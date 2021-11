[Ulat] Lahat ng bata sa Ontario makakakuha ng unang dose ng bakuna bago mag-Pasko

Matapos ianunsyo ng Health Canada noong Biyernes na otorisado na ang Pfizer-BioNTech Comirnaty vaccine para sa mga bata lima hanggang 11 taong gulang ay kinumpirma ng Ontario provincial government na naghahanda na sila para sa agarang pamamahagi at pamimigay ng dosis sa oras na dumating ang mga ito. “Ang federal government ay nagbibigay ng kasiguraduhan na makakatanggap ang Ontario ng sapat na doses para mabakunahan ang lahat ng mga bata edad lima hanggang 11,” saad sa pahayag na inisyu nina Deputy Premier at Minister of Health Christine Elliot at Solicitor General Sylvia Jones.

Sa pahayag ng tanggapan ng Ministry of Health ay isinasapinal na ang bilang ng mga matatanggap na dosis para sa Ontario mula sa gobyerno ng Canada at dito kukumpirmahin kung ilan ang alokasyon sa bawat public health unit sa buong lalawigan.

"Lahat ng mga bata edad lima hanggang 11 ay makakatanggap ng unang dose bilang proteksyon laban sa COVID-19 bago ang holiday season," saad sa pahayag.

Bisa ng bakuna

Natanggap ng Health Canada ang aplikasyon mula sa Pfizer-BioNTech noong ika-18 ng Oktubre 2021 para lawakan ang paggamit ng Comirnaty vaccine. Naunang pinayagan ang paggamit ng bakuna para sa 16 taong gulang noong ika-9 ng Disyembre noong nakaraang taon hanggang sa pinayagan na rin ito para sa edad 12 hanggang 15 noong Mayo 5 ngayong taon.

Nakita sa isinagawang clinical trial na ang immune response sa mga bata edad 5 hanggang 11 ay pareho sa immune response ng mga tao edad 16 hanggang 25. Ang bakuna ay 90.7% na epektibo para maiwasan ang COVID-19 sa mga bata edad 5 hanggang 11 at walang nakikita na seryosong side effects, ayon sa pahayag ng Health Canada.

Ang bakuna, Comirnaty, para sa mga bata ay mas maliit ang dosis kumpara sa bakuna para sa edad 12 pataas. Ito ay dahil mas malakas umano ang immune system ng mga bata kaysa sa nakakatanda. Pinapayagan ng Health Canada ang dalawang dosis na tig-10 micrograms na ibigay sa pagitan ng tatlong linggo. Mas mababa ito sa dalawang dosis na tig-30 micrograms para sa edad dose pataas.

Pag-aalangan ng mga magulang

Nag-aalala si Faith Trigo-Sawyer noon sa kaligtasan ng kanyang mga anak nang pumutok ang pandemya.

Naniniwala si Faith Sawyer na kailangan isaalang-alang at pag-isipan ng Canadian government ang karapatan ng mga magulang kung gagawing mandatory ang pagbabakuna sa mga bata na papasok sa mga eskwelahan. Litrato: Faith Trigo-Sawyer/FB

Dalawa ang anak ni Faith na parehong nag-aaral sa elementarya. Nasa grade 3 ang kanyang bunsong anak na babae habang grade 6 naman ang kanyang panganay na lalaki, si Alex.

Maliban sa pagiging hands-on mom sa dalawang anak, si Faith ay isang professional hair stylist at make-up artist. Litrato: Faith Trigo-Sawyer/UBEC

Nabalitaan niya noon na may mga nagpositibo sa COVID-19 sa ilang eskwelahan sa London, Ontario kaya iniisip nito kung ligtas na nga ba ang kanyang mga anak sa in-person class sa pagbubukas ng klase noong Setyembre.

Hindi na raw siya magdadalawang-isip na pabakunahan ang mga anak sa oras na dumating ang mga bakuna sa kanilang lugar.

At first yes... iniisip ko na lang na what if Covid is mutating and we do not know how strong it is, I rather have my kids vaccinated [para] less lang ang effect kaysa magka-Covid sila and then there would be a big difference sa katawan nila, sabi ni Faith sa isang phone interview sa Radio Canada International.

Pabor si Faith na dapat paigtingin pa ang kampanya para maunawaan ng mas maraming magulang ang risks at epekto ng bakuna. Mahalaga umano ito para magabayan ang desisyon ng mga magulang tulad niya. “I think for my kids, yes I am [ready] because my kids are healthy. But I am not sure with other parents, somehow maybe their kids have a medical situation,” dagdag pa ni Faith.

Bagama't naniniwala sa kahalagahan ng pagpapabakuna para sa mga bata, hindi pa tuluyang kumbinsido si Faith kung dapat na bang gawing mandatory sa mga eskwelahan ang pagpapabakuna ng bawat estudyante.

"Some parents are close-minded... because it’s their kids now that we are talking [about] and some parents are sensitive about it. So I think the government should not mandate it [to schools]. But for all the parents too, that, as a parent, we should try to educate ourselves and think about our kids' future. Try to do your due diligence. I know this vaccine is not 100% [effective] but for me, as another parent, I’d rather have this vaccine for my kids," ani Faith.

Pinili ni Faith Trigo-Sawyer na makabalik sa in-person class ang dalawang anak sa pagbubukas ng klase noong Setyembre. Litrato: Faith Trigo-Sawyer/FB

Bukas si Faith na agad mabakunahan ang kanyang dalawang anak sa oras na dumating sa kanilang lugar ang mga dosis ng Comirnaty.

Pag-monitor sa bisa at kaligtasan ng bakuna

Kabilang sa kondisyon ng Health Canada sa Pfizer-BioNTech ang patuloy na pagbibigay ng mga impormasyon sa ligtas na gamit at bisa ng bakuna para sa mas batang age group. Patuloy na kukuha ang departamento ng mga datos mula sa patuloy na pag-aaral at real-world use upang siguraduhin na ang benepisyo ng bakuna ay higit kaysa panganib, at para malaman ang anumang bagong safety signals para sa anumang age group.

Nauna nang ipinahayag nina Elliot at Jones na patuloy na nakikipag-ugnayan ang kanilang tanggapan sa iba’t ibang service partners para sagutin ang katanungan ng mga magulang ukol dito. "Naiintindihan namin na may mga katanungan ang mga magulang. Kaya nakikipag-ugnayan kami sa public health units, children’s hospitals, children’s services at iba pang eksperto sa kalusugan, kasama ang pakikipag-partner sa SickKids upang pahintulutan ang confidential, convenient at accessible na vaccine consultation services (bagong window) para sa mga bata, kabataan at kanilang mga pamilya. Nakikipag-ugnayan din kami sa Indigenous partners at community leaders upang siguraduhin na may pantay na access sa bakuna," ayon sa pahayag.

Inirekomenda ng National Advisory Committee na ang ikalawang dosis ng bakuna ay maaaring ibigay ng hindi bababa sa walong linggo matapos maiturok ang unang dosis sa mga bata.