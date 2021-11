Liberal government ilulunsad ang ikatlong termino kasabay ng throne speech

Mahigit isang taon lang ang nakalipas, ang sinundan ni Simon na si Julie Payette ang nag-deliver ng throne speech sa halos walang laman na Senate chamber habang dumarami ang COVID-19 cases at naging madilim ang estado ng ekonomiya.

Ang Liberal goverment - na nahaharap sa mga tanong tungkol sa pangangasiwa ng summer student grants contract sa WE charity - ay pinahinto ang sesyon sa Parlamento upang pindutin ang reset button sa pangalawang termino na nilamon ng COVID-19 at ng awayan dahil sa kontrata na iyon.

Ngayon, iba na ang sitwasyon. Wala na si Payette, pinaluwag na ang social distancing rules. Hindi pa tapos ang pandemya ngunit ang mataas na vaccination rate sa bansa ay pinanatili ang pag-iwas sa COVID-19.

Ang gobyerno ay nakatayo sa solid ground politically matapos maibalik sa kapangyarihan noong Setyembre na halalan. Ang ekonomiya, na sinasaktan ng delays sa supply chain at tumataas na inflation, ay nahaharap din sa mga hamon ngunit ang pamamahagi ng pera ng gobyerno ang nagpalakas sa household savings.

Ang pangalawang termino ay nilamon talaga ng COVID-19, ani Lori Turnbull, associate professor ng political science at direktor ng School of Public Administration sa Dalhousie University. Kaya ito ay isang tunay na sandali ng reset para sa gobyerno, mas higit pa sa karaniwang throne speech.

Kausap ang mga reporter noong Lunes, sinabi ni Liberal Government House Leader Mark Holland na ang talumpati ni Simon ay nakapokus sa health crisis at mga bagong programa na tutulong sa bansa na nasa mahirap na sitwasyon.

Mas nakapokus ito sa mga sirkumstansya ng pandemya at pagsulong mula sa pandemya at pagpapatuloy ng pag-unlad, aniya.

Sinabi rin ni Holland na iaanunsyo ng talumpati ang bagong suportang pinansyal para sa mga sektor na masamang naapektuhan ng pandemya. Noong huling election campaign, nangako ang Liberals na ie-extend ang Canada Recovery Hiring Program - na nagsa-subsidize sa mga negosyo na nagha-hire ng mga bagong manggagawa - hanggang Marso 2022, at upang itaguyod muli ang matinding tinamaan na arts at culture sector.

Ang talumpati ngayong araw ay nag-aalok din ng oportunidad para sa gobyerno na ipahatid ang mga naunang legislative priorities nito.

Nagtipon malapit sa Vancouver City Hall sa Cambie Street ang mga nagpoprotesta laban sa vaccination passports sa probinsya ng British Columbia noong Setyembre. (Archives) Litrato: CBC / Gian Paolo Mendoza

Matapos ang ilang buwan ng lobbying ng opposition New Democratic Party NDP , mga unyon at iba pang grupo, inaasahan ang Liberal government na pag-usapan ang batas na magre-require sa lahat ng federally regulated na manggagawa na magkaroon ng at least 10 araw na paid sick leave. Ang plataporma ng Liberal noong eleksyon ay sinabi na ang layuin ay lutasin ang problema ng mga manggagawa na papasok ng may sakit o mawawalan ng sapat na kita upang maglagay ng pagkain sa mesa.

Upang pigilan ang anti-vaccination protests sa mga ospital at iba pang health care facilities, ipapakilala ng Liberal government ang isang bill na iki-criminalize ang mga demonstrasyon.

Ito ang mga tao na nasa frontline upang manatili tayong ligtas. Sa palagay ko ito ang pinakamaliit na bagay na puwede nating gawin para sa kanila upang siguraduhin na ligtas sila sa trabaho, ani Holland.

Nakita natin kung paano sila pinuwerwisyo sa iba’t ibang sirkumstansya. Ito ay hindi talaga katanggap-katanggap.

Ang conversion therapy ban

Inaasahan din ang gobyerno na ipakikilala muli ang conversion therapy ban. Ito ang bill na nagbabawal sa conversion therapy at iki-criminalize ang mapanganib na practice ng puwersahang pagko-convert sa LGBTQ na mga tao sa heterosexuality.

Matapos ang ilan buwan ng debate at ilang oposiyon mula sa Conservatives, ang huling bill sa paksang ito ay namatay sa order paper nang magtawag ng snap elections ang gobyerno noong Setyembre.

Wala akong makita na dahilan kung bakit dapat i-delay ang bagay na ito, ani Holland, dagdag pa niya lahat ng bills na ito ay nais niyang maipasa bago sumapit ang Pasko.

Si Greg MacEachern ay isang Liberal strategist at senior vice-president ng Proof Strategies. Sinabi niya na kahit may mga rason upang paniwalaan na ang Canada ay nananalo sa pandemya, hindi pa rin dapat maging kampante ang gobyerno.

Ang pressure ng eleksyon ay nawala na sa gobyerno kapalit ng isang greater at, para sa maraming Canadians, mas meaningful na isyu, at iyon ay ang ating kalusugan at kung paano tayo makakabalik sa ‘normal,’ ani MacEachern sa CBC News.

Pressure upang matapos ang mga bagay

Sinabi ni MacEachern na dapat gamitin ng Liberal government ang panahon ngayon hanggang Pasko - habang ang partisanship ay mababa pa matapos ang eleksyon - upang mag-produce ng konkretong mga resulta.

Sinabi niya na ang throne speech ay isa ring oportunidad na gamitin ang national stage upang kumbinsihin ang Ontario - ang kaisa-isang probinsya na hindi pa sumasang-ayon sa bilateral child care deal ng Canada - na pirmahan na ang early learning at child care framework na magpapaagos ng daang milyong dolyares sa probinsya upang bumaba ang gastos sa child care services.

Sinabi ni MacEachern na dapat iwasan ng Liberals ang political trap na bumitag kay U.S. President Joe Biden at sa congressional Democrats - ang pananaw na wala pa rin silang na-accomplish sa loob ng isang taon.

Hindi ito tungkol sa virtue-signalling. Ayaw ng mga tao ang lofty goals ngayon kung saan nakatitig sila sa apat na sulok ng kanilang living room sa nakaraang 18 hanggang 20 buwan. Gusto nila ng aktuwal na resulta, aniya. Importante talaga na ipakita ito ng gobyerno kaysa puro salita.

Sa isang minority na Parlamento, kailangan ng Liberal government ang kahit isa sa opposition parties na suportahan ang mga bill nito para pumasa sa House of Commons.

Sinabi ni New Democratic Party NDP Leader Jagmeet Singh noong Lunes na willing siya na makipag-cooperate at pabilisin ang sick day legislation, ang conversion therapy ban at mga bagong proteksyon para sa health-care workers - ngunit hindi susuportahan ang anumang bill na babawasan ang COVID-19 income supports.

New Democratic Party Leader Jagmeet Singh. (Archives) Litrato: Radio-Canada / Justin Tang

Kung masasaktan ang mga tao, hindi namin susuportahan ang mga bills na iyon, ani Singh sa mga reporter.

Sinabi ni MacEachern na kailangang balansehin ng New Democratic Party NDP ang pagtulong para maipasa ang batas na ipinaglaban nito noong huling kampanya at iwasan na makita ang partido na parang Liberal lap dogs - kung saan papalakasin nito ang istorya ng Conservatives na mayroong Liberal-New Democratic Party NDP na koalisyon in the works.

Mahirap ukitin ang landas na ito, aniya.

Sinabi naman ni Turnbull na susuportahan ng New Democratic Party NDP ang gobyerno sa halos lahat upang manatiling buhay ang minority Parliament at maiwasan ang pagkakaroon ng eleksyon. Dagdag pa niya na ang ganitong suporta ay hindi dapat makita na isang malusog na uri ng kooperasyon sa mga partido.

'Mutual hellscape'

Basically sinasabi nila, ‘Patuloy tayong magsisigawan, patuloy na babatuhin ng putik ang isa’t isa at makaka-score ng puntos ngunit ipapasa namin ang iyong batas dahil ayaw namin ng isa pang eleksyon dahil wala kaming pera, ani Turnbull.

Hindi iyon kooperasyon. Ito ay parang isang mutual hellscape.

Para naman sa Conservatives, sinabi ni Turnbull na dapat i-welcome ni O’Toole ang pagbabalik ng Parlamento dahil, bilang lider ng Official Opposition, ang Commons ay nagbibigay sa kanya ng legitimacy sa panahon kung saan nilalabanan niya ang internal challenge sa kanyang pamumuno.

Ang Parlamento ay mas ligtas na lugar para sa kanya kaysa sa media, aniya.

Ang awayan ng Conservatives ukol sa Commons vaccine mandate - at mga bagong alegasyon mula kay Holland at iba pang Liberals (bagong window) na ang ilang Conservatives ay iniiwasan ang requirement sa pamamagitan ng kuwestiyonableng medical exemptions - ay inilagay si O’Toole sa defensive, ani Turnbull.

Kausap ang mga reporter noong isang linggo, sinabi ni O’Toole na gusto niyang magpokus ang Conservative MPs sa ekonomiya at hindi sa kanyang kinabukasan, sa isang corrupt at cover-up-prone na Liberal government at sa tinatawag niyang propesyonal na approach sa pandemya.

Isang artikulo ni John Paul Tasker (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.