyon ng French sa Canada sa pamamagitan ng paggamit ng act upang igarantiya ang right to work in French sa federally regulated na mga pribadong businesses na mayroong 50 empleyado.

Upang suportahan ang Canadian culture at creative industries, ang gobyerno ay magpapakilala ng batas upang ireporma ang Broadcasting Act at siguraduhin na ang web giants ay magbabayad ng kanilang fair share para sa paglikha at promosyon ng Canadian content, ani Simon.

Ang ekonomiya at environment

May trabaho na kailangang gawin. Sa accessibility. Sa pag-aalaga sa rural communities. Sa naantalang procedures. Sa mental health at addiction treatment. Sa long-term care, aniya.

Ang pagpapabuti sa kalidad ng buhay ng mga Canadians, aniya, ay nangangahulugan na gawing mas abot-kaya ang buhay para sa lahat.

Habang ang economic performance ng Canada ay mas maganda kaysa sa karamihan ng ating mga partners, dapat patuloy nating harapin ang tumataas na cost of living, aniya. “Para gawin iyon, kasama sa plano ng gobyerno ang dalawang pangunahing prayoridad - housing at child care.

Ang pagpapalakas sa muling pagbangon ng ekonomiya ng bansa ay ire-require ang gobyerno ng Canada na patuloy na makipagtulungan sa mga probinsya upang i-establish ang national $10 a day child care program, ani Simon.

Sinabi niya na nakikita rin ng gobyerno ang imigrasyon ay essential sa post-pandemic economic recovery.

Kaya ang gobyerno ay patuloy na tataasan ang immigration levels at babawasan ang wait times, habang sinusuportahan ang family reunification at ang pagde-deliver ng world leading refugee resettlement program, ani Simon.

Binanggit ni Simon ang layunin ng Liberal government na i-cap at putulin ang oil at gas sector emissions habang nagtatrabaho na maabot ang net-zero electricity future.

Mga baril, pagbaha, conversion therapy

Papalakasin din ng gobyerno ang aksyon upang pigilan at paghandaan ang mga pagbaha, wildfires, tagtuyot, coastline erosion at iba pang extreme weather na pinalala ng climate change, ani Simon.

Nangangako rin ang Liberal government na ipagpatuloy ang gun control efforts sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mandatory buyback program para ipagbawal ang assault-style weapons at makipagtulungan sa anumang probinsya o teritoryo na nais i-ban ang handguns.

Sinabi ng Liberal government na sisiguraduhin nito na ang ban sa conversion therapy ay magiging realidad.

Matapos ang ilang buwan na debate at pagtutol ng Conservative opposition, ang huling bill sa paksa na ito ay namatay sa order paper nang tumawag ng eleksyon ang gobyerno noong Setyembre.

PANOORIN | Usher of Black Rod tinawag ang mga MP upang dumalo sa throne speech:

Binatikos ni Conservative Leader Erin O'Toole ang talumpati. Sinabi niya na ang Liberal government ay mas marami ang nagastos sa pandemic assistance kaysa sa Estados Unidos at naranasan ang mas mabagal na pag-unlad ng ekonomiya.

Sinabi ni O’Toole na binabalewala ng Liberals ang kalagayan ng mga manggagawa sa energy, auto at steel industries at bibigyan ng boses ng kanyang partido ang mga manggagawa na ito.

Nakita natin ang isang set ng recycled promises na bumabalik sa unang throne speech sa reconciliation, at iba pang isyu tulad nito. Pareho ang lengguwahe, walang konkretong aksyon, ani O’Toole pagkatapos ng talumpati.

Ang gusto namin marinig - ang magpokus sa cost of living crisis, ibalik ang bansa sa pagtatrabaho, kontrolin ang mga gastos at magtrabaho tungo sa pagkakaisa ng buong bansa at the same time.

Isang artikulo ni Peter Zimonjic (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.