Anthony Rota nahalal muli bilang Commons Speaker

Natalo ni Rota ang anim pang kandidato sa botohan noong Lunes ng umaga, kasama ang Green Party parliamentary leader na si Elizabeth May.

Matapos pabirong kaladkarin nina Prime Minister Justin Trudeau at Opposition Leader Erin O’Toole si Rota sa Speaker’s Chair - na isang tradisyon - pinasalamatan niya ang kanyang mga katrabaho dahil pinili nila si Rota na maging peacekeeper ng House.

Gaya ng nakaugalian, ang muling nahalal na Speaker ng House of Commons na si Anthony Rota, gitna, ay sinamahan papunta sa kanyang upuan ni Opposition Leader Erin O'Toole, kaliwa, at Prime Minister Justin Trudeau, kanan. Litrato: La Presse canadienne / Adrian Wyld

Salamat ulit sa tiwala na ibinigay niyo sa akin bilang Speaker para sa pangalawang termino. Ikinararangal ko na maupo rito politically at personally. Alam ko na isa itong bagay na ite-treasure ko habambuhay, aniya, nangako siya na magiging patas at magalang.

Siguro ang isa sa magandang bagay sa pagiging Speaker ay tila maa-upset mo ang parehong panig equally, kaya na-appreciate ko na wino-work out niyo ito, aniya.

Anim na Miyembro ng Parlamento MP ang tumakbo para sa posisyon ng Speaker: tatlong Conservatives, isang Liberal, isang New Democrat at isang Green.

PANOORIN | Anthony Rota nahalal muli bilang House of Commons Speaker:

Sinimulan ni Prime Minister Justin Trudeau ang congratulatory speeches, pinasalamatan niya si Rota at ang anim pang kandidato na tumakbo.

Magkakaroon ng mga sandali kung saan mahuhuli tayo sa isang mainit na debate at kapag nangyari iyon nandiyan ka, Mr. Speaker, upang gabayan kami pabalik sa tamang landas, ani Trudeau.

Ito ay isang makasaysayang sandali ng pagbabago at oportunidad para sa ating bansa, Mr. Speaker. Alam ko na tutulungan mo kami upang makamit ito.

Mga lider ng oposisyon

Binati ni Conservative Leader Erin O’Toole si Rota at sinabing habang nararamdaman ng Canadians na disconnected sila mula sa mga nangyayari sa House of Commons, nagawa ni Rota na siguraduhin na ramdam nila na bahagi sila nito sa panahon ng pandemya.

Ito ang House ng mga tao at kadalasan… nararamdaman nila na hindi sila kasali sa mga debate na ito, ani O’Toole.

Nagawa mong mamuno sa isang napakahirap na panahon ng pandemya, sinigurado ang ating demokrasya, ang liwanag ng ating demokrasya, hindi umandap.

Nagsalita sa wikang Pranses, sinabi ni Bloc Québécois Leader Yves-François Blanchet na ang muling pagkakahalal ni Rota bilang Speaker ay isang testamento sa kalidad ng kanyang trabaho nang umupo sa puwesto noong nakaraang Parlamento.

Ginamit ni Blanchet ang oportunidad upang hilingin sa lahat ng Miyembro ng Parlamento MP s sa House na maging fully vaccinated puwera na lang kung sila ay may medikal na kondisyon kaya hindi maaaring magpabakuna.

Binati rin ni New Democratic Party NDP lider Jagmeet Singh ang Speaker para sa kanyang pagkapanalo.

PANOORIN | Trudeau nag-react sa muling pagkakahalal ni Rota bilang Speaker ng House of Commons:

Salamat sa lahat ng ginawa mong trabaho bilang Speaker noong nakaraang Parlamento, at tulad ng sinabi ng Bloc lider, the fact na muli kang nahalal ay nagde-demonstrate na nasa iyo ang tiwala at kumpiyansa ng House. Congratulations, aniya.

Maaari na tayong bumalik sa trabaho, trabahuhin ang mga bagay na kailangan ng mga Canadians na gawin natin.

Ang posisyon ng Speaker ay may kalakip na malaking perks, kasama ang dagdag na $88,700 sa suweldo ng Miyembro ng Parlamento MP na $185,000 at additional na $1,000 annual car allowance.

Kasama rin dito ang isang apartment sa Parliament Hill, isang official residence sa Kingsmere sa Chelsea, Quebec, at office budget na $1.26 milyon kasama ang hanggang $201,808 para sa hospitality.

Ang Speaker ay binibigyan din ng magandang five-bedroom country home sa Gatineau Hills norte ng kapitolyo.

Opisyal na kilala bilang The Farm, ang tahanan ng Speaker ay may kasamang housekeeper, mga hardinero, maintenance crew, caterers para sa malalaking pagtitipon at limang outbuildings.

Ang CBC News ay magkakaroon ng live coverage ng Tuesday’s Speech from the Throne na ide-deliver ni Gov. Gen. Mary Simon. Narito kung paano mo ito masusubaybayan:

Iho-host ni Chief Political Correspondent Rosemary Barton ng CBC ang CBC News Live Special simula tanghali ET sa CBC News Network at CBC Television. Maaari mo rin ito i-stream sa CBC Gem (bagong window) o CBC News app.

Iho-host nina Susan Bonner at Chris Hall ang CBC Radio One at CBC Listen (bagong window) special simula 1 p.m. ET.

Ihahatid ng CBCNews.ca ang mga events ng live at magkakaroon ng regular news updates.

Isang artikulo ni Peter Zimonjic (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.