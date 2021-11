Roxham Road sa Quebec muling nagbukas sa asylum seekers matapos ang pandemic ban

Tinanggal ng gobyerno ng Canada ang ban noong Linggo at binanggit ang gumagandang sitwasyon ng pampublikong kalusugan at ang muling pagbubukas ng land border nito sa Estados Unidos. Ang ban, na umiiral mula pa noong Marso ng nagdaang taon (bagong window), ay tinanggihan ang magiging refugees sa border at pinabalik sila sa Estados Unidos.

Ngayon, ang mga tatawid sa unofficial crossings ay papayagan na muli na pumasok sa bansa para mag-claim ng asylum at manatili sa Canada.

Sinabi ni Janet Dench, executive director ng Canadian Council for Refugees, na ang border ay hindi dapat isinara sa mga refugees in the first place, ngunit siya ay nagagalak na makita itong bukas na muli.

Ang panatilihing bukas ang pintuan para sa refugee claimants ay isa sa basic fundamental obligations ng gobyerno ng Canada, at masyado nilang ginamit ang pandemya bilang excuse ng sobrang tagal, ani Dench. Ngunit sa wakas, bukas na muli ang pintuan.

Sa isang statement, ang opisina ng Minister of Immigration, Refugees and Citizenship ay sinabi na lahat ng asylum seekers ay kailangang sumunod sa istriktong public health measures, kasama ang quarantine period at testing para sa COVID-19.

Ang mga bilang inaasahang aakyat, ngunit hindi gaano

Sinabi ng gobyerno ng Canada na sa pamamagitan ng kasunduan sa Estados Unidos, ang asylum seekers na hindi pinapasok ay papayagan pa rin na magsumite ng claim ngayon na tinanggal na ang measures.

Sinabi rin ng gobyerno na inaasahan nila na mas maraming asylum seekers ang darating sa crossings tulad ng Roxham Road dahil natanggal na ang ban.

Gayunpaman, hindi nito inaasahan na tataas ang bilang sa 2017 at 2018 levels, kung saan libo-libong asylum seekers ang dumating sa Roxham Road bawat buwan.

Sinabi ni Marjorie Villefranche, executive director ng Montreal-based non-profit na La Maison d'Haïti, na may humigit-kumulang 120 asylum seekers na kadarating lang sa Montreal.

Sinabi niya na hindi niya inaasahan ang malaking bilang ng asylum seekers na tatawid sa Roxham Road dahil hindi na nila ito kailangang gawin sa land border.

Ang pagtawid sa Roxham Road ay para sa asylum seekers na naghihintay sa Estados Unidos na gustong pumunta rito, aniya. Otherwise, darating sila sakay ng eroplano.

Ang mga tao na darating by air ay maaari ring mag-claim ng asylum kapag lumapag na sila sa Canada.

Sinabi ni Dench ng Canadian Council of Refugees na inaasahan din niya ang mas kaunting crossings. Sinabi niya na maraming asylum seekers ang nagpunta sa Canada dahil sa mga polisiya na ipinatupad ng administrasyon ni Trump.

May mga tao na nanatili sa Estados Unidos sa loob ng matagal na panahon na ang pakiramdam ay hindi na sila ligtas, aniya. Siyempre, iba na ang political context ngayon, na nangangahulugan na hindi natin inaasahan ang parehong mga numero.

Safe Third Country Agreement

Parehong sinabi nina Villefranche at Dench na kailangang iurong ng gobyerno ang Safe Third Country Agreement dahil pinupwersa nito ang asylum seekers na gamitin ang iregular na pagtawid tulad ng Roxham Road.

Sa ilalim ng treaty na ito, ang refugee claimant ay dapat mag-claim muna sa unang safe country na pupuntahan nila. Ang ibig sabihin nito ang asylum seekers na darating sa Canada mula Estados Unidos ay hindi papapasukin sa official ports of entry.

Sinabi ni Dench na kung magwi-withdraw ang Canada mula sa Safe Third Country Agreement, hindi na kailangang gumamit ang claimants ng ilegal na crossings tulad ng Roxham Road.

Ganito rin ang sentimyento ni Villefranche na iniisip kung ano ang layunin ng treaty kung madali namang tumawid para mag-claim.

Bakit ipinapatupad pa rin ang kasunduan na ito? tanong niya.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula kina Rebecca Ugolini, Romain Schué at CBC Daybreak.