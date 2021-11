British Columbians naghahanda para sa extreme weather, posibleng pagbaha sa north coast

Nag-isyu ang Environment and Climate Change Canada ng serye ng mga babala at special weather statements (bagong window) para sa kalahati ng hilagang parte ng probinsya dahil sa mapanganib na lakas ng hangin at pagbagsak ng yelo.

May snowfall warnings din para sa Fraser Valley at Fraser Canyon na binugbog na nang husto ng walang humpay na pag-ulan at naapektuhan ng mga nagsarang highway (bagong window).

Ang atmospheric river system (bagong window) na naminsala sa north coast sa loob ng isang weekend na nagdala ng malakas na pagbuhos ng ulan ay naka-trigger din ng flood watch (bagong window) para sa Haida Gwaii, Prince Rupert, Kitimat, Hartley Bay, Kemano at mga karatig-lugar.

Ang ibig sabihin ng flood watch ay tumataas ang river levels at maaaring umapaw ito at bahain ang katabing mga lugar. Ang flood warning ay nangangahulugan na nangyari na ito.

Isang bahagi ng Coquihalla Highway na nag-collapse, malapit sa Juliet Creek, noong Nobyembre 17, 2021. Litrato: (Twitter ) / B.C. Ministry of Transportation

Tinamaan ng atmospheric river ang rehiyon noong Sabado. Ayon sa Ministry of Forests, Lands, Natural Resource Operations and Rural Development, maaaring maranasan ng area ang hanggang 300 millimetres ng ulan pagsapit ng Lunes ng gabi, ang pinakamataas na amounts ay tatama sa outer coast sa pagitan ng Prince Rupert at Ocean Falls.

Mga residente inutusan na maghanda para sa masamang panahon

Inaasahan ang snowmelt at low-to-mid elevations na daragdag sa tubig na aapaw at inabisuhan ng ministry ang mga tao na iwasan ang mga ilog na mabilis ang agos at ang mga hindi matatag na tabing-ilog.

Hiniling ng provincial government sa mga residente na nakatira sa lugar na ito na maghanda para sa masamang panahon sa pamamagitan ng paglilinis ng gutter sa bahay, pagtse-tsek ng kalapit na storm drains para sa mga bara, pag-iimbak ng mahahalagang bagay sa water-tight containers kung babaha at pagkakaroon ng emergency plan.

Ang buong listahan ng mga rekomendasyon mula sa probinsya ay matatagpuan rito (bagong window).

Palakihin ang larawan (bagong window) Ipinaliwanag ng National Oceanic and Atmospheric Administration na ang atmospheric river ay maaaring magdala ng moisture mula sa tropics malapit sa Hawaii sa West Coast ng North America. Litrato: NOAA

Habang ang mga engineer at road crews ay inaayos ang ilang bahagi ng Coquihalla Highway na naanod ng tubig baha, nag-isyu ang Environment Canada ng snowfall warning para sa eksaktong bahagi ng naapektuhang daan mula Hope patungong Merritt.

Ang heavy snow ay inaasahan mula Lunes ng hapon at maaaring umabot sa 30 centimetres pagsapit ng Martes ng hapon kung kailan titila na ito.

PANOORIN | Humigit-kumulang 4 na tao ang namatay sa B.C. mudslide:

Ang ekstrang crew at equipment ay naka-standby ayon sa Ministry of Transportation na handang tumugon kung kinakailangan sa potensyal na epekto ng masamang panahon.

Maaaring itsek ang kondisyon ng mga daan sa DriveBC (bagong window).

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.