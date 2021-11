Gobyerno ng Canada nape-pressure na kolektahin ang mga record mula sa Roma

Nasa ilalim ng matinding pressure ang gobyerno ng Canada upang hilingin sa Simbahang Katoliko na ibigay ang mga importanteng residential school records sa mga Canadian na imbestigador at survivor communities.

Dalawang New Democratic Party NDP members ng Parlamento ang sumulat kay Justice Minister David Lametti ng Canada noong nakaraang linggo at nanawagan na gawin ang necessary steps upang ang mga dokumento, na ibinunyag na nasa Roma, ay maibalik sa Canada.

Sumusulat kami upang ipahayag ang aming pagkadismaya sa mga ulat na ang Oblate religious order ay inilipat ang archival records kaugnay ng residential schools sa Canada sa Vatican, nakasaad sa liham ng mga New Democrats na tinutukoy ang istorya sa CBC na nagdedetalye sa karanasan ng Ottawa historians at ang kanilang pagkakadiskubre na nawawala ang Canadian records (bagong window).

Anumang dokumento kaugnay ng kontrol ng Oblate sa residential schools ay ebidensya at dapat tratuhin na ganoon.

Ang First Nations, Métis at Inuit ang mga katutubong tao sa Canada na may sariling wika, kultura, paniniwala at paraan ng pamumuhay. Ang residential schools ay nag-operate sa Canada sa loob ng mahigit 160 na taon simula 1883. Mahigit 150,000 na katutubong bata ang ipinadala para mag-aral dito. Ang karamihan ay hindi na nakabalik sa kanilang tahanan. Ang huling residential school ay nagsara sa Saskatchewan noong 1996.

Ang sulat ay pinirmahan ni northern Ontario MP Charlie Angus at ni Lori Idlout, Nunavut MP at kritiko para sa Northern Affairs at Crown-Indigenous relations.

Ang mga Oblate, isang Catholic order na nagpatakbo sa 48 residential schools sa buong Canada, ay pinatakbo rin ang Sir Joseph Bernier Federal Day School sa Chesterfield Inlet, Nunavut. Dito pumasok ang mga magulang ni Idlout.

Ang mga dating estudyante ng Chesterfield Inlet school ay nagsalita na dati tungkol sa pisikal at sekswal na pang-aabuso na kanilang naranasan (bagong window).

Nabuhay ako kasama ang mga karanasan na nagbunga ng intergenerational trauma, ang nangyari sa residential schools ay isang krimen, ani Idlout.

Kailangan nating siguraduhin na ang mga ebidensya ay mananatili sa Canada upang makasiguro na magagamit ito ng First Nations, Métis at Inuit para makuha ang hustisya na nararapat para sa amin.

Mga estudyanteng Inuit sa Catholic-run school sa Chesterfield Inlet noong 1954. Litrato: NCTR

'Streamlining' archives

Sinabi ng mga Historians kamakailan lang sa CBC na nakakuha sila ng bagong ebidensya na nagsa-suggest na ang archival records kaugnay ng residential schools sa hilagang bahagi ng Saskatchewan ay available lang ngayon sa Roma.

Ang mga record na nakita namin dito ay wala na sa bansa, ani Brenda Macdougall, isang propesora at research chair ng Métis family at community traditions sa University of Ottawa.

Sinabi ni Idlout, isang abogado na nanalo sa pederal na halalan noong Setyembre, sa campaign trail na narinig niya ang mga kuwento ng residential school survivors sa Norte ng Canada.

Masakit sa puso na marinig ang mga karanasan na ito, aniya.

Umaasa ako na sineseryoso nila ang aming request at ang aming demand na siguraduhin na makukuha muli ang mga dokumento. Kailangan natin siguraduhin na ang mga kuwentong ito, ang mga piraso ng ebidensya, ang mga importanteng istorya ay hindi mauuwi sa vault.

Sinabi ni Father Ken Thorson sa CBC, isang Oblate leader sa Ottawa, na ang malawak na archive ng kanyang order ay inaayos pa ang kanilang mga polisiya, tools at practices.

Kasama rito ang pagsi-streamline ng mga duplicate, kapag ang orihinal na dokumento ay nag-e-exist sa ibang lugar. Kung ang mga researchers ay itinuturo sa Roma, aniya. Ang researchers ay itinuturo na ngayon sa original source.

Ang spokesperson mula sa opisina ng Crown-Indigenous Relations Minister na si Marc Miller ay hindi tumugon sa pinakahuling mga rebelasyon.

Ngunit sinabi ng opisina ni Miller na ang Liberal na gobyerno, at ang prime minister, ay hinimok na ang Simbahang Katoliko na ibigay ang mga dokumento.

Mas marami pa ang gustong mangyari ng New Democratic Party NDP .

Nananawagan kami na gumawa sila ng mga hakbang upang maibalik ang mga dokumento sa Canada. Ang Vatican ay maaaring mag-claim ng diplomatic immunity, ngunit hindi ito maaaring magamit upang i-screen ang mga krimen laban sa mga bata, saad ng mga MP sa liham.

Available ang suporta para sa sinumang naapektuhan ng kanilang karanasan sa residential schools at sa mga taong na-trigger ng mga report ukol dito.

Ang national Indian Residential School Crisis Line ay sinet up para magbigay ng suporta sa residential school survivors at sa iba pang naapektuhan. Maaaring ma-access ng mga tao ang emotional at crisis referral kapag tumawag sila sa 24-hour national crisis line: 1-866-925-4419.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.